武汉汉口泛海喜来登酒店荣膺“五星级旅游饭店”

成为喜来登酒店及度假村品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店”

武汉2016年12月1日电 /美通社/ -- 2016年11月30日，武汉汉口泛海喜来登荣膺五星级暨升级大酒店答谢酒会顺利举办。湖北省旅游发展委员会周正素主任为武汉汉口泛海喜来登大酒店正式授牌“五星级旅游饭店”。同时，喜来登酒店及度假村宣布，武汉汉口泛海喜来登酒店更名为武汉汉口泛海喜来登大酒店，成为该品牌全新高端细分级别“喜来登大酒店（Sheraton Grand）”的一员。

武汉汉口泛海喜来登大酒店总经理孟祥瑾先生对全体酒店员工的辛勤付出给予了高度的肯定，并向一直以来对酒店给予关心和支持的领导和客户表达了由衷地感谢。“我们非常荣幸能够被授予“五星级旅游饭店”并成为喜来登大酒店的一员，”武汉汉口泛海喜来登大酒店总经理孟祥瑾表示，“我们期待在武汉为宾客提供卓越的酒店设施以及由优秀的服务团队所带来的高品质服务。”

武汉汉口泛海喜来登大酒店位于武汉中央商务区，由酒店大堂可直接抵达泛海城市广场。酒店交通便捷，10分钟即可抵达武广商圈，距汉口火车站不到2公里，离武汉天河国际机场21公里。酒店拥有500间时尚的客房与套房，每间客房均配备现代的便利设施以及喜来登品牌的特色设施与服务。酒店3个风格迥异的餐厅为宾客提供丰富的美食珍馐。在盛宴标帜餐厅的开放式厨房用餐理念中，品尝国际自助与零点。热情好客的中餐厅让您踏上难忘的美食之旅，餐厅选用当地出产的可持续食材，烹制营养均衡的正宗粤菜和花样繁多的当地小吃。红罗勒泰国餐厅供应风味独特的地道泰式菜肴，让您与家人朋友乐享与众不同的餐饮体验。与此同时，酒店会议设施总面积达2,191 平米，15间灵活的会议与活动空间，均配备最新视听技术设施。更有贴心高效的宴会团队将协助您规划难忘的聚会，成为您在武汉举办宴会与会议活动的首选之地。