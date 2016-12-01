天合光能获2016亚洲最优可持续报告奖

新加坡2016年12月1日电 /美通社/ -- 近日，在新加坡举行的2016亚洲可持续报告奖（ASRA）的评选中，天合光能从众多候选企业中脱颖而出，获得了“亚洲最佳工作场所报告奖”。

天合光能董事长兼首席执行官高纪凡表示，“天合光能能够获得这一殊荣我感到非常荣幸。作为全球领先的太阳能整体解决方案提供商，天合光能为全球提供清洁能源产品，同时致力于为员工创造安全、健康、环保的工作环境。员工是我们最大的财富，我们建立并维护了成熟的职业健康安全管理体系（OHSAS18001），最大程度地降低工伤事故和职业病、提升员工的健康和福祉是我们一贯的宗旨。天合光能坚持以员工为导向的工作环境政策，力争为员工创造最佳的工作环境，吸引并培养全身心投入、具备高度驱动力和高效率的人才，共同实现‘用太阳能造福全人类’的使命。”

亚洲可持续报告奖是亚洲地区对可持续报告的最高认可，该评选由CSRWorks International可持续发展机构发起，旨在鼓励更多的亚洲企业践行可持续报告。此次2016年度的评选最终有来自14个国家的68家企业进入了最后一轮的角逐。

该奖项的秘书处发言人表示，“最终的获奖者是通过一个独立的评审委员会以最严格的标准选拔出来的。整个评选的过程包括多轮的筛选和评估，以选拔出每个类别中表现最为突出的企业。同时，为了更好的评估进入终轮评选企业在相关利益方中的信誉，评选方还对这些企业开展了尽职调查，并在此基础上选出了最终的获奖者。”

CSRWorks International总裁、亚洲可持续报告奖创始人Rajesh Chhabara说道，“可持续报告已经成为评估一家企业长期成功发展的重要指标，天合光能在此次2016年度评选中脱颖而出标志着他们在可持续报告领域的卓越领先，也代表了天合光能为所有的利益相关方创造长期价值的承诺。”

天合光能是世界领先的太阳能整体解决方案提供商。公司于1997年创立，2006年在美国纽交所上市。在美国硅谷毒物联盟（SVTC）公布的全球太阳能企业的企业社会责任计分卡中，天合光能在2012年至2014年连续三年名列第一。2015年，公司销售额突破30亿美元，连续两年成为全球最大的太阳能组件供应商。