巴黎之花伊甸园派对将为2016迈阿密设计展带来自然神奇体验

迈阿密2016年12月2日电 /美通社/ -- 11月29日至12月1日，巴黎之花伊甸园派对 (L'Eden by Perrier-Jouet) 将以全新的沉浸式体验，为迈阿密带来自然的神奇感觉。作为庆祝自然与设计的独特活动，巴黎之花伊甸园派对会将宾客带入一个带有野性之美、令人感官愉悦的非凡世界。在2016迈阿密设计展 (DesignMiami/ 2016) 期间，Faena District（费纳街区）的 Casa Claridge（卡萨克拉里奇酒店）周边的历史建筑装扮成 IT 场所，以令人振奋的方式讲述巴黎之花的独特故事。

（图片 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161130/444033）

（视频 - http://www.multivu.com/players/uk/7993651-leden-by-perrier-jouet-design-miami/）

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艺术总监西蒙-汉莫尔斯坦 (Simon Hammerstein) 邀请访客探索配景设计、舞台表演和感官体验的奇妙组合。扮演阿黛尔-茹埃(Adele Jouet)、皮埃尔-佩里耶 (Pierre Perrier) 和新艺术运动 (Art Nouveau) 开拓者艾米勒-葛莱 (Emile Galle) 等历史名人的演员阵容将使宾客沉浸于充满自然之美、爱情与艺术相结合的动人世界之中。19 世纪的图书馆散发出梨子与柑橘类水果的芳香，精致的女性化妆室用兰花和玉兰加以装饰，同时引人注目的餐桌与周围的葡萄藤和金银花装饰融为一体。

作为鼓励人们忘记现实而展现真我的场所 The Box 的拥有者与缔造者，西蒙是创建这个终极娱乐场所的绝佳人士，将巴黎之花的独特传统与迈阿密国际设计展的热烈氛围结合在一起。他非凡的创作吸引来宾以触觉、嗅觉和感知的独特结合方式体验，展现了巴黎之花两位创始人喜结连理的爱情故事和不断赞美自然的香槟艺术。

然而，巴黎之花伊甸园派对并非只是一个晚会场所。它每时每刻都欢迎宾客将其作为交流和分享经验的活跃论坛。除了令人难忘的舞会，它还将举行会议、品酒会、讨论会和宴会等全方位的活动，这也是对2016迈阿密设计展的时尚热烈氛围的补充。它还将展示巴黎之花与旧金山设计师 Andrew Kudless 的全新艺术合作，而后者将呈现以自然、新艺术运动和香槟酿造工艺为灵感的新作。

11月29日的开幕式吸引了各界名人和贵宾参加精彩纷呈的联欢晚会。莎拉-杰西卡-帕克 (Sarah Jessica Parker)、凯蒂-赫尔姆斯 (Katie Holmes)、蕾迪-维多利亚-哈维 (Lady Victoria Hervey)、萨莎-莱恩 (Sasha Lane) 和其他宾客尽情享受这种独特的节日氛围。巴黎之花伊甸园派对将为2016迈阿密设计展带来自然的神奇体验，一直持续至12月1日。