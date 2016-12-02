嘉佩乐酒店亚太集团与明星厨师PIERRE GAGNAIRE携手登陆中国大陆

在上海建业里嘉佩乐酒店推出“COMPTOIR PIERRE GAGNAIRE”餐厅

将于2017年3月盛大开业

新加坡2016年12月2日电 /美通社/ -- 嘉佩乐酒店亚太集团与餐饮界明星厨师Pierre Gagnaire欣喜宣布携手合作，共同登陆中国大陆市场。Gagnaire先生将在位于上海徐汇区衡复历史文化风貌保护区内的上海建业里嘉佩乐酒店推出全新概念餐厅Comptoir Pierre Gagnaire。这间法式餐厅与全别墅奢华酒店 -- 上海建业里嘉佩乐酒店均为上海现存最大的石库门历史建筑群建业里的一部分，这里的历史可追溯至上世纪三十年代。上海建业里嘉佩乐酒店与Comptoir Pierre Gagnaire预定于2017年3月开业。



Pierre Gagnaire: Best Chef in the World 2015 as voted by his industry peers according to French Magazine Le Chef. Photo credit: © Jacques Gavard



Comptoir Pierre Gagnaire at Capella Shanghai, Jian Ye Li: Opening in March 2017

据法国杂志《Le Chef》报道，Gagnaire先生被业界同仁誉为“2015年度世界最佳厨师”，从事烹饪事业至今五十年，创意不断并屡获殊荣。Pierre Gagnaire在全球拥有12家餐厅，这些餐厅的米其林星数共达13颗。秉承“面向明天但尊重昨天”的宗旨，出自Gagnaire先生之手的菜肴以烹饪的艺术代替语言，成为他独有的表达方式。在厨房中，他凭借自己对烹饪的情感，将食材演变成一首由味道、质感和温度构成的交响乐曲。

Gagnaire先生在描述他全新的餐饮概念时表示：“Comptoir Pierre Gagnaire背后的创意是缅怀上世纪三十年代，传达了我饱含热情、品质和谦卑的信息，作为对那个时代的致敬。这里会是其乐融融、温馨舒适并且平易近人的，绝不可能成为一个曲高和寡、故步自封的地方。”





嘉佩乐酒店亚太集团首席执行官Nicholas M. Clayton先生表示：“上海是全世界最具活力的城市之一，拥有浓厚的文化底蕴和所有国际化便利设施。Pierre Gagnaire先生的理念与我们嘉佩乐的标准完美契合，我们对于为客人打造难忘的体验都怀有同样的热情和渴望。Pierre拥有米其林星级厨师的才华和谦和的性格，自然是上海建业里嘉佩乐酒店合作伙伴的不二人选。”

上海建业里嘉佩乐酒店是上海唯一的纯别墅奢华酒店，珍贵的石库门历史建筑令具有独到眼光的客人能真正体会到上海浪漫的往昔。酒店由55栋别墅和40套公寓组成，The Gallery则汇聚多家餐厅及众多生活方式零售品牌。

Comptoir Pierre Gagnaire将由Gagnaire先生的得意门生Romain Chapel主理，并将于2017年3月与上海建业里嘉佩乐酒店一同开业。餐厅位于The Gallery内，由一间设有70个席位的餐厅、一间设有50个席位的酒吧及一间烘培坊组成。为了契合建业里浓厚的生活氛围，Comptoir Pierre Gagnaire将供应早餐、午餐、下午茶和晚餐。

查询有关上海建业里嘉佩乐酒店和Comptoir Pierre Gagnaire的详细信息，敬请联络joleena.seah@capellahotelgroup.com