您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

武汉汉口泛海喜来登酒店荣膺“五星级旅游饭店”

2016年12月01日 20:01 编辑： 经理人网编辑
0

成为喜来登酒店及度假村品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店”

武汉2016年12月1日电 /美通社/ -- 2016年11月30日，武汉汉口泛海喜来登荣膺五星级暨升级大酒店答谢酒会顺利举办。湖北省旅游发展委员会周正素主任为武汉汉口泛海喜来登大酒店正式授牌“五星级旅游饭店”。同时，喜来登酒店及度假村宣布，武汉汉口泛海喜来登酒店更名为武汉汉口泛海喜来登大酒店，成为该品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店（Sheraton Grand）”的一员。

武汉汉口泛海喜来登酒店荣膺“五星级旅游饭店"，并成为喜来登酒店及度假村品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店”
武汉汉口泛海喜来登酒店荣膺“五星级旅游饭店"，并成为喜来登酒店及度假村品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店”

 

武汉汉口泛海喜来登酒店荣膺“五星级旅游饭店"，并成为喜来登酒店及度假村品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店”
武汉汉口泛海喜来登酒店荣膺“五星级旅游饭店"，并成为喜来登酒店及度假村品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店”

 

武汉汉口泛海喜来登酒店荣膺“五星级旅游饭店"，并成为喜来登酒店及度假村品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店”
武汉汉口泛海喜来登酒店荣膺“五星级旅游饭店"，并成为喜来登酒店及度假村品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店”

武汉汉口泛海喜来登大酒店总经理孟祥瑾先生对全体酒店员工的辛勤付出给予了高度的肯定，并向一直以来对酒店给予关心和支持的领导和客户表达了由衷地感谢。“我们非常荣幸能够被授予“五星级旅游饭店”并成为喜来登大酒店的一员，”武汉汉口泛海喜来登大酒店总经理孟祥瑾表示，“我们期待在武汉为宾客提供卓越的酒店设施以及由优秀的服务团队所带来的高品质服务。”

武汉汉口泛海喜来登大酒店位于武汉中央商务区，由酒店大堂可直接抵达泛海城市广场。酒店交通便捷，10分钟即可抵达武广商圈，距汉口火车站不到2公里，离武汉天河国际机场21公里。酒店拥有500间时尚的客房与套房，每间客房均配备现代的便利设施以及喜来登品牌的特色设施与服务。酒店3个风格迥异的餐厅为宾客提供丰富的美食珍馐。在盛宴标帜餐厅的开放式厨房用餐理念中，品尝国际自助与零点。热情好客的中餐厅让您踏上难忘的美食之旅，餐厅选用当地出产的可持续食材，烹制营养均衡的正宗粤菜和花样繁多的当地小吃。红罗勒泰国餐厅供应风味独特的地道泰式菜肴，让您与家人朋友乐享与众不同的餐饮体验。与此同时，酒店会议设施总面积达2,191 平米，15间灵活的会议与活动空间，均配备最新视听技术设施。更有贴心高效的宴会团队将协助您规划难忘的聚会，成为您在武汉举办宴会与会议活动的首选之地。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/33892.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号