日本公司Fidel Technologies KK收购科技创业公司LinguaNext

拓展多语言服务和解决方案组合

印度普纳2016年12月2日电 /美通社/ --

新实体LinguaSol将在亚洲各地提供语言管理服务

LinguaSol将提供其美国专利技术和Fidel的翻译服务，从而将网站和移动应用、网站门户和企业产品内容全面转化为本地语言。这种独特的技术能够将网站或移动应用转为本地语言，但不会引起不必要的变动。自动化和人工智能可以加快Linguify中间件解决方案与移动应用或网站的整合与交付。

除了传统的许可模式（客户按使用情况付费），LinguaSol计划推出软件即服务(SaaS)模式，以具有成本效益的方式进行本地化和上市。凭借新的定价模式，快速消费品、电子商务、中小企业和创业公司能够更轻松地将网站和应用转为当地语言，从而接触新客户。LinguaSol将全面拥有、管理和维护网站翻译服务。

LinguaSol董事兼首席执行官Sunil Kulkarni先生表示：“全球消费者偏爱以自己的本地语言来交易。我们发现新兴的印度消费者也有这种需求，幸运地是，科技让我们能够以更合理的成本、更快地满足消费者需求。在近期的非货币化案例中，即使是印度乡村地区，人们也需要数字钱包。只要这些解决方案以本地语言提供（不仅是选单，还有目录和内容），这些解决方案就能更快普及。”

通过这种新型管理服务模式，我们希望客户拥有无缝式单窗口体验，并在2-4周较短的时间内全面将他们的业务内容转为本地语言。

我们与政府机构密切合作，以本地语言提供科技驱动型解决方案，从而支持印度制造与金融包容性项目。

本地化每年在全球产生360亿美元的收入，企业们都希望实现全球化发展。传统的方法既耗时，成本也高，因此企业难以实现本地化。典型的单一业务翻译公司无法满足一个动态化数据网站或移动应用的需求。解决方案与服务的结合将使全球客户同时拥有这种独特的解决方案与服务，从而获益。

Rajeevlochan Phadke先生于2010年创立了LinguaNext。其技术已经通过在国有银行、My LPG燃气门户、油气公共事业部门(PSU)中的成功实施得到了验证。Rajeevlochan将继续引领LinguaSol的技术开发。