美年大健康与西门子医疗中国合资设立医学影像诊断中心

构建健康产业生态系统，助力精准预防发展、影像诊断标准化及分级诊疗改革

为推进中国第三方影像诊断体系、探索影像诊断科研创新奠定实践基础

上海2016年12月1日电 /美通社/ -- 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年大健康”或“美年”）与西门子医疗系统有限公司（以下简称“西门子医疗中国”）今日宣布，双方签署协议，共同设立与运营一家独立医学影像诊断中心。西门子医疗全球首席运营官Michael Reitermann、西门子医疗大中华区总裁曾繁忠、美年大健康产业控股股份有限公司董事长俞熔和总裁徐可出席签约仪式。



美年大健康产业集团与西门子医疗中国签署合资协议

该中心拟落户上海，占地面积约3000平方米，将利用影像诊断、体外诊断等先进设备以及其他医疗产品，从事影像诊断、健康检查与体外诊断等业务，致力于为消费者提供优质、精确、便利的诊断及相关服务。

作为中国领先的专业健康体检和医疗服务集团，美年大健康多年来一直是西门子医疗在中国的重要合作伙伴之一，此次强强联合是双方合作关系的进一步巩固与升华，更是双方优势资源的整合。西门子医疗中国将通过体内体外诊断设备和相关数据诊断服务，提高美年在健康筛查、疾病诊断上的效能，以及美年集团内部各门店的效率和标准化程度。双方还将探讨在影像设备的远程控制、大数据挖掘、人工智能运用及其它相关领域的全面深度合作，助力美年的规模化及产业化发展，为其实现至2018年扩张至500家体检中心的宏伟目标保驾护航。

美年大健康产业集团董事长俞熔表示：“与西门子医疗中国携手成立合资公司，是我们双方在医疗服务领域纵深推进的一次有益探索。我们希望借助西门子医疗的品牌优势和技术专长，深化美年大健康在医学影像诊断领域的发展，强化美年的生态布局。我们相信此次合作有利于综合双方优势，探索影像诊断的创新和标准化、医疗效率的提升，从而促进医疗服务的广泛普及，助力‘健康中国2030’规划纲要的实施。”

美年大健康产业集团总裁徐可表示：“美年与西门子医疗中国一向保持着良好的合作关系，美年也是西门子医疗全球的最大采购方之一，所配置的西门子影像诊断设备从基础的低剂量螺旋CT、超导核磁，到高端Flash双源CT，保障了美年的医疗运营效能，更好地满足了百姓的健康需求。”

西门子医疗全球首席运营官 Michael Reitermann 强调：“此次合作体现了西门子医疗始终致力于满足不断增长的中国市场需求的坚定承诺，它标志着我们从设备供应商转型成为客户长期战略合作伙伴的坚实一步。我们愿与各方携手共创医疗服务新未来，为健康中国建设作出积极贡献。”

西门子医疗中国正深入推进在服务业务方面的规划实施，大力拓展在企业服务、数字服务方面的产品组合，不断强化自身的研发能力，通过创新服务和领先技术帮助中国医疗服务供应商实现低成本及高效诊疗结果，成功应对中国医疗行业挑战。

“我们与美年大健康有着长期良好的合作，将积极促进双方的战略合作伙伴关系再上新台阶。”西门子医疗大中华区总裁曾繁忠表示，“我们努力推动以价值为导向的健康管理，希望通过全新的业务模式，助力分级诊疗制度有效落地和中国医疗改革逐步推进，让优质的医疗惠及更多中国百姓。”

影像中心是美年大健康体检生态布局的重要组成部分，美年目前在中国已有超过200家独立的体检分院，2016年预计服务人次1500万。包括影像中心体系在内，美年大健康依托体检大数据入口平台，已逐步覆盖包括专科诊疗，基因检测，智能诊断，远程影像等健康产业赛道入口，从而形成健康产业生态闭环。