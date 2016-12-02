Genesys完成对Interactive Intelligence的收购

打造世界领先的全渠道客户体验解决方案公司

旧金山2016年12月2日电 /美通社/ -- 全渠道客户体验和联络中心解决方案的全球领导者Genesys（www.genesys.com/cn）完成了之前宣布的对Interactive Intelligence的收购。

Genesys和Interactive Intelligence已经开发出提供一流的客户体验的高度互补的解决方案，并被所有领先的行业分析师认可。通过这次合并，Genesys能为世界各地所有行业中任何规模的客户提供最完整的产品，支持联络中心云服务和自建联络中心。Genesys如今在100多个国家拥有超过10,000个客户，每年支持超过250亿次的客户交互。

Genesys首席执行官Paul Segre表示：“通过这次合并，Genesys迎来了客户体验的新时代。Genesys和Interaction Intelligence的结合将塑造最大的创新领导者，专注提供卓越的客户体验。我们热烈欢迎Interaction Intelligence团队。”

Genesys总裁Tom Eggemeier补充说：“我们很高兴能加速履行使命：为我们的员工和客户创造一个标志性的公司。整合推动Genesys作为全美最佳前50名的雇主进入下一个时代。Genesys具有行业领先的净推荐值，而净推荐值正是衡量客户满意度的关键。除了核心的Genesys产品之外，我们还将继续提供，支持和投资一流的解决方案，包括PureCloud®，通信即服务（CaaS）和客户互动中心™（CIC）。”

随着此次并购的完成，Paul Segre将继续担任首席执行官，领导并为客户，合作伙伴和员工提供最好的支持，满足他们的需求。 Genesys继续将总部设在加利福尼亚州的达利市，并保留在印第安纳波利斯，印第安纳州和达勒姆，北卡罗来纳州的主要办公室。

根据收购条款，Interactive Interactive的股东在交易完成时持有的Interactive Intelligence普通股每股能收到60.50美元的现金，总交易金额约为14亿美元。 并购完成时，Interactive Intelligence将不再是上市公司，其普通股将不再在纳斯达克上市。

有关收购完成的更多信息，请访问 www.genesys.com/cn/interactiveintelligence。