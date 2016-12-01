平潭海洋宣布两艘渔船启航开往新渔场

公司将在西南大西洋和东南太平洋开始捕鱼作业

福州2016年12月1日电 /美通社/ -- 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME，以下简称“平潭”或“公司”），是一家总部位于中华人民共和国的全球化渔业公司。公司于今日宣布已经完成两艘鱿鱼钓渔船的建造并且即将启航。



平潭海洋的两艘鱿鱼钓渔船



平潭海洋的两艘鱿鱼钓渔船

预计，这两艘鱿鱼钓渔船将于2016年12月底到达西南大西洋和东南太平洋公海的指定渔场并开始作业，主要是捕获鱿鱼产品。平潭海洋目前运营135艘渔船，其中12艘渔船在印度的孟加拉湾作业，还有13艘渔船在印度洋-太平洋海域作业。加上这两艘鱿鱼钓渔船，共计27艘渔船作业将使公司的产能恢复到大约23%。

鱿鱼钓是一种利用内嵌有鱼钩的铅锤诱捕鱿鱼的捕捞工艺。公司相信，新建造的鱿鱼钓渔船将提高捕捞的效率和准确率，并且这两艘渔船有望在2017年第一季度开始实现销售收入。根据印尼政府2015年发布禁渔令之前公司最后一个完整财务年度 -- 2014年的业绩情况反映，每一艘渔船每年的收入大约300万美元，净收入大约在80万-100万美元。

公司的董事会主席及首席执行官卓新荣先生表示：“这两艘渔船都是大型的鱿鱼钓渔船，其吨位是我们其他渔船平均吨位的两倍，现在又开往西南大西洋和东南太平洋公海的新渔场作业，对此我们充满希望和信心。市场上鱿鱼价格自2015年中期开始上涨，到2016年中国国内的批量采购价已经翻了一倍。这两艘鱿鱼钓渔船将提供不同海域不同类型的鱿鱼产品，从而使我们的产品结构多样化，同时也将加速我们在全球范围内的渔场拓展进程，使我们能够根据市场变化快速调整战略，保持一定的竞争力。”

有关2016年全球鱿鱼价格的更多资料可在《Undercurrentnews》查阅：

https://www.undercurrentnews.com/2016/10/04/high-global-prices-hit-chinas-massive-squid-market/

关于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性渔业公司，通过其全资子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（即“平潭远洋”）开展远洋捕捞作业。

商业风险和前瞻性声明

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合依照美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》创建的安全港定义。前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来确认，如相信、期望、可以、将要、应该、预期、计划、寻求、意欲或预计，或是其否定词或比较词，并且包括有关两艘鱿鱼钓渔船的陈述、公司对销售收入和产品结构多样化的预期。尽管前瞻性陈述反映的是公司管理层的诚实判断，这些陈述仅仅是基于我们已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论过活预计到的结果有实质不同。风险包括这两艘鱿鱼钓渔船由于恶劣天气或大洋条件或是机械或其它渔船操作失灵而无法在2016年底抵达西南大西洋和东南太平洋或是在2017年第一季度开始出售产品，带来不可预计的大幅鱿鱼生产减产，渔船操作，机械，气候或其他意料之外的问题，可能对公司渔船的生产能力及其预期的年收入和年净收入的能力产生不利的影响。此外，各种风险因素均列明于平潭海洋提交给美国证券交易委员会的文件中，请参阅 www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度报告10-K表、季度报告10-Q表和最终招股说明书。读者应谨慎，请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。平潭海洋没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。