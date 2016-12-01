英国参加航空工业上海国际论坛，共探中英航空未来合作

上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 第六届航空工业上海国际论坛于今日在沪盛大召开。作为“航空人的年度春晚”，本届航空工业论坛由上海市航空学会、上海飞机设计研究院、上海飞机制造有限公司、中航工业无线电电子研究所四大机构联合主办，成功为航空行业搭建起重要的国际化交流平台，吸引了包括英国在内多家国际化机构和企业的踊跃参与。英国国际贸易部(Department for International Trade)也受邀出席了此次活动，与全球百余位行业政策制定者、企业领袖和学界专家齐聚一堂，深入讨论中国航空领域的机遇、变化与革新，为共同促进中国航空领域发展、推进中英航空合作注入新的动力。

英国驻华大使馆英国国际贸易部公使衔参赞魏林博士Mark Wareing在论坛首日上午发表主旨演讲，他表示，“中英全面战略伙伴关系的黄金时代已经开启，作为中英合作的重点产业，航空业也得到了两国政府的高度重视。中英两国航空企业一直拥有坚实的合作基础，未来我们更加有信心与中国合作伙伴携手，促进两国航空行业的稳健发展。特别在先进材料与工艺、高价值制造、先进系统等方面，我们将有进一步的深入交流，期待未来在这些方面进一步加强合作”。

作为全球航空领域的领先国家，英国不仅拥有着欧洲最大、全球第二大的航空市场，更具备诸多行业优势 -- 其成熟的供应链体系为世界各地的飞机制造商供应了先进的零部件，世界顶尖的大学和科研中心为航空产业提供了充足的人才储备与科技支持，同时，政府的政策和投资扶持助力航空产业在全球市场的全面发展。中英在航空领域早已建立起深厚的合作关系。早在1997年，中英双方在经贸联委会下设立了航空合作工作组，旨在加强航空技术合作，从而深化双边工业合作。历经十余年的发展，该工作组为积极推动中英产业合作打造了坚实基础，并在今年10月份召开的中英航空合作工作组会议上，确定了中英航空合作的重点领域，启动了双方同意的合作试点项目，这将为继续促进两国航空领域的贸易往来、转包生产、研发合作和人员培训，以及未来的长期发展提供有力支持。

此外，魏林博士还在论坛活动中与上海市航空学会秘书长金鸿明进行了会面，就中国航空产业现状、英国航空领域优势、以及中英合作规划进行了深入交流。上海市航空学会秘书长金鸿明表示，“航空产业正成为中国经济结构转型的重要支撑，中方政府和企业欢迎英国先进的经验和技术，也希望英国能带来创新的发展思路，发掘产业的增长点和突破口，尤其是产业链、科学技术和人才等方面，我们期盼看到更多的交流和合作”。

航空领域的协作是中英两国的重要共识，也是中英双边合作的一大亮点。英国将继续加深同中国的合作，抓住航空产业的战略发展机遇，将中英航空产业的共同发展推向新的高度。