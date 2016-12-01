Marcus by Goldman Sachs部署Finacle云端解决方案

Marcus by Goldman Sachs为新网贷业务部署Finacle云端解决方案

纽约和印度班加罗尔2016年12月1日电 /美通社/ -- 印孚瑟斯 (Infosys) (NYSE: INFY) 旗下产品子公司 EdgeVerve Systems 的 Finacle 宣布，Marcus by Goldman Sachs 已经为消费者借贷业务部署了 Finacle 核心银行解决方案。GS Bank 旗下品牌 Marcus 已经部署 Finacle 解决方案，来管理全部的消费者借贷服务系统。高盛管理的全云端模式让 Marcus 能够实现必要的规模，并为消费者提供更强的功能、商业信心和安全性。

（图标 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151104/283829LOGO）

亮点：

高盛开展的综合研究调查了消费者关于无担保借贷和借贷优先事项的偏好。Marcus 利用这些调查结果，基于 Finacle 解决方案，设计了不同的消费者借贷产品。

Marcus 现在能够在数字渠道交付广泛的自助服务功能，从而设计真正个性化产品。系统将允许终端消费者灵活地选择借贷条款，如还款数额和期限。

Marcus 已经设计和打造了现代科技业务，基于 Finacle 解决方案，确保所有数字渠道实现直通式交易程序。利用 Marcus 的技术架构，Finacle 解决方案利用 RESTful API 和交易协调功能进行了优化。

利用灵活的实施框架和预配置美国兼容 Finacle 核心银行解决方案，整个项目在八个月内就完成。该解决方案提供了针对联邦和州法律的即用型兼容功能，从而避免了自主打造一个全面、兼容技术平台可能导致的高额成本以及冗长时间。

Finacle 解决方案提供全天候的实时可升级平台，帮助 Marcus 打造产品、开户和管理整个借贷服务系统，包括付款，并确保出色的客户体验。

Finacle 的开放式架构、整合能力和可升级性无缝运作，成为高盛广泛的企业应用体系中的一部分。

引用：

Finacle 首席业务官兼全球主管 Sanat Rao：

“Marcus by Goldman Sachs 在利用现代技术创造新商业机遇方面，展现了远大的眼界。Finacle 解决方案实现了真正独特的能力，不仅提供了个性化服务，也让客户体验了不同于传统银行和新时代另类借贷服务供应商的体验。此次合作再次证实了 Finacle 的业界实力，即为金融机构提供快速、低风险的数字转型。”

Marcus by Goldman Sachs（数字金融科技）首席技术官 Boe Hartman：

“成功部署 Finacle 核心银行解决方案让我们能够灵活响应客户需求，根据市场需求升级，并在当今竞争激烈的数字时代提供出色的客户体验。”

Marcus by Goldman Sachs 简介

Marcus by Goldman Sachs (http://www.marcus.com) 产品帮助人们满足自己的金融需求。Marcus 首个产品是固定利率、无费用、无担保个人借贷，消费者能够根据自己的时间和资金自行制定每月还款选择。高盛旗下品牌 Marcus 受益于高盛长达147年的金融专业技术、风险管理和客户服务。

EdgeVerve Systems Ltd 简介

印孚瑟斯全资子公司 EdgeVerve Systems 致力于开发创新软件产品，这些软件可部署到企业内部或作为云端托管的业务平台。该公司的产品帮助企业建立与利益相关者之间更深入的联系、推动持续创新并在数字化的世界中加速增长。EdgeVerve Systems 为客户在银行业、数字营销、互动商务、分销业、信贷服务、客户服务和企业购买等快速发展的领域取得增长提供支持。

如今，全球从事金融服务、保险、零售和快速消费品、生命科学、制造及电信等各行各业的公司都在使用 EdgeVerve 产品。

印孚瑟斯 (Infosys) (NYSE: INFY) 旗下产品子公司 EdgeVerve Systems 的 Finacle 是一个通用银行解决方案，已被94个国家的金融机构选用，客户超过8.48亿，占全球有银行账户的成人人数的近16.5%。Finacle 支持全球超过10亿个银行账户。

欲知详情，请访问： http://www.edgeverve.com。

安全港声明

本新闻稿中有关该公司未来发展前景的某些陈述属于前瞻性陈述，而关于该公司的未来业务预期适用1995年私人证券诉讼改革法案 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所定义的“安全港声明”，这涉及众多可能会导致实际业绩与前瞻性陈述中所描述的业绩存在重大差异的风险与不确定性。与这些陈述有关的风险与不确定性包括但不限于盈余波动、外汇汇率波动、该公司实现增长的能力、IT服务业的激烈竞争（包括那些可能影响该公司成本优势的因素）、印度薪资水平的提高、该公司吸引和留住高技能专业人员的能力、时间与成本超出框架合同订立的固定价格与固定时间、客户集中度、迁移限制、行业集中度、该公司管理其国际业务的能力、重点关注领域技术需求的降低、电信网络中断或系统故障、该公司成功完成和整合潜在收购的能力、服务合约的赔偿债任、印孚瑟斯进行了战略投资的公司的成功、政府财政激励机制的取消或到期、政治不稳定与区域冲突、在印度以外地区筹集资金或收购公司的法律限制、对该公司知识产权的擅自使用以及影响该公司所处行业的总体经济情况。该公司提交给美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission) 的文件中更详细地描述了可能影响其未来经营业绩的其他风险因素，其中包括截至2016年3月31日的会计年度20-F表年度报告。可登录 http://www.sec.go 查看这些文件。印孚瑟斯随时可能做出其它书面和口头前瞻性陈述，包括该公司提交给美国证券交易委员会的文件以及该公司的股东报告中包含的陈述。此外，请注意本新闻稿的日期是2016年11月30日，在本文中提到的前瞻性陈述均以该公司认为截止当日合理的设想为基础。除非有法律要求，该公司不承担任何更新不时由该公司做出或以该公司名义做出的前瞻性陈述的义务。