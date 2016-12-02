大数据时代，浪潮为何能成为企业市场点金手

上海2016年12月2日电 /美通社/ -- 如果要评选今年管理软件领域的十大新闻，“日前由浪潮、上海国家会计学院（以下简称：上国会），与英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）三方合办的大数据与会计发展研究中心揭牌”，想必会是异常亮眼的一条。

人们会好奇，作为国内最具知名度的IT厂商之一，浪潮缘何会与财务会计领域的顶尖院校和国际协会合作，大数据与会计发展达成合作共识并落地研究中心，三方合作剑指何方？

数据领域的“阿里巴巴”

先从大数据说起。

对于云计算和大数据，在中国所有IT厂商中，浪潮的表现令人印象深刻。

大数据在浪潮的发展版图中占有重要位置。浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕在Inspur world 2016大会上提出，社会发展下一步形态已经显现，数据在其中将会发挥巨大价值。从当前的社会实践、技术发展和可预期的展望来看，整个社会将经历“互联网化”、“数据化”，最终走向“数据社会化”。

迈向“数据社会化”需要政府、行业、企业乃至所有人的共同努力。在这样的理念下，孙丕恕几乎化身为飞人，从北到南，从东到西，不断将浪潮大数据的战略宣贯四方，浪潮云计算与大数据更是在各地不断落地。

譬如前不久，浪潮与重庆两江新区签署投资服务协议，建设浪潮（西南）大数据中心项目，包括建设浪潮大数据展示中心，设立“浪潮学院”，助推两江新区大数据、云计算产业聚集发展。

诸如此类的重头合作，在2016年里不断在各地上演。倘若翻开地图，人们会发现浪潮是2016年在国内大数据“版图”中收获最大的企业之一。

基于长期为政府和企业提供服务所积累的充沛资源，浪潮已经全面转向大数据产业，孙丕恕和浪潮诸多高层更是多次表示，浪潮未来将会进化成为一家举足轻重的大数据公司。

在日前的世界互联网大会上，孙丕恕更是明确指出，数据将逐渐成为驱动社会运行和经济发展的基础资源，数字经济将成为下一个技术创新的“浪潮”，而浪潮的目标就是打造数据流通领域的“阿里巴巴”。

这几乎可以看做是浪潮面向大数据的檄文了——表态明确，毫不含糊。

除了在政务大数据市场独领风骚之外，浪潮把企业市场作为两大主战场之一，加大了在企业市场的投入。这背后的逻辑是：中国经济进入新常态，中国的企业发展也同样进入到一个全新的阶段。而大数据时代的企业转型，蕴含着巨大的市场商机。

正如上国会院长李扣庆指出的那样：不能数字化的管理都是模糊的管理。作为国内顶尖IT厂商，浪潮看准了企业大数据与财务融合将会爆发出的威力：这不仅是浪潮的机会，更是广大中国企业获得跨越式发展的重要契机。

需要特别指出的是，浪潮不仅是企业管理软件领域的领头羊，同样是一家老牌财务领导厂商，在业内率先提出了集中财务的理念，并率先定义财务云，而此次借财务转型机会，更是要借大数据领域的深厚积淀，超越对手，做到国内第一，同时帮助企业高层做到真正意义上的数字化管理。

弯道超车的最新机遇

浪潮将中国企业信息化建设定义为三个阶段，PC时代、互联网时代和互联网+时代，浪潮集团执行总裁王兴山认为这是企业信息化的1.0、2.0和3.0。现在，进入了企业信息化3.0时代，这个时代给了浪潮弯道超车的机会，而浪潮所对标的，正是德国企业管理解决方案领头羊 -- SAP。

在每一个阶段，浪潮从没有单拎出任何一个功能模块，刻意地加以突出，而是在产品形态上进行区隔。在信息化建设中，浪潮也建议用户尽可能做到管理的均衡，而不是完全的“偏科”。

浪潮深知，倘若一味强调财务管理，用户在日后必然要为此付出不菲的代价。这是一种认知哲学，也可以说是市场策略。

SAP的企业管理软件誉满全球，被认为是先进生产力的杰出代表，更被认为是德国工业4.0的强劲助推器。与浪潮一样，在每一个发展阶段，SAP从来没有单独强调任何单一模块，同样是以均衡的姿态，帮助企业尽可能做到管理水平的全面成长。

难怪某国际咨询机构的分析师曾认为，在众多的中国管理软件厂商当中，浪潮最具SAP的神韵。

上面谈到德国工业4.0，不妨将语境拉回到与之对应的中国制造2025。如浪潮集团董事长孙丕恕此前所言，对于“中国制造2025 ”，浪潮将以ERP做基础，对上跟互联网+对接，对下推进智能制造，从研发、设计、直接生产的智能制造、到物流整个环节上实现智能化。

与其他竞争对手不同，面对喧嚣的互联网时代，浪潮没有轻易分心，而是像SAP那样，更加专注于企业的核心需求，始终定位在高端国资企业市场，近三年来一直围绕数据这一核心部署战略，今年更是推动数字化转型，不断深化与上海国家会计学院，毕马威等学研机构的合作，自身的转型与进化更是与用户和应用演进环环相扣，浪潮在云计算、大数据等方面的特质也充分融入浪潮管理软件的DNA中。

数字化转型的趋势不可逆转。IDC曾预测，2018年将有67%的大型企业把数字化转型作为核心战略，数字经济正在驱动新一轮的全球变革。

与此同时，数字化转型要求企业管理水平的同步提升，否则企业将被数字化的汪洋大海所淹没，因此企业背后必须有强有力的科学管理体系支持。在浪潮看来，管理会计是进化企业管理的最佳选择。

数字经济时代，ERP需要向着互联网化、云化、智能化的方向进化，浪潮不断将新一代信息技术以及管理会计的新趋势引入进最新的管理软件中，未雨绸缪地帮助用户做好了面对当前及未来竞争的应对之策。

需要指出的是，当前超过60%的中央企业和国资企业，已经采用了浪潮的大数据分析，这就为浪潮管理软件在企业中大放异彩，打下了重要的基础。

引领时代发展新趋势

在大数据、智能制造、互联网+的大力推动下，财务领域的转型已经成为企业关注的焦点，并被认为是数据重构企业智慧的重要前提。

如本文开篇所言，浪潮等三方合办的大数据与会计发展研究中心，属于典型的产学研合作组合，每一家均在各自领域都拥有难以替代的优势：浪潮是中国实力最强大的IT企业之一，也是中国管理软件领域的领军企业；上国会是中国顶尖的财会人才培训基地，也是国家和地方领军人才的培养基地；至于ICAEW则是全球领先的会计职业组织，同时是唯一受邀参加世界经济论坛的专业团体。

作为ERP产品发展的重要策略，浪潮此举进一步加强了客户协同创新，以及产学研和国际化的合作。不仅对浪潮自身具有极其重要的意义，对那些有志于开拓国际市场的中国大型企业来说，也拥有难以估量的巨大价值。

从当前来看，尽管我国管理会计信息化已取得一定发展，但总体而言仍处于水平较低的起步阶段，会计核算效率较低，管理信息系统建设亟需完善。而凭藉浪潮在云计算、大数据和移动互联网等方面的强大实力，研究中心可为企事业单位的财务部门带来新的工具、新的思维、新的模式，财务信息化也将进入一个新的时代，面临巨大的发展机遇。

就像参与培训的某集团学员所说的那样：业财融合模式，为财务人的发展提供了无限可能。

多层次的战略合作，必将充分发挥出三方在市场、教学和科研等方面的各自优势，帮助企业完成财务职能转型，加快企业财会领域的创新研究与实务进展，推动产学研合作与科技成果转化。

与此同时，三方的产学研闭环合作也是国内关于大数据与会计发展的首次真正落地，在充分挖掘数据的价值之外，合作也将反作用于业务流转和创新应用，构建出全新的大数据生态体系。

该研究中心有三个明确的目标：①成为大数据时代下会计理论发展与突破的平台；②成为大数据与会计实践活动成果应用与展示平台；③成为大数据与会计审计专业人士交流与互动发展的平台。

最后，摘用吴晓波《激荡三十年》的序首为本文做结：“当这个时代到来的时候，锐不可当。万物肆意生长，尘埃与曙光升腾，江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰，天地一时，无比开阔。”

企业大数据推动下的新财务时代，已然来临！