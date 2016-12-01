TRACE发布2016版全球商业贿赂风险指数TRACE Matrix

马里兰州安纳波利斯2016年12月1日电 /美通社/ -- 全球领先的反贿赂标准制定组织TRACE International已宣布发布新版全球商业贿赂风险指数TRACE Matrix。TRACE Matrix是由TRACE International与兰德公司(RAND Corporation)联合开发，于2014年首次发布，提供有关全球公共部门贿赂风险的更加可靠、详尽的信息，满足商界的需求。

自1977年以来，《美国反海外贿赂法》（简称FCPA）一直禁止企业直接或间接贿赂海外公共部门官员，其他国家也纷纷效仿，出台了类似的立法。违规行为会受到严惩，但确保合规的资源却有限，因此企业需要获得他们在海外市场开展业务时有可能面临的贿赂风险的相关可行性信息。

TRACE Matrix通过研究以下导致公共部门腐败盛行的条件为企业提供这些信息：(1)政府互动的性质和程度；(2)反贿赂法的存在和执行；(3)针对公职官员和公务员所要求的财务透明程度；(4)民间社会监查和揭发腐败的能力。

TRACE Matrix针对这四个“领域”中的每个领域（及相关子领域），从联合国、世界银行和世界经济论坛等领先公益和国际组织处收集相关数据。根据对这些信息的统计分析，每个国家的总分设在1-100分之间，100分代表风险最高，并根据四个领域中的每个领域和九个子领域进行评分。这些详细信息可帮助企业了解每个国家的具体风险，进而根据这些风险制定相应的合规和尽职调查计划。

雅芳产品有限公司(Avon Products, Inc. )拉美道德规范与合规部门总监Gregory Bates表示：“通过提供详尽的商业贿赂风险信息，TRACE Matrix已帮助我们改善了我们的国内反腐败风险矩阵，并确定我们将在哪些市场开展面对面监查访视。”

TRACE International总裁Alexandra Wrage称：“当我们首次推出TRACE Matrix时，我们认识到让国际商界拥有反贿赂合规专项工具的重要性。尽管已存在其它腐败相关指数，但没有一个指数能够满足国际性企业具体的贿赂相关风险评估需求。通过发布2016版Matrix指数，我们不断致力于提供尽可能最详尽和最可靠的信息，为商界的合规工作提供支持。”

2016版TRACE Matrix指数显示，与2014年的表现相比，有些国家在降低公共部门贿赂风险方面取得了显著的进步。爱沙尼亚表现最佳，其总分从33分降至17分，与瑞典、新西兰、香港和挪威并列为五大低风险国家和地区。其他国家在贿赂风险环境方面的表现则倒退不少，尤其是叙利亚，该国的总分从73分上升至88分，成为继尼日利亚、安哥拉、也门、几内亚、柬埔寨、缅甸和南苏丹之后的全球第八大高风险国家。

欲查看TRACE Matrix的详情，请访问：https://www.traceinternational.org/trace-matrix。

在此观看有关TRACE Matrix的90秒钟视频。