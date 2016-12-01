默克与罗氏扩大经销协议

- 默克将成为独家供应商，在美国、巴西和日本以外的所有国家提供聚合酶链反应(PCR)和实时定量聚合酶链反应所用的全新酶产品

- 自2015年起，默克就成为了罗氏生化试剂组合的独家全球经销商

德国达姆施塔特2016年12月1日电 /美通社/ -- 领先的生命科技公司默克(Merck)今天宣布扩大与罗氏(Roche)的经销合作，Kapa Biosystems（2015年被罗氏收购）的聚合酶链反应(PCR)和实时定量聚合酶链反应(qPCR)酶产品将包含在双方的经销协议之中。

经销协议新增Kapa产品组合能够加强默克与罗氏的现有经销合作关系，为当前生命科学行业的PCR和qPCR带来一套互补性最强的高性能工具组合。

默克执行委员会成员兼生命科学业务部首席执行官乌迪特-巴特拉(Udit Batra)表示：“与罗氏扩大合作将能让我们通过自身的世界级经销渠道，为我们的客户提供更多的全新产品。Kapa的酶产品明显优于商业化DNA聚合酶，由此会为全新的PCR应用带来巨大潜力。”

根据协议条款，默克将利用其销售、营销与电子商务专长，以及与科学界建立的良好关系，展示和销售Kapa PCR与qPCR试剂与试剂盒。这份经销协议的内容还包含，默克将在美国、日本和巴西以外的所有地区销售产品。财务细节并未对外公布。

2015年7月，罗氏就其生化试剂组合与西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich)签订了全球独家经销协议。在同年西格玛奥德里奇被默克收购之后，这份协议就成为了默克的重要组成部分，帮助推动了默克生命科学业务的发展，为基因组学、蛋白质组学和细胞分析带来了优质品牌工具。

在默克与罗氏有所扩大的经销协议中，全新PCR酶产品增强了普通PCR抑制剂的耐受性，增大了反应速度和比活度，并提升了保真度。这些特性可以支持取得更高品质的成果和改进工作流程。i

Kapa的PCR和qPCR产品组合转让给默克的工作预计将到2017年1月1日完成。在这期间，这些产品将会继续通过Kapa现有渠道提供。垂询详情，请访问：www.sigma-aldrich.com/kapa。

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