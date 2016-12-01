IBS Software与韩亚航空签署长期合约

韩国首尔2016年12月1日电 /美通社/ -- 旅游、运输和物流 IT 解决方案领域的专业公司 IBS Software (IBS) 与亚太区最大的货运运营商之一 Asiana Airlines Cargo（韩亚航空货运）签署了一份十年期、价值数百亿美元的合约，从而将IBS 屡获奖项的货运管理解决方案 iCargo 用来管理 Asiana Cargo 的端到端货运功能。根据合约，IBS 将在 Asiana Cargo 的所有业务中（包括销售、收入核算、ULD 管理、邮件管理和邮件收入核算）部署单一的无缝集成型平台 iCargo。位于首尔的韩亚航空 (Asiana Airlines) 是一个国际性品牌，已经经营近30年。韩亚是星空联盟成员，目前经营14条国内客运航线和90条国际客运航线以及27条货运航线，业务遍及亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲。

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实施新一代货运管理系统将帮助 Asiana Airlines Cargo 将现有的内部传统核心系统和多个卫星系统的 IT 功能升级至全面整合的新一代平台。升级将使 Asiana Cargo 获得多个增值功能，如收入和收益管理、产品管理、实时装运监控和控制以及企业移动性等先进的科技功能，从而将其货运能力提升到更高水平。iCargo 平台还将帮助 Asiana Cargo 达到行业领先标准和最佳方法，如电子航空运单 (eAWB) 和 CXML。

Asiana Cargo 将成为 IBS 货运方案的最新客户。IBS 的货运方案客户包括空运行业内20多家国际企业，包括航空公司、GHA 和货运枢纽运营商。

IBS 的高度模块化 iCargo 解决方案以单一的全面整合平台支持空运货物管理方面的所有 IT 需求，并且可以根据客户的具体需求和优先事项进行定制。iCargo 能够满足所有的货运需求（大型或小型、综合或纯货运、LCC 或全方位服务），支持全球超过25家领先航空公司的货运业务，使其成为空运行业首选货运管理解决方案。iCargo 解决方案被 CAPA - Centre for Aviation 授予“2015年航空公司产品创新”殊荣。

Asiana Cargo 执行副总裁 Kwang-Suk Kim 上周在首尔签约时表示：“选择 iCargo 作为我们的技术平台，我们希望自己能够满足快速变化的物流服务行业的需求，并提高我们的市场份额。我们坚信，这能在加强货运安全与客户服务方面带来重大改善。”

IBS Software 首席执行官 Rajiv Shah 表示：“韩亚航空选择我们彰显了 IBS 开发和打造业界领先的全球解决方案从而带来切实商业好处的能力。IBS 将继续投资于针对航空行业的创新方案，确保我们的客户在变动的商业环境中保持领先。随着我们继续拓展东亚区的业务，此次合作也证实了我们致力于韩国市场的承诺。”

IBS 副总裁兼全球航空货运业务主管 Ashok Rajan 表示：“我们很高兴 Asiana Cargo 加入 iCargo 大家庭。鉴于 Asiana Cargo 在空运领域的领导力，我们很期待 Asiana Cargo 将为行业带来的可观商业价值。”

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