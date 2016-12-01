中盛与三一成立合资公司 剑指分布式光伏发电市场

上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 全球领先的清洁电力开发运营商 -- 中盛能源宣布与全球最大的混凝土机械制造商三一集团旗下的三一太阳能有限公司在上海签订合作协议，双方出资组建合资公司，剑指蓬勃发展的屋顶分布式光伏发电市场。双方首批合作开发建设的150MW分布式光伏项目已尘埃落定。



中盛与三一成立合资公司 剑指分布式光伏发电市场

新成立的合资公司主营业务涉及光伏电站投资、开发、设计、施工、运维等领域。三一集团和中盛能源将强化相互之间的经济和技术合作，充分发挥各自优势，助力合资公司在分布式光伏领域的快速成长。

三一集团将向合资公司提供其国内制造基地的所有厂房屋顶，进行分布式光伏电站的投资建设、运营，并为项目开发、建设提供便利条件，积极协调当地发改委等政府部门及电力公司，为项目备案、电力接入批复等工作开展提供便利。

合资公司成立后，中盛能源凭借专业的项目管理团队，提供电站设计、采购、施工等一整套服务方案，高标准管控电站每个环节，并提供专业团队和一流的光伏电站运维体系、软件平台，培训电站运维人员，同时为合资公司开发外部项目提供资源和专业技术的支持。

作为合资公司首批分布式光伏电站，150MW屋顶电站均采用“自发自用、余电上网”模式进行开发，项目涉及三一集团常德、涟源、娄底、邵阳、长沙、益阳、常熟、昆山、沈阳、上海、新疆等10多个产业园的厂房屋顶，面积约200万平方米。

中盛能源专注为全球客户提供涵盖光伏电站全生命周期的整体解决方案，近年来正在大力布局国内工商业分布式光伏市场。通过引入海外先进的PPA（购售电模式）商业模式，中盛能源致力于让中国工商业主用上更清洁、经济的太阳能电力。

新能源板块是三一集团未来的核心板块之一。三一集团集合自身优秀的品牌影响力、融资能力以及优质的屋顶资源，大力投资布局分布式光伏电站。未来，三一集团将重点耕耘分布式电站投资与运营、分布式能源发电和购售电系统开发、户用分布式能源互联网及大数据平台等领域。