嘉佩乐酒店亚太集团与明星厨师PIERRE GAGNAIRE携手登陆中国大陆

在上海建业里嘉佩乐酒店推出“COMPTOIR PIERRE GAGNAIRE”餐厅

将于2017年3月盛大开业

新加坡2016年12月2日电 /美通社/ -- 嘉佩乐酒店亚太集团与餐饮界明星厨师Pierre Gagnaire欣喜宣布携手合作,共同登陆中国大陆市场。Gagnaire先生将在位于上海徐汇区衡复历史文化风貌保护区内的上海建业里嘉佩乐酒店推出全新概念餐厅Comptoir Pierre Gagnaire。这间法式餐厅与全别墅奢华酒店 -- 上海建业里嘉佩乐酒店均为上海现存最大的石库门历史建筑群建业里的一部分,这里的历史可追溯至上世纪三十年代。上海建业里嘉佩乐酒店与Comptoir Pierre Gagnaire预定于2017年3月开业。

Pierre Gagnaire: Best Chef in the World 2015 as voted by his industry peers according to French Magazine Le Chef. Photo credit: © Jacques Gavard