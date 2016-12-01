TUV莱茵针对新能源商用车及零部件质量安全做专业解读

聚焦新能源商用车及零部件质量安全 促行业良性长久发展

广州2016年12月1日电 /美通社/ -- 在近年来的新能源汽车发展热潮中，我国新能源商用车零部件受整车带动，技术水平不断提升，市场规模得以扩大，产业化取得一定进展。但总体而言与国际先进水平仍有一定差距，特别是在关键材料和零部件的技术、质量安全以及性能和质量标准等方面有待于进一步提高。



与会嘉宾合影



TUV莱茵大中华区交通服务部门经理林锐斌向与会者详细解读了电动大巴整车欧盟认证法规

2016年12月1日，德国莱茵TUV（以下简称“TUV莱茵”）在上海举办质胜中国系列“新能源商用车及零部件质量安全研讨会”，与新能源商用车领域的OEM厂商以及动力电池、电池控制器、高压线束连接器等配套供应商的研发、测试及质量部门相关人员，共同探讨了包括动力电池、高压部件、车用高压束线及连接器等新能源商用车零部件方面的核心问题，对安全设计、检测及认证要求等做了深入的解读。

目前，中国已经超越美国成为全球最大的新能源汽车市场。中国2015年生产新能源汽车37.9万辆，同比增长近4倍。在市场导向、消费者需求和政策推动下，国内新能源汽车市场不断升温。但与此同时，也显现出一些有待发展之处，如车用动力电池综合性能、技术成熟度及成本问题，包括充放电安全、人员安全等新能源汽车的安全性能问题，以及配套设备不足等问题。

研讨会上，TUV莱茵大中华区交通服务部门经理林锐斌向与会者详细解读了电动大巴整车欧盟认证法规。涵盖了公交车、旅游车的认证要求，特别是对近期新增或者变更的法规重点、难点，结合电动客车的特性以及实际测试经验，透彻地对法规进行解读，对引导企业启动整车欧盟认证起到了很大的帮助。交通服务分部经理李康则对动力电池R100欧盟认证测试方法及要求进行介绍，他表示，TUV莱茵的汽车电子及动力电池实验室可以参照国际标准，帮助厂家根据严格的测试标准对动力电池进行产品可靠性、安全性的认证。

“企业应该改善研发和生产流程，以提高产品设计及量产质量，引入功能性安全设计方法进行产品设计。”汽车功能安全业务部门经理陈林对电池管理系统BMS的功能安全设计方法做了深入介绍。他表示，在这些领域，TUV莱茵具备专业的技术团队能为客户提供技术支持，在研发过程中结合汽车电子开发规范及功能安全设计要求帮助企业规范设计流程、认证产品的设计安全、确保生产质量。

随后，交通服务电磁兼容项目经理李学虎分享了电动大巴整车EMC要求及常见问题定位方法；上海汽车电子电磁兼容实验室经理华伟岭讲解了电动大巴高压部件EMC测试与认证要求，他表示，对于最新版的ECE R10中对于电动车零部件方面的测试要求和以往的零部件在测试项目和测试要求上都有很大的区别，需要厂方从零部件开始就要重视起来，首先确保零部件能通过测试认证，这样才能确保最终的整车测试结果满足要求；商用与工业产品服务零部件分部经理周静则解释了车用高压线束及连接器测试及认证。

最后，资深培训师彭秀娟就电动汽车从业人员高压安全操作规范进行了详细介绍。TUV莱茵结合德国BGI/GUV-I 8686 E标准（针对工作于带高压系统的车辆的人员培训），引进德国专业培训课程，关注工作人员安全，为国内电动汽车研发、测试、生产和维修人员的电气安全规范操作提供专业培训，防止人员在日常工作中遭到触电危害，降低电动汽车企业的运营风险。培训按照人员的工作范围和风险程度分为三个等级，明确不同人员的培训内容和资质要求，通过提高从业人员能力实现规范操作，并达到有效规避风险的目的。

“作为汽车检测行业专家，TUV莱茵所提供的汽车测试与认证服务始于20世纪初，”TUV莱茵电动与智能交通高级经理沈灏表示，“在电动交通领域，TUV莱茵拥有多年的经验及高质量的专业团队，贯穿设计、产品硬件开发、产品软件开发、市场准入、生产、销售、人员能力提升等各个环节，能为整条价值链提供有关安全、可靠性等实用的行业解决方案，确保新能源汽车质量安全，助力汽车行业良性长久发展。”