网龙网络控股有限公司公布2016 年第三季度财务业绩

游戏业务保持年增长势头，强劲产品线将助力2017年强势增长

教育业务为下一年度用户数及收益增长奠定良好基础

香港2016年12月1日电 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者—网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）今日公布2016年第三季度财务业绩。公司管理层将于香港时间2016年12月1日晚上6时30分正召开电话及网络直播会议，回顾公司业绩及近期业务进展。

网龙主席兼执行董事刘德建先生表示：“网龙于第三季度的业绩表现十分稳健，收益同比增长167.7%，录得人民币6.95亿元。《英魂之刃》和《魔域》继续得到玩家的青睐，为收益和分类溢利均实现同比增长的主要动力。第三季度的业绩表现同时反映了季节性变化，与以往的规律基本保持一致。”刘德建先生同时表示：“我很欣喜地看到公司新游戏业务的产品线步入近年来发展最强劲的阶段。2017年将推出至少五款新游戏，游戏业务将迈入新阶段。”

“公司的教育业务于第三季度依然表现强劲，录得收益人民币3.92亿元，同比增长超过40倍。国际教育业务子公司普罗米休斯的收益在备考基础上同比增长20.3%，并促使毛利润率得到提升，EBITDA于三季度持续为正。截至第三季度末，我们的旗舰互动云软件ClassFlowTM用户数量已达240万，其中包括逾100万教师用户，为2017年用户基础的增长奠定了更为坚实的根基。在中国，101教育PPT软件得到了非常积极的用户参与反馈，我们亦已在三季度开始加快产品销售。此外，VR编辑器也将于2017年推出，对此我感到非常振奋，届时其将成为世界上第一个用于教育的DIY VR编辑器软件。”

财务摘要

收益为人民币 6.95亿元，同比增长167.7%。

来自游戏业务的收益为人民币2.87亿元，占本公司总收益的41.3%，同比增长19.9%。

来自教育业务的收益为人民币3.92亿元，占本公司总收益的56.5%，同比增长超过40倍。

毛利为人民币 3.85亿元，同比增长78.7%。

来自游戏业务的经营性分类溢利[1]为人民币8,010万元，同比增长26.6%。

来自教育业务的经营性分类亏损[1]为人民币1.06亿元，同比增长44.3%。

非公认会计准则经营亏损[2]为人民币8,890万元，主要原因是非现金汇兑差异、政府补助季度性的差异，及普罗米休斯由于季节性影响所导致的收益降低，该季节性产生的影响与往年第二季度到第三季度的变化一致。

本公司拥有人应占亏损为人民币6,540万元。

二零一六年第三季度游戏业务运营指标

网络游戏每用户月平均收入 (“ARPU”) 为人民币240元，同比增长17.6%。

网络游戏平均同时在线玩家人数 (“ACU”) 为 342,000，同比下降5.0%。

网络游戏最高同时在线玩家人数 (“PCU”) 为 720,000，同比下降5.4%。

分类财务摘要



2016年第三季度 2016年第二季度 2015年第三季度 (人民币：千元) 游戏 教育 游戏 教育 游戏 教育 收益 286,559 392,220 296,697 480,107 238,961 9,526 毛利 266,002 115,436 279,736 155,803 216,593 1,162 毛利率 92.8% 29.4% 94.3% 32.5% 90.6% 12.2% 经营性分类溢利 (亏损)[1] 80,110 (106,301) 99,356 (87,695) 63,286 (73,689) 分类经营开支[3]











- 研发 (91,283) (95,717) (82,060) (91,390) (70,634) (36,757) - 销售及市场推广 (39,223) (81,561) (37,732) (95,323) (35,329) (6,756) - 行政 (62,046) (32,569) (66,586) (39,090) (56,980) (23,099)

游戏业务

公司游戏业务于第三季度继续保持增长势头，录得收益人民币2.87亿元，同比增长19.9%，经营性分类溢利为人民币8,010万元，同比增长26.6%。稳健的表现主要得益于《英魂之刃》和《魔域》端游及口袋版的收益增长。

第三季度虽然是《魔域》的传统淡季，但同比却有17.4%的增长。同时，《魔域口袋版》继续保持强劲增长，8月推出新的玩法后月流水创下历史新高。公司另一款旗舰游戏《英魂之刃》的收益同比增长了17.9%，显示了此款游戏的持续热门度。

游戏业务受季节性因素影响，外加第三季度我们加大了外挂的清除力度，导致包括ACU和PCU在内的数项运营指标稍有波动。但此举有助于整个游戏生态体系的健康、平衡发展，并利于在未来进一步加强公司盈利能力。

展望第四季度，我们相信10月份推出的《魔域》资料片将带来更大的收益贡献。 同月，我们还在Steam平台上相继推出全新大型3D战争类网游《虎豹骑》的英文版和繁体中文版，两个版本均有望在四季度陆续产生收益。

管理层对于公司成功打造的产品线及接下来一年将推出的新游戏充满期待，其中包括与金山软件联合开发的新版《魔域》手游、凭借《英魂之刃》的技术储备打造的数款竞技类新游戏，以及《虎豹骑》的简体中文版。这些强劲的产品线预计将推动公司在2017年及未来游戏业务的进一步增长。

此外，公司的现有游戏在整合虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术方面取得重大进展。我们已经开始将VR技术应用到全新的《虎豹骑》，以为玩家带来浸入式真实格斗场景的体验。公司相信我们强大的自主技术和游戏产品实力必将带来新的收益来源。

教育业务

2016年第三季度公司教育业务收益达人民币3.92亿元，同比增长超过40倍，主要得益于普罗米休斯的收益贡献以及公司中国教育业务收入增长的开始。

在备考基础上计算，分公司普罗米休斯实现了20.3%的同比收益增长，印证公司的收购和整合策略取得了成功。此外，普罗米休斯通过继续采取运营简化和成本合理化等措施，第三季度EBITDA持续为正。

公司也继续投入针对国际市场基础教育（K-12：幼稚园至中学）ClassFlowTM产品的推广，其总用户数在第三季度末增至240万，其中包括逾100万名教师用户。

管理层相信，2017年将是ClassFlowTM扩大用户基础和参与度的重要一年，因为（1）我们正在努力通过一系列计划实现从与K-12互动显示产品配套使用的传统备课软件ActivInspire到ClassFlowTM的用户转化，并确保无缝衔接；（2）我们的普罗米休斯Planet社区用户已在近期被转移到ClassFlowTM平台，激发了ClassFlowTM的流量和活跃度; （3）我们正通过各种在线和高频互动举措，加快用户参与度。今后，我们将继续执行旨在解决教师痛点并鼓励他们参与和使用ClassFlowTM的战略，从而推动学生和家长的接受度。

第三季度中国教育业务收益达人民币5,550万元，同比增长482.5%。今年1-10月的合同总收益约为人民币9,050万元。第三季度我们的旗舰产品101教育PPT软件得到了非常积极的用户参与反馈，当中包括在节省备课时间、提高课堂互动性以及登录和使用的高频率等方面的反馈。该正面反馈是我们的产品为用户创造价值的例证，并为我们在2017年开始大规模扩大用户基础及参与度创造了良好的条件。

在本季度，公司还完成了VR编辑器测试版的开发，我们相信其将成为全球第一个包含大量3D素材的教育性DIY VR编辑器软件。我们将于2017年上半年在K-12和高等教育领域开始VR编辑器的商业化，并预计该产品将成为我们未来收益的核心组成部分。

展望未来，公司也计划将教育业务拓展至包括印度和中东在内的新兴市场，同时继续致力于在现有市场中增加我们产品的用户群，以推动收益增长。

管理层电话会议

网龙管理层将于香港时间2016 年12月1 日（星期四）晚上6 时30分召开业绩发布电话会议，回顾第三季度财务业绩。参加会议的管理层将有：副董事长兼执行董事梁念坚先生及首席财务官任国熙先生。

业绩发布电话会议详情如下：

国际用户

美国用户

香港用户

中国大陆固定电话用户

中国大陆手机用户

接入密码 NetDragon

用户可在网龙公司投资者关系网站 http://www.nd.com.cn/investor/ir-webcasts.shtml 在线收听会议实况或重温会议。如欲参加电话会议，请于会议开始前10 分钟登入上述网站，然后进入“2016 年第三季度业绩电话会议”并根据指示登记。

[1] 经营性分类溢利（亏损）是来自本公司报告的分类溢利（亏损）（按照香港财务报告准则第8号编制），但不包括非经营性、非重复性或未分配项目，包括政府补贴、财务工具之公平值变动及财务成本及衍生财务工具之公平值变动。 [2] 为补充集团按照香港财务报告准则（「香港财务报告准则」）编制的综合业绩，采用非公认会计准则经营亏损指标仅为提高对集团目前财务表现的整体理解。该等非公认会计准则经营亏损指标并非香港财务报告准则明确允许的指标及未必能与其他公司的类似指标作比较。本集团的非公认会计准则经营亏损不计及以股份为基础支付之开支及收购附属公司产生之无形资产摊销。 [3] 分类经营开支不含折旧、摊销及汇兑盈利（亏损）等未分配开支╱收入，此等开支╱收入已计入本公司综合财务报表的销售及一般行政开支类别，但按香港财务报告准则第8号不能就计算分类溢利（亏损）数字的用途分配至特定的业务分类。

关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者。网龙成立于1999 年，是移动互联网领先的研发力量，多年来成绩斐然，包括自主研发著名的旗舰游戏《魔域》及《征服》，建立中国第一网络游戏门户 -- 17173.com，打造最具影响力的智能手机服务平台 -- 91 无线，91 无线于 2013年出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。作为中国海外拓展的先驱，自 2003 年开始，网龙亦在多个国家自主运营旗下多款网络游戏，并在全球推出超过 10 种语言版本。近年，网龙发展成为全球在线及移动互联网教育行业的主要参与者，凭借其在移动互联网的技术及运营知识打造创新型的教育生态系统。更多信息请访问 www.netdragon.com。

如有投资者垂询，敬请联络：

周鹰

网龙投资者关系高级总监

电话： +852 2850 7266 / +86 591 8754 3120

电邮： maggie@nd.com.cn; ndir@nd.com.cn

投资者关系网站： www.nd.com.cn/ir

简明综合损益及其他全面收益表

截至二零一六年九月三十日止三个月



截至下列日期止三个月

二零一六年 九月三十日

二零一六年 六月三十日

二零一五年 九月三十日

（未经审核）

（未经审核）

（未经审核）

人民币千元

人民币千元

人民币千元











收益 694,544

786,907

259,412 收益成本 (309,579)

(349,481)

(44,031)











毛利 384,965

437,426

215,381 其他收入及盈利 12,406

63,151

43,951 销售及市场推广开支 (122,819)

(134,777)

(42,663) 行政开支 (172,074)

(162,141)

(133,516) 开发成本 (191,788)

(178,050)

(107,472) 其他开支及亏损 (16,041)

(16,646)

(3,270) 分占联营公司（亏损）溢利 (184)

213

(3,177)











经营（亏损）溢利 (105,535)

9,176

(30,766) 已质押银行存款之利息收入 -

-

1,657 已质押银行存款、有抵押银行贷款及

可转换优先股之汇兑亏损 (5,733)

(6,341)

(10,527) 衍生财务工具之盈利 37,276

92,180

13,408 出售持作买卖投资之亏损净额 -

-

(525) 持作买卖投资之盈利（亏损）净额 5,656

4,255

(2,334) 财务成本 (1,927)

(2,031)

(851)











除税前（亏损）溢利 (70,263)

97,239

(29,938) 税项 (4,082)

(6,679)

(8,072) 期内（亏损）溢利 (74,345)

90,560

(38,010)











期内其他全面（开支）收益，扣除所得税：









其后可重新分类至损益的项目：









换算海外业务产生的汇兑差额 (5,359)

(35,166)

3,796 可供出售投资之公平值亏损 (3,131)

(3,448)

- 期内其他全面（开支）收益 (8,490)

(38,614)

3,796 期内全面（开支）收益总额 (82,835)

51,946

(34,214) 以下各项应占期内（亏损）溢利：









- 本公司拥有人 (65,435)

70,669

(26,530) - 非控股权益 (8,910)

19,891

(11,480)

(74,345)

90,560

(38,010)











以下各项应占全面（开支）收益总额：









- 本公司拥有人 (73,095)

37,336

(22,734) - 非控股权益 (9,740)

14,610

(11,480)

(82,835)

51,946

(34,214)













人民币分

人民币分

人民币分 每股（亏损）盈利









- 基本 (13.18)

14.30

(5.34) - 摊簿 (13.18)

14.30

(5.34)

简明综合财务状况表

于二零一六年九月三十日