妈妈帮首驻支付宝母婴圈，跨平台主推优质原创内容

上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 近日，有不少网友在各大社交平台上反映收到支付宝各类主题圈的加入邀请，有“脉脉互联网精英圈”、“海归精英圈”、“美剧圈”、“高端单身交友圈”等。国内领先的互联网母婴平台 -- 妈妈帮，成为支付宝母婴圈子的首发合作伙伴。目前，针对上海地区的0至1岁新手爸妈交流圈已经在11月9日正式上线，该圈主要由妈妈帮负责生产、发布内容，以及管理圈内用户。

从跨平台合作、输出母婴内容方面来看，妈妈帮非常重视内容的原创性和趣味性，逐步建立全网多平台的传播矩阵，将优质的内容带给更多母婴用户。妈妈帮已经在微信、微博、今日头条、花椒、美拍、爱奇艺、腾讯视频、优酷等各大社交、新闻、视频平台，开设账号并建立起长期稳定的原创内容输出机制。

妈妈帮自创立起，到发展成为现今国内首屈一指的移动母婴平台，得益于其核心运营团队有着十多年经营互联网母婴媒体的深厚积淀。妈妈帮在生产、传播母婴内容时始终贴近用户需求，通过“知识库”、“专栏”、“线上专家课堂”、“短视频节目”、“直播课堂”、“线下讲座”等多种形式全面打造专业的知识体系，成为6000多万用户获取母婴内容的首选平台。妈妈帮打造的百人明星专家团，网罗了来自备孕、孕期和宝宝三个细分领域的资深医生专家们，成为输出专业可靠内容的强大支撑。妈妈帮不仅在内容的专业性上严格把关，还特别重视用户对于内容趣味性的渴求，为“泛90后”母婴用户量身定制的短视频科普辟谣类节目《别对妈说谎》，播出第一季便突破三千万播放量，大获好评。“我们平台上有非常多优质的专家课堂、主题专栏，以及有趣的视频节目，都是非常受妈妈们欢迎的。通过和支付宝这样跨平台的交流、合作，我们希望有更多的母婴用户能在妈妈帮的帮助和陪伴下，从新手爸妈的角色迅速成长起来。”妈妈帮内容中心负责人说。

支付宝9.9版本上线后，改版产品的界面和功能的调整，以及此番针对不同标签用户上线的主题圈子，充分体现支付宝涉足社交领域的野心，而其坐拥4.5亿实名用户，且辅以芝麻信用作为参考，能够有效降低真实信息的互动成本，探索出社群运营的新模式。妈妈帮作为母婴圈子首发的唯一母婴社区平台合作伙伴，不仅在专业原创内容输出上具备突出优势，更拥有丰富的社群运营经验。自上海0至1岁新手爸妈交流圈上线以来，妈妈帮已策划开展了一系列的互动活动，新手爸妈们可以通过参与每日的话题讨论、晒宝宝照片或短视频、记录生活等各种方式，和圈内其他用户交流，圈子活跃度超过50%。

妈妈帮联合创始人兼CEO张良表示，在未来，妈妈帮将利用优质的母婴内容打通多平台渠道，实现内容共享，并不断利用创新技术为妈妈帮在全网的母婴用户打造伴随式的完整服务体系。