欧洲加速农业数字化进程

孟山都旗下气候公司收购欧洲农场数据管理软件公司VitalFields

北京2016年12月1日电 /美通社/ -- 近日, 孟山都公司(NYSE: MON)旗下的气候公司(The Climate Corporation)宣布收购一家欧洲农场数据管理软件公司 VitalFields,进一步为全球农民提供业界领先的数字化农业服务。

VitalFields 公司成立于2011年,总部位于爱沙尼亚塔林,主要业务是提供农民操作便捷的农田管理工具,涵盖农田方案、管理和分析功能,通过追踪和收集数据确保农业投入符合欧盟环保标准。VitalFields 公司业务现已覆盖欧洲7个国家。

气候公司首席执行官 Mike Stern 表示:“孟山都旗下气候公司致力于打造集成化农业数字平台,为农民提供数据分析,帮助农民优化田间管理。VitalFields 公司的业务覆盖欧洲多个国家,其研发的数据分析工具将有助于我们进一步完善 Climate FieldView™平台。此次收购是气候公司迈入欧洲市场的第一步,我们期待与 VitalFields 合作,为农民提供更加优秀的产品,挖掘农田潜能,获得更高的收益。”

VitalFields 公司的产品将继续在欧洲销售。气候公司计划拓展 VitalFields 用户群体,为更多的欧洲农民提供高价值的农田管理咨询服务,利用田间数据,提高效率。

VitalFields 公司首席执行官兼联合创始人 Martin Rand 表示:“为全球农民提供农业数据技术集成平台是VitalFields 与气候公司的共同愿景。未来,双方将进一步拓展业务,让更多的欧洲农民享受到农业数字化服务的收益,实现可持续的、高效的农业生产。”

此次收购前,孟山都旗下的风险投资部门 Monsanto Growth Ventures (MGV) 曾对 VitalFields 公司进行早期投资,并将其纳入 MGV投资组合。MGV 对优化农业生产力关键领域的多家独立公司进行了投资。

得益于强大的农业大数据资源及广泛的田间研究网络,孟山都气候公司行业领先的 Climate FieldView 平台可基于数据为农户提供田块级别定制化的决策建议,帮助他们最大化提升产量,提高效率,管理风险。Climate FieldView 平台于2015年正式推出,在短短不到两个生长季的时间,已迅速成为连接最广泛的农业数字平台,在美国和巴西的使用面积达9500万多英亩(约5亿8千万亩),美国农民用户超10万名。此外,Climate FieldView 平台正逐步拓展到加拿大及巴西等全球区域市场。

协议详细条款尚未披露。VitalFields 团队将继续在欧洲运营。

欲了解气候公司及 Climate FieldView 平台详情,请访问 www.climate.com。

气候公司(The Climate Corporation)

气候公司是孟山都公司的子公司,致力于通过数字技术帮助全球农民持续提高农田生产力。气候公司拥有的 Climate FieldView™ 平台融合了一系列数字技术,为农民提供广泛的农业数字解决工具。整合了田间数据传输,农艺模型,天气监测功能,Climate FieldView 平台可帮助农民深入地掌握农田信息,更好地进行田间管理决策,降低风险,提高收益。更多详情请访问:www.climate.com。

孟山都公司

孟山都公司致力于通过不同的农田解决方案来满足不断增长的世界人口对于食物和营养的需求。我们生产包括玉米、大豆和棉花等主要农作物以及果蔬种子,帮助全球农民高效使用水和其它重要的自然资源的同时获取更好的收成。我们着重于不断地寻找和开发既保护土壤健康又可持续发展的农田解决方案,帮助农民通过应用农田和气候数据科学来改善农耕模式保护自然资源,以及提供不同的作物保护产品降低害虫和病害给作物带来的危害。与此同时,我们通过不同的项目和合作关系,与农民、科研人员、非盈利组织、大学院校和其它机构携手合作,共同面对诸多严峻挑战。欢迎您登陆我们的官方网站 monsanto.com,Monsanto.com.cn,discover.monsanto.com,discover.monsanto.com.cn,了解更多关于孟山都公司、可持续发展承诺以及我们两万多名专注于农业发展的孟山都员工。也欢迎您关注孟山都社交媒体官方微信(“孟山都公司”)、微博(“孟山都中国”),twitter.com/MonsantoCo 和公司博客 Beyond the Rows® at monsantoblog.com ,或者通过订阅RSS Feed 了解公司的最新动态。

VitalFields 公司

VitalFields是一家数字化农业服务公司,主要业务是为农民提供易用的农田管理系统,帮助农民计划管理其田间活动,追踪分析农田相关投入,以确保符合欧盟环保标准。 VitalFields成立于2011年,总部位于爱沙尼亚塔林,业务覆盖奥地利、爱沙尼亚、德国、波兰、罗马尼亚、瑞士和乌克兰欧洲7个国家。更多详情请访问www.vitalfields.com。