ADI公司与中国电科院开展关于提高智能变电站可靠性的合作

北京2016年12月1日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. （ADI）公司今天宣布与中国电力科学研究院（以下简称：中国电科院）就提高智能变电站可靠性开展合作。智能变电站被视为现代电网的神经中枢。新的电子产品和传感器技术使电网具有弹性和灵活性，从而满足能源生产、分配和消费的发展需求。ADI和中国电科院工作团队将联合开展实验室研究和现场试验研究，促进提升智能变电站可靠性方面的创新性互补合作。



ADI公司与中国电科院开展关于提高智能变电站可靠性的合作

ADI长期以来始终致力于在许多应用创新，这些应用包括用于电力系统保护和监控的高可靠性信号处理和传感技术。中国电科院是直属于中国国家电网公司的多学科、综合性研究院。中国国家电网公司是全球最大的电力公司，引领智能电网技术的发展。中国电科院在电力系统分析领域实力雄厚、经验丰富，ADI在智能能源领域具有优势，双方团队合作构成互补优势，能够解决复杂电网面临的挑战，提供工程解决方案，实现向数字化电网的转型。

ADI执行副总裁Rick Hess表示：“可靠的电力是现代社会的命脉，ADI与中国电科院开展提高智能变电站可靠性合作，将确保中国的公用事业用户享有到高生产率、舒适和安全性。”

中国电科院院长郭剑波表示：“ADI在高性能、高可靠性信号处理、测量、传感等技术领域具有国际领先优势，中国电科院在系统应用、检测和电网运行分析等领域经验丰富。双方开展创新性互补合作，发挥强、弱电技术合作优势，将有益于提高智能变电站可靠性。”

双方跨学科联合小组由ADI能源系统应用和半导体可靠性团队以及中国电科院高压、继电保护、电力自动化和计量团队构成，将通过诊断特定的可靠性问题、提供创新解决方案、举办技术研讨会、共同编写国际标准等合作方式，最终实现智能变电站灵活性和可靠性的持续提升。