阿科玛完成对 Den Braven 的收购

上海和法国科龙贝2016年12月2日电 /美通社/ -- 12月1日，阿科玛完成对荷兰 Den Braven 公司的收购。Den Braven是欧洲领先的高性能阻隔和建筑密封胶生产商，此次强劲增值收购，将助力阿科玛旗下波士胶实现长期发展目标，同时积极促进阿科玛高性能材料部门的发展。

（图片： http://photos.prnewswire.com/prnh/20161128/443130 ）

Den Braven针对建筑行业提供广泛的密封、粘结及发泡解决方案组合。预计其2016年销售额可达3.5亿欧元，目前员工人数约1000人。通过此次收购，波士胶在阻隔和建筑市场领域的产品得到显著增强。综合两大集团在地理布局、科技和业务等各方面的优势，波士胶将成为全球高性能密封胶市场的领导者。

波士胶执行副总裁 Vincent Legros 表示：“我们由衷欢迎 Den Braven 团队的加入。其备受客户认可的最新先进技术、一流的生产设施和行业专识，都是我们在持续发展和建设波士胶进程中的宝贵财富。我们有信心，这一新的增长平台将助力实现我们在粘胶剂领域的宏伟目标。

此次收购充分展现了阿科玛进一步强化企业实力、降低资本密集度的战略。

收购 Den Braven 为阿科玛带来至少3000万欧元的可观估值，自2017年起，阿科玛公司的每股盈利和现金收益都将有所增加。此次收购也是波士胶实现长期发展目标进程中的一座新的里程碑。