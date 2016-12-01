TUV南德举办国内体育界首张ISO 9001:2015认证证书授证仪式

北京2016年12月1日电 /美通社/ -- 全球领先的检验、测试及认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）为跆拳道奥运冠军吴静钰及其先生所创办的无与伦比（北京）国际文化有限公司（以下简称 “无与伦比”）举办国内体育界的首张ISO 9001:2015国际质量管理体系认证证书授证仪式。此张证书的颁发为国内体育界质量管理体系认证树立了新的标杆，亦标志着TUV SUD体系认证审核业务正式向体育界进军。TUV SUD大中华集团高级副总裁兼中区董事总经理孙建军先生、TUV SUD大中华集团北区管理服务部高级经理宋铭先生、奥运会跆拳道冠军吴静钰女士及其先生、奥林匹克文化推广人侯琨先生出席了本次授证仪式。



TUV SUD大中华集团高级副总裁兼中区董事总经理孙建军先生为奥运会跆拳道冠军吴静钰女士授牌

随着国务院颁发《“健康中国2030”规划纲要》，提出体育产业应向专业化、服务化、高端化等方向进行升级，对体育行业企业管理体系的质量和效率提出了更高的要求。ISO 9001质量管理体系作为世界上认可度最高、最广泛使用的质量改善标准，对于指导组织的规范管理有着重要意义。同时，这项国际性的权威认证，也是全球消费者选择企业产品与服务的重要参考与安心保障。

“TUV SUD秉持‘权威认证，创享价值’的核心理念，为无与伦比提供技术支持与权威认证，助其优化运营并获得广大消费者的信任。此次颁发的第一张国内体育界ISO 9001:2015认证证书，是吴静钰女士获得的诸多‘第一’之一。希望与业内优秀企业的联手，能让公众了解到体育服务行业取得质量管理体系认证的重要性，从而助力我国体育产业的系统性升级。”TUV SUD大中华集团高级副总裁兼中区董事总经理孙建军先生表示。

针对此次ISO 9001质量管理体系审核，TUV SUD为无与伦比提供了企业管理模式、质量体系、国际及国内审核标准、法规等最新相关信息与技术支持，帮助无与伦比明晰其质量特性，如功能性、安全性、时间性等，并将其转化为可充分量化的定量指标或具有可比性的定性指标，从而有效地进行服务质量策划并评价其绩效。经过全面、细致的审核，TUV SUD权威认定无与伦比的企业文化和管理体系非常积极健康，符合国际规范与质量管理前沿标准。双方此次的通力合作，也成功为无与伦比确立了从优秀走向卓越的先进管理方法，帮助无与伦比始终走在中国体育界的最前列，为我国体育产业的长足发展树立标杆。

肩负着将奥林匹克精神和跆拳道教育发扬光大的责任，无与伦比创办了“吴静钰跆拳道俱乐部”。无与伦比团队非常重视管理流程的优化及服务质量的提升，在创办之初便提出了要进行ISO 9001国际质量管理体系认证的要求。无与伦比创始人、两届奥运跆拳道冠军吴静钰女士表示：“经过团队全员的努力，无与伦比顺利通过TUV SUD的认证审核，取得了ISO 9001:2015 认证证书，成为国内体育界首家通过ISO 9001:2015认证的企业。我们将继续发扬奥林匹克精神、垂范中国跆拳道教育为己任，带领中国体育产业走得更远。”

TUV SUD作为享誉全球的第三方检测认证机构，在体系认证服务领域拥有数十年的经验，凭借国际领先的认证技能、权威的认证专家团队、数以万计的成功案例，对企业提供的产品和服务在质量、环境、能源、安全、风险、健康、教育、商业连续性以及社会责任感等方面进行综合性的权威检测认证。