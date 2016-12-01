如通过BARX向巴克莱提交外汇工具交易或会受到集体诉讼和解的影响

如果您在2008年6月1日至2016年4月21日期间通过BARX向巴克莱提交外汇工具交易/交易指令，那么您可能会受到集体诉讼和解的影响

纽约2016年12月1日电 /美通社/ -- 以下声明由Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP和Korein Tillery LLC发布，涉及Axiom Investment Advisors, LLC通过其受托人Gildor Management LLC诉Barclays Bank PLC（巴克莱银行）和Barclays Capital Inc.（巴克莱资本）一案。

美国纽约南区联邦地区法院

AXIOM INVESTMENT ADVISORS, LLC（通过其受托人Gildor Management LLC起诉）

原告

诉

巴克莱银行和巴克莱资本

被告

案件编号：15-CV-09323 (LGS)

集体诉讼和解通知

集体诉讼和解通知概要

如果您在2008年6月1日至2016年4月21日期间通过BARX向巴克莱提交外汇工具交易/交易指令，那么您可能会受到集体诉讼和解的影响。

“外汇工具”是指任何本金交割/无本金交割外汇交易，包括但不限于外汇即期交易、直接远期外汇交易、期货、无本金交割远期交易、掉期、期权和交易策略，以及任何以外汇汇率有关方式进行交易的其它工具。

本通知是要告知您现在提议的集体诉讼和解已经与被告巴克莱银行和巴克莱资本（统称“巴克莱”）达成。此案控告巴克莱利用名为“Last Look”的自动功能来延迟其对通过BARX（巴克莱资本自动实时交易服务）提交的外汇工具交易/交易指令（无论是直接在BARX上提交，还是通过电子通讯网络(ECN)或其它连接途径提交给BARX）的反应。本案指控巴克莱利用“Last Look”功能，在设定好程序的延迟期中暂不执行此类交易/交易指令，并在延迟期内基于市场价格是否在延迟期内超出一定的“门槛”及其它条件，决定是否接受或拒绝此类交易/交易指令。本案指控巴克莱的“Last Look”操作违反了合同法及其所涉及的诚信和公平交易约定，还有纽约州通用商业法349条和350条之规定。本案由并代表通过BARX向巴克莱提交外汇工具交易/交易指令的人士提起。巴克莱否认这些指控，认为控诉没有法律上的依据。

现在已经与巴克莱达成一项拟议和解。巴克莱已经同意支付50,000,000美元（“和解基金”）。美国纽约南区联邦地区法院（“该法院”）授权发布这一通知。在支付任何款项之前，该法院将举行一场听证会，来决定是否批准这一和解。该法院批准和解将帮助全面完结此案。

集体诉讼和解对象包括哪些人？

不计某些例外，集体诉讼和解(Settlement Class)涉及的对象涵盖所有在2008年6月1日至2016年4月21日期间通过BARX向巴克莱提交外汇工具(FX Instrument)交易/交易指令（无论是在BARX上提交，还是通过ECN或任何其它连接途径提交给BARX）的人，而巴克莱在这期间使用了“Last Look”功能，或者是巴克莱在这段时间内从事了放弃要求声明(Released Claim)所涉及的任何其它行为，获得和解款项的人士需要具备以下条件：(i) 在美国定居；或(ii) (a) 在美国以外的地方定居，(b) 通过巴克莱设在美国的服务器提交此类交易/交易指令。在本段中所使用的英文首字母大写的术语在和解协议(Settlement Agreement)中有定义，欲查看和解协议，可登陆www.BarxLastLookSettlement.com。

如果您不确定自己是否属于集体诉讼和解的对象，您可以访问www.BarxLastLookSettlement.com了解更多信息，包括详细通知，您也可以拨打免费电话(800)-231-1815（如果从美国/加拿大以外地区拨打，那么请拨打(614)-553-1610）。

我会获得和解款项吗？

如果您加入了集体诉讼和解，并且决定不退出，那么在您提交索赔证明和授权协议书之后，您将有资格根据和解获得款项。任何付款金额都将由拟议的分配计划(Proposed Plan of Distribution)决定。拟议分配计划的详情可参见www.BarxLastLookSettlement.com。和解基金分配日期尚未确定。索赔证明和授权协议书必须盖有不迟于2017年5月19日的邮戳，或者在美国东部时间2017年5月19日晚11:59之前经由www.BarxLastLookSettlement.com以电子方式发送。

作为集体诉讼和解对象有什么权利？

如果您加入了集体诉讼和解，而且不选择退出，那么您将放弃某些针对巴克莱和免责方的法律权利，详细通知与和解协议中有专门解释，请参阅www.BarxLastLookSettlement.com。如果您不想参与拟议和解，那么您必须要在2017年3月30日之前选择退出。

您可以（但并非必须要）评论或反对拟议和解、拟议分配计划，或是集体诉讼律师向法院申请由被告承担律师费和案件审理开支，并让代表集体诉讼群体的原告收取服务费用。如果您要评论或反对，那么您必须在不迟于2017年3月30日的时候以书面形式提交您的评论或反对意见。

至于如何退出集体诉讼和解或提交评论/反对意见，具体信息请参见详细通知以及网站www.BarxLastLookSettlement.com。

何时举办公平听证会？

美国纽约南区联邦地区法院将在2017年7月18日下午4:30召开听证会，听证会由该法院Lorna G. Schofield法官主持，召开地点在Courtroom 1106, Thurgood Marshall U.S. Courthouse, 40 Foley Square, New York, NY 10007（纽约州纽约市，邮编：10007）。听证会将考虑是否批准拟议和解、拟议分配计划，以及集体诉讼律师向法院申请由被告承担律师费和案件审理开支，并让代表集体诉讼群体的原告收取服务费用。您或您的律师可以请求自费参加听证会并在听证会上发言，但不强制要求。

垂询详情，请致电(800)-231-1815（如果从美国/加拿大以外拨打电话，那么请拨打(614)-553-1610），或访问www.BarxLastLookSettlement.com。

请不要致电美国纽约南区联邦地区法院或该法院书记员来了解和解信息。