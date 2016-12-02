亚洲博闻首度与农委会合作打造台湾国际化专业农业技术展

台北2016年12月2日电 /美通社/ -- 秉持着为提高台湾农业国际竞争力与能见度，亚洲博闻公司携手台湾农委会订于2017年9月28日至30日为台湾农业量身打造第一届以“创新、友善环境、永续农业”为主题的“2017年亚太区农业技术展览暨会议”，一连三天于台北南港展览馆盛大登场，本展会并获得台湾农业委员会的支持。同期同地举办“台湾畜牧产业展览暨会议”及“台湾渔业产业展览暨会议”。

“2017年亚太区农业技术展览暨会议”将规划为一场以农业技术为主的国际化专业产业链贸易洽商平台，以农渔畜牧之创新、友善环境、永续技术为主轴，协助农渔民及畜牧业者增加产能、促进国际间交流合作、开拓海内外市场。

亚洲博闻总部设立于香港，分公司遍布亚洲及美国24个主要城市，共设32个办事处。“2017年亚太区农业技术展览暨会议”将携手美国、中国大陆、日本、韩国、泰国、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、越南等各地分公司同步推广，广邀美国、中国大陆、日本、韩国、越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、辽国、印度等地买家到台湾共襄盛举。

除了台湾农业委员会的大力支持，本展会也得到了台湾环保暨资源再生设备工业同业公会、台湾区饮用水设备工业同业公会及台湾农机工业同业公会的支持并组团展出。

台湾环保暨资源再生设备工业同业公会理事长高庚钻先生说：“循环经济将成经济发展新引擎。农业循环经济、建设生态环保型农业是未来的趋势，也有助于台湾农业经济结构的调整，以提高台湾农业资源循环利用率。新任台湾当局领导人上台之后也大力推动循环经济，如提高沼气发电趸售费率及推动绿能猪等措施。本公会也希望可以透过此次亚洲博闻的国际化、专业化展会平台，让本公会及会员可以多多参与农业循环经济盛会，与国际先进的农业经济循环业者多多交流，为会员创造商机同时，也为台湾农业循环经济出一份力。”

台湾农机工业同业公会总干事涂炀熙先生说：“台湾农业机械外销主要以生产中耕机与背负式喷雾机、割草机为主，辅以大型稻米干燥、储存设备与温室通风/灌溉/排水系统。其中稻米干燥机、中耕管理机、以及喷雾机、割草机等在国际上极具竞争力。因此希望台湾有一个国际化、专业的农业产业链展，让台湾具有国际竞争力的农业机械被世界看到，以提高农业机械出口。”

2017亚太农业技术展览暨会议将在台北南港展览馆举行。南港展馆交通便利，可搭乘市内公交车、捷运系统即可轻松抵达。

展会即日起与亚洲博闻各地分公司同步推广销售，有兴趣参展或参观者，请洽询主办单位。