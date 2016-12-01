大连君悦酒店荣登2016年“中国百佳酒店”榜单

大连2016年12月1日电 /美通社/ -- 近日，全球旅行杂志《漫旅Travel＋Leisure》在上海举行了2016年度“漫旅中国•旅行奖”颁奖盛典。在此次颁奖典礼中，大连君悦酒店荣登“2016 中国百佳酒店”榜单。

《漫旅Travel＋Leisure》一直以独一无二的深度和前瞻力，与中国的高端旅行市场携手并进，为中国高端读者提供最新潮流的旅行资讯，成为高端中文读者寻找旅行灵感，选择旅行目的地和旅行方式的首选杂志。每年发布的“漫旅中国•旅行奖”榜单，秉着公平、公正、公开的原则，通过读者评委体验、公众票选、专业票选、专家评审及编辑审核5个阶段，耗时5个月评出榜单。

大连君悦酒店凭借优越的地理位置，正宗的款客服务，功能齐备、设计人性化的酒店设施以及令人满意的餐饮品质获得广大业界和读者的一致高度认可，最终荣登“2016 中国百佳酒店”榜单。



大连君悦酒店外观

酒店位于亚洲第一大城市广场 -- 星海广场西南侧，紧邻城市主干路中山路，全部客房均可观赏辽阔壮观的星海湾海景。优美的景致和便利的交通，时尚现代的设施和专业细致的服务，使得酒店成为旅行者休闲度假以及众多世界500强公司举办活动的理想之选。

【DALIAN.DALIAN】是位于酒店46层的中餐厅，致力于为您提供与众不同和全然一新的用餐体验。餐厅以提供正宗北方菜为主，传统的果木烤炉制作出的北京烤鸭，为您打造全新的味觉体验，加以大连当地海鲜，在用餐同时能欣赏厨师的烹制过程与星海湾辽阔壮观的醉人海景，与您的家人、朋友分享美好的食物与时光。

【VIVA】位于酒店47层，拥有150个餐位，坐拥大连山海之巅和都市美景，酒吧甄选世界知名品牌的香槟、红酒、威士忌和鸡尾酒，您更可在此欣赏到星海广场的迷人全景。