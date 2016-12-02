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LEAD重大创新：必维全新电子商务解决方案带来专业QHSE服务

2016年12月02日 10:39 编辑： 经理人网编辑
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测试、检验和认证 (TIC) 领域的全球领导者必维强势开启 QHSE 认证服务的下一个时代

上海2016年12月2日电 /美通社/ -- 作为值得信赖的合作伙伴，必维国际检验集团（Bureau Veritas，以下简称“必维”）强势开启 QHSE 认证服务的下一个时代：lead.bureauveritas.com。借助此网站，客户可直接购买包括ISO 9001:2015 (QMS)、ISO 14001:2015 (EMS) 和即将颁布的 ISO 45001 (OH&S)在内的新标准的高质量服务。

lead.bureauveritas.com平台
lead.bureauveritas.com平台

lead.bureauveritas.com 以其丰富功能改善了专业人士的使用体验，其中包括“快速响应性”，即支持在智能手机或平板电脑中购买和参与课程，并一键访问课程或工具。

平台经过精心设计，提供直观布局，完美适合专业人士需求。新网站提供全面的培训内容、差距分析工具和审计服务，在初始阶段，网站主要侧重于质量、环境以及健康与安全方面的服务（ISO 9001:2015、ISO 14001:2015 和即将颁布的 ISO45001）。

为了让培训课程和差距分析工具的使用更加方便和有效，lead.bureauveritas.com 提供了一个支持全天候在线访问的电子学习管理系统。利用此平台，用户可随时随地管理自己的培训经历。

lead.bureauveritas.com 将向全球开放。此电子商务式服务将从巴西、美国和哥伦比亚逐步开展，并继续推广到印度、西班牙、中国、日本、英国和意大利。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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