星美集团涉足体育界 与本港首支职业篮球队达成合作协议

香港2016年12月1日电 /美通社/ -- 2016至17年度东南亚职业篮球联赛（ASEAN Basketball League，ABL）香港主场首战今日假湾仔修顿室内场馆内进行，由香港东方龙狮篮球队与高雄圣徒对垒。如此盛事下，星美集团正式宣布，已经与东方龙狮篮球队达成合作协议，集团旗下的星美票务将成为东方龙狮篮球队日后于中港的赛事独家代理，同时还会在各个领域寻求深度合作，包括打造明星级的球星、球员经纪、周边产品的设计制作及发布销售、球赛带动的旅游等。

东南亚职业篮球联赛成立于2009年，是东南亚国家首个职业篮球联赛，而东方龙狮篮球队是香港首支参与这项国际性赛事的球队。有线电视获得此联赛香港区的独家播映权，将直播东方龙狮参与的所有20场主场及作客常规赛，乐视电视及星美旗下影城的屏幕亦会于内地直播有关赛事，观众可透过不同渠道观赛，势将掀起体育界的一轮热潮。

事实上，这并非星美集团首次涉足体育界，早于数月前，集团公布成为广州证券队 CBA 联赛独家票务代理，是次与东方龙狮篮球队的合作正正是其跨界体育产业的延伸，旨在提升整个亚洲甚至华人在体育界的参与度及名声，同时有利星美步局体育产业的庞大市场，捕捉中国体育产业黄金十年的机遇。据政府报告统计，2014年全国体育产业总规模超过1.35万亿元，距离国务院46号文件提出到2025年超过5万亿元的目标，仍有很大的发展空间。

星美集团是大中华地区文化传媒领域的龙头企业之一，拥有星美控股集团有限公司（0198.HK）、星美文化旅游控股集团有限公司（2366.HK）两支香港上市公司，集团的业务同时涉足旅游、文化、电商、通信等各个行业。依托于星美集团强大的文娱基因，相信未来将可在体育界大展拳脚。