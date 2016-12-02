上海电影股份有限公司将在中国新增三家IMAX®影院

IMAX Corp及IMAX China影院签约创纪录之年再添新协议；

上影近两年已新签28家IMAX®影院

上海2016年12月2日电 /美通社/ -- IMAX Corporation（纽交所：IMAX）和IMAX China HoldingInc（港交所：1970）2016年12月1日宣布，与上海电影股份有限公司（上影股份）和上海上影百联影院管理有限公司（上影-百联）签署协议，在中国新增三家IMAX®影院。其中，安徽安庆的一家全新商业多厅影院将增设IMAX影院， 上海浦东也将开出两家IMAX影院，其中一家位于川沙新建的多厅影院，另外一家则在第一八佰伴现有多厅影院基础上增设，并计划于今年12月投入运营。这个协议的签订标志着上影股份开设的IMAX影院已增至32家。

上海电影股份有限公司作为中国院线行业最大的国有企业，占据全国第二的市场份额。上影-百联是由上影股份和上海百联集团股份有限公司共同成立的一家合资企业，负责管理百联集团在国内影院院线业务的发展。

上影股份总经理张丰表示：“作为观影体验的最高标准，IMAX这一高端品牌在中国深受消费者推崇。随着中国电影行业和院线市场的持续增长，它将继续拥有强劲的竞争力。因此，IMAX是我们区别于其他院线的一大关键决胜因素，能使我们充分把握现有的增长机遇并加强市场领导地位。”

IMAX首席执行官理查德·葛尔方表示：“我们非常高兴地看到，在携手合作12年后，IMAX珍视的合作伙伴上影股份继续扩大影院布局，并将IMAX影院视为其重点影院的核心吸引力。今年，IMAX在全球及中国的影院签约量突破历史纪录，而今天签订的协议更为之锦上添花。今年前三季度，我们在中国签下了232家影院，大幅超过2015年签订的74家，也推动了IMAX影院安装量达到创纪录水平。这反映了我们在中国的业务实力，我们也将在此继续致力于为全国更多观众带来最优质的好莱坞及国产IMAX电影。”

关于上海上影百联影院管理有限公司

上海上影百联影院管理有限公司是于2015年9月成立的一家合资公司，以影院投资管理、影视领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等为主营业务。该公司两大股东分别是上海电影股份有限公司（下称“上影股份”）和上海百联集团股份有限公司（下称“百联股份”）。上影股份主营电影发行及放映，拥有国内名列前茅的电影院线“上海联和院线”，旗下250余家影院、1300块银幕遍布全国；百联股份是一家大型国有商业零售产业集团, 以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，并自持各类商业地产覆盖全产业链。上海上影百联影院管理有限公司借助双方股东优势，目标在三年内发展成为拥有20家影院规模的专业平台。

关于上海电影股份有限公司

上海电影股份有限公司（SFC）是上海电影集团有限公司的控股子公司，业务包括电影发行、版权销售、院线经营以及影院投资、开发和经营。公司是行业内少数形成“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链的公司，在电影发行及放映业务的各个领域均具有领先的市场地位。

上海联和电影院线有限责任公司（SUC）隶属于上海电影股份有限公司，是中国领先的电影院线之一。目前在23个省份有250多家加盟多厅影院，1300块银幕，16块IMAX银幕。2014年， SUC的票房为22.74亿元，占中国的7.7％，位列行业第二。

关于IMAX China

IMAX China是IMAXCorporation根据开曼群岛法律注册成立的子公司，IMAXCorporation成立IMAXChina的目的在于监管IMAX在大中华区不断增长的业务。IMAX China在香港联合交易所主板上市，股票代码为“HK.1970.”

关于IMAX Corporation

IMAX是创新的娱乐技术提供商，结合专有的软件，体系结构和设备，创造出一种从未体验过的身临其境般的体验，让观众感觉置身于电影之中。顶级制片人和电影公司都利用IMAX影院以特别的方式与观众联系起来。IMAX网络成为世界各地的主要电影最重要电影发行平台。

IMAX的总部设在纽约、多伦多和洛杉矶，在伦敦、东京、上海和北京设有办公室。截至2016年9月30日，IMAX在全球74个国家共有1145家IMAX影院（1037家商业多厅式影院，16家商业影院与92家科教场馆影院）。 2015年10月8日，IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港联合证券交易所正式上市，交易代码为：“HK.1970.”

IMAX®, IMAX® 3D, IMAX DMR®, Experience It In IMAX®, An IMAX 3D Experience®， The IMAX Experience®，以及IMAXnXos®都是IMAXCorporation的注册商标。关于公司的更多信息可登录www.imax.cn 查询。您也可以通过新浪微博（weibo.com/imax）、微信（ID：IMAXCN）查询。