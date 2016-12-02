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博历维发布 2017 版《在加拿大经商》

2016年12月02日 07:01 编辑： 经理人网编辑
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博历维为寻求在加拿大经商的外国公司提供最新的深入见解和务实意见

多伦多2016年12月2日电 /美通社/ -- 博历维律师事务所 (Borden Ladner Gervais LLP, "BLG") 荣幸地发布 2017 《在加拿大经商》。该指南旨在为寻求在加拿大建立业务运营或者考虑投资于加拿大企业的外国公司提供协助。

BLG 的《在加拿大经商》介绍与外国公司和投资者最密切相关的加拿大法律法规，其中包括介绍外商投资法规、证券法规、雇佣法、加拿大国际贸易法规、竞争法、知识产权、隐私权、税法、破产重组以及诉讼、仲裁和调解等重要主题的章节。

“加拿大政府已明确表示，我国欢迎外国投资者前来加拿大经商。作为一家深植加拿大全境的本土律师事务所，博历维十分乐意为我们外商投资客户的成功保驾护航，”博历维亚太业务组全国负责人 Kent Kufeldt 表示，“正如我们最新一版的《在加拿大经商》所凸显的，博历维拥有必要的专业经验和全国网络，能在加拿大全境为外国公司提供所有法律领域、所有行业内的法律服务。”

除了在加拿大所有主要商业中心和首都拥有分所外，博历维还在中国北京设立了业务开发代表处，并活跃地代表众多全球大型跨国机构。博历维是一家赢得广泛认可的杰出加拿大律师事务所，我们在众多执业领域跻身《钱伯斯环球》(Chambers Global)、《法律 500 强》(Legal 500) 等全球知名出版物的顶级排名。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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