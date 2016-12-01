全棉时代第100家店即将揭幕 郭晶晶与您相约北京来福士

深圳2016年12月1日电 /美通社/ -- 正如品牌名字中蕴含的Pure 和Cotton，全棉时代是目前国内唯一一家拥有医疗背景的全棉高端生活用品品牌。12月4日，全棉时代第100家门店在北京来福士广场盛大开业，届时，跳水皇后郭晶晶将莅临现场。七年，百店，这也将成为全棉时代发展历程中具有里程碑意义的重要时刻。

七年来，全棉时代从第一款产品开始，到如今婴童、成人、家居全产品线趋于成熟并走进人们日常生活的方方面面，始终如一的是践行舒适、健康、环保的承诺，全棉理念与高品质基因，这便是全棉时代七年里一直坚持的美好。

坚持初心，发掘棉的美好特质

棉作为最天然的植物纤维，和其它纤维相比表现出更佳的亲肤舒适性，柔软细腻，保暖透气，安全无刺激。这种天然的纤维无需过多加工便能给肌肤带来最温柔的呵护。

全棉时代选择以棉作为产品主要原材料，源于这样一份热爱，更来自于一份社会责任。中国是化纤和生活用纸的生产大国，日常生活中人们使用化纤和纸制品的场景越来越为生活带来各种便利的同时对环境的伤害也越来越大。全棉时代想找到一种可以帮助改善环境，减轻地球负担，让人们远离化学品的刺激，回归自然健康的舒适生活的解决方法，天然生长，可降解，可持续的棉，便是一种取代化纤、纸品的理想材料。

正是因为怀着对棉的热爱与对社会强烈的责任感，全棉时代在诞生初期即使面对亏损和质疑，也一直没有动摇“全棉改变世界”的愿景与舒适、健康、环保的棉文化。带着这份初心，全棉时代把一朵棉花做到极致，开发出PurCotton kids 全棉时代婴童、 PurCotton Women全棉时代女士、 PurCotton Men 全棉时代男士、 PurCotton Home全棉时代家居成熟的四大产品品类。

坚持创新，以用户体验为导向

虽然棉花的加工历史悠久，棉纺织品几乎深入到每个人的生活之中，但这仍然无法阻止全棉时代对制棉工艺的探索。对棉保有的这份深情，驱使着全棉时代在缔造棉品的技术上不断革新。

传统纸巾，柔韧性差，湿水更是容易掉絮，而且纸巾加工过程中所添加的荧光增白剂，容易对人们的肌肤造成伤害。由此出发，全棉时代独创了全棉水刺无纺布专利工艺，直接将原棉先水刺再脱脂，最大限度保持了棉纤维的长度和韧性不受损坏。以100%天然棉花制成的纯棉柔巾，安全洁净，干湿两用，自推出以来就广受市场好评，除了优越的使用价值，纯棉柔巾还有着巨大的环保价值，用纯棉柔巾代替纸巾，每人每天至少可以节约9张纸巾，全中国一年可以节约用纸510万吨，足以拯救1.2亿棵大树。

在坚持工艺技术创新的同时，全棉时代还用心倾听用户反馈，通过深入挖掘体验细节，不断钻研改进产品。例如在经过试用体验、模拟计算的基础上，将婴儿纯棉柔巾的面积由10X20cm改进为11X20cm，或是未来将会把洁面纯棉柔巾的外包装调整为防水材料。就是这些不经意的细节的挖掘，让用户的使用体验更加美好。

坚持品质，引领全棉生活方式

全棉时代对棉的热爱与坚持，不单体现在对技术的钻研，更体现于对产品和体验的品质把控。传承稳健医疗25年的医学制造经验，以严谨的医学态度专注细节，专注过程管理，将一丝不苟、精益求精的专业精神，融入每一道工序，每一件产品。从棉花选取到出厂都有严格的质量把控，让产品的高品质与生俱来。其中，全棉时代婴幼儿全棉针织服饰、婴幼儿全棉纱布服饰获得首批深圳标准认证，就是全棉时代产品品质与品牌信誉的最好说明。

同时，门店作为全棉时代与顾客零距离沟通的有效窗口。七年间，全棉时代不断升级线下体验，把门店形象更新到如今的第五代，让消费者更加直观获取到产品使用场景呈现、产品使用引导与生活解决方案。在全方位亲身体验全棉生活方式之后，选购最适合自己的产品。为了保持这种美好的购物体验，全棉时代还不惜放慢发展脚步，坚持只做直营，不做加盟，七年来的100家门店，每一家的设置由选址、装修、陈列到体验布置都做到一丝不苟，完全由品牌统一管控，只为把到最高品质的体验效果呈现给用户。

七年来，全棉时代对棉与品质的坚持与坚守，积累了良好的用户口碑与高销量，这也正是用户对全棉时代品牌的肯定，随着品牌的不断发展与壮大，舒适、健康、环保的全棉生活方式也在全国遍地开花。七年，只是一个开始，全棉时代将延续这份坚持，将品牌的匠心精神融入每一件Purcotton制品，让用户在实际使用的过程中，感受品牌从未改变的纯粹与真诚。