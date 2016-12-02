互联网智能锁品牌果加携手大象公寓 打造精品智能公寓

北京2016年12月2日电 /美通社/ -- 近日，互联网智能门锁品牌果加与大象公寓达成合作伙伴关系，将为大象公寓提供互联网智能门锁解决方案，帮助大象公寓与住户实现更加安全、便捷的管理方式与居住方式。



互联网智能门锁品牌果加携手大象公寓 打造“有温度”的智能公寓

互联网智能锁，开启智能公寓生活

大象公寓成立于2015年8月，一直致力于通过打造以公寓为核心的生活一站式生态服务圈，并且秉承着“让奋斗中的你住好一点”的服务理念，为都市白领及社会精英提供长期独立居住的解决方案。大象公寓不断对产品、服务方面进行升级，主打以智能家居来提高年轻人的生活品质，以安全、舒适、健康、便捷、时尚为主要理念，为住客提供创新生活方式。大象公寓为租客提供的不仅仅是一个安身立命的住所，更是一个有人情味的、有安全性、有保障的家。

互联网智能锁品牌果加以“让居住更安全、更便捷”为企业使命，希望通过一把“有温度”的互联网智能锁，让用户体验智能生活带来的便利、安全。理念一致的果加与大象一拍即合，由果加为大象公寓提供蓝牙版互联网智能门锁解决方案，充分满足大象对房屋的产品升级、日常管理需求。

专注用户，只为一把“有温度”的互联网智能锁

果加开创互联网智能锁品类以来，一直是一家专注用户需求而创新的公司，无论是产品硬件材质选择与制作，还是系统软件更新迭代，都走在行业前列。

在WiFi版互联网智能锁备受市场认可时，果加也发现部分公寓业主网络不稳，影响门锁功能实现的情况。果加推出蓝牙版互联网智能门锁，无需宽带也可实现远程管理，通过果加云端生成时效加密密码、权限发放给入住客户，客户通过手机便可一键开锁，或者通过密码便捷入住，解放房屋管理者时间。同时门锁的远程权限下放、密码下发等功能设置，将帮助大象等公寓业主高效管理公寓房间。

果加此次专为大象公寓提供移动端植入服务，住客可在经过授权后，通过大象公寓APP实现蓝牙感应开门、一键开门等功能，充分享受果加与大象公寓共同提供的生活便利。

新蓝海市场，果加互联网智能锁风头正劲

在国家各项政策激励与市场大需求的推动下，长短租公寓市场成为“新蓝海”，未来3-5年将迎来快速、规范发展。目前长短租公寓市场呈现出智慧公寓的发展趋势，即长短租公寓与智能家居、IT系统和物联网结合，这也是一个长期的发展方向。

果加经过多年B端市场的积累，不仅成为共享经济不可或缺的强力助推器，且已经建立了一个从发货到服务商、安装到评价反馈的服务业主平台。果加也凭借过硬的产品实力与实现各PMS平台全打通，赢得了国内TOP中长租、分租、短租等众多品牌企业的信赖。凭借产品的高品质与适用性，果加在国内商用市场占有率遥遥领先，自如、小猪、携程、绿地、万科等行业TOP企业，均与果加达成战略合作伙伴关系。

未来，果加将持续在这一领域深耕，打造基于互联网智能锁的硬件云与智能出入产品，为公寓管理者提供更优质便捷服务，为优质用户提供更好的入住体验。

现果加正面向全国招募商务代理合作伙伴，详情请咨询果加官方网站。