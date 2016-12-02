Vasari Energy提供美国太阳能开发海外投资合伙项目高达500兆瓦

加州欧文2016年12月2日电 /美通社/ -- Vasari Energy 创建了很有前景的对美国清洁能源项目的海外投资合作机会。这家位于加利福尼亚的知名太阳能公司在独立项目融资上，表示对和中国投资者合作有极大兴趣。

Vasari Energy 诚邀感兴趣的机构和投资者联系我们的投资者关系部，您可发送电邮至：ir@vasarienergy.com

“我们很高兴能为国际投资者带来这个机会，让他们也分享到我国清洁能源领域高速增长带来的回报。” Vasari Energy 的首席执政官 Sam Lipman 说。“我们相信两国之间的商业合作能对中国和美国甚至作为一个整体的全球环境提供极大的益处。”

投资美国的太阳能电站不仅为中国能源公司创造大量出口机会，也为他们的产品打开新市场，从而增强他们在中国和海外经济引领的地位。

Vasari Energy 在美国的太阳能项目对中国国有企业来说可谓是理想投资，因其定位就是给这些企业带来在美国的潜在投资回报。中国的95%的太阳能工业销售额依靠国际市场，因此对太阳能电站的海外投资正是获得收益的直接有效途径。

“我们认为中国对美国可再生能源供应来说是一个很重要的合作伙伴。”Vasari Energy 的投资者关系部副总裁 Steven Smith 谈论合作战略时说。“中国可以带来投资和庞大商机，美国则以技术创新和强大的清洁能源需求互为往来。”

Vasari Energy 的好声誉来自其在急速扩张的美国太阳能市场中仍不失稳健。公司目前规划的太阳能项目在加州、亚利桑那州和德克萨斯州有340兆瓦的预计发电潜力，大约4. 76亿的构建价值。公司旨在通过多渠道投资，运营容量在2020年达到700兆瓦。