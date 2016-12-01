TUV南德举办国内体育界首张ISO 9001:2015认证证书授证仪式

北京2016年12月1日电 /美通社/ -- 全球领先的检验、测试及认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）为跆拳道奥运冠军吴静钰及其先生所创办的无与伦比（北京）国际文化有限公司（以下简称 “无与伦比”）举办国内体育界的首张ISO 9001:2015国际质量管理体系认证证书授证仪式。此张证书的颁发为国内体育界质量管理体系认证树立了新的标杆，亦标志着TUV SUD体系认证审核业务正式向体育界进军。TUV SUD大中华集团高级副总裁兼中区董事总经理孙建军先生、TUV SUD大中华集团北区管理服务部高级经理宋铭先生、奥运会跆拳道冠军吴静钰女士及其先生、奥林匹克文化推广人侯琨先生出席了本次授证仪式。
随着国务院颁发《“健康中国2030”规划纲要》，提出体育产业应向专业化、服务化、高端化等方向进行升级，对体育行业企业管理体系的质量和效率提出了更高的要求。ISO 9001质量管理体系作为世界上认可度最高、最广泛使用的质量改善标准，对于指导组织的规范管理有着重要意义。同时，这项国际性的权威认证，也是全球消费者选择企业产品与服务的重要参考与安心保障。
“TUV SUD秉持‘权威认证，创享价值’的核心理念，为无与伦比提供技术支持与权威认证，助其优化运营并获得广大消费者的信任。此次颁发的第一张国内体育界ISO 9001:2015认证证书，是吴静钰女士获得的诸多‘第一’之一。希望与业内优秀企业的联手，能让公众了解到体育服务行业取得质量管理体系认证的重要性，从而助力我国体育产业的系统性升级。”TUV SUD大中华集团高级副总裁兼中区董事总经理孙建军先生表示。
针对此次ISO 9001质量管理体系审核，TUV SUD为无与伦比提供了企业管理模式、质量体系、国际及国内审核标准、法规等最新相关信息与技术支持，帮助无与伦比明晰其质量特性，如功能性、安全性、时间性等，并将其转化为可充分量化的定量指标或具有可比性的定性指标，从而有效地进行服务质量策划并评价其绩效。经过全面、细致的审核，TUV SUD权威认定无与伦比的企业文化和管理体系非常积极健康，符合国际规范与质量管理前沿标准。双方此次的通力合作，也成功为无与伦比确立了从优秀走向卓越的先进管理方法，帮助无与伦比始终走在中国体育界的最前列，为我国体育产业的长足发展树立标杆。
肩负着将奥林匹克精神和跆拳道教育发扬光大的责任，无与伦比创办了“吴静钰跆拳道俱乐部”。无与伦比团队非常重视管理流程的优化及服务质量的提升，在创办之初便提出了要进行ISO 9001国际质量管理体系认证的要求。无与伦比创始人、两届奥运跆拳道冠军吴静钰女士表示：“经过团队全员的努力，无与伦比顺利通过TUV SUD的认证审核，取得了ISO 9001:2015 认证证书，成为国内体育界首家通过ISO 9001:2015认证的企业。我们将继续发扬奥林匹克精神、垂范中国跆拳道教育为己任，带领中国体育产业走得更远。”
TUV SUD作为享誉全球的第三方检测认证机构，在体系认证服务领域拥有数十年的经验，凭借国际领先的认证技能、权威的认证专家团队、数以万计的成功案例，对企业提供的产品和服务在质量、环境、能源、安全、风险、健康、教育、商业连续性以及社会责任感等方面进行综合性的权威检测认证。