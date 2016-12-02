“双馆时代”到来 成都会展进入黄金发展期

成都2016年12月2日电 /美通社/ -- 日前，由中国会展经济研究会、北京市旅游发展委员会共同主办的第九届中国会议产业大会在北京举行。大会对2016年度中国会奖业内优秀城市、组织机构与个人进行了表彰。成都与青岛、昆明、海口、厦门等城市共同荣获“2016中国最具创新力国际会展城市”称号。



“双馆时代”到来 成都会展进入黄金发展期

此外，2017年，新建成的成都西部国际会议展览中心和成都世纪城新国际会展中心将正式投入使用，进入新的“两馆时代”。至此，成都会展产业迎来了黄金发展时期。

成都世纪城新国际会展中心每年举办展览达100余场。“双馆时代”的到来，将进一步推动成都建设国际会展名城的步伐。

据成都市博览局副局长、市贸促会副会长王欣介绍，定位于国家中心城市的成都，可进入性强，机场腹地基础厚实，成都双流机场吞吐量全国第4，成都天府国际机场也正在建设中；同时，成都城市基础设施和硬件功能完善，是世界优秀旅游目的地城市，是联合国教科文组织授予的“美食之都”，是国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽，这些都是推动成都会展发展的基石和。

2010年，成都市委市政府高度重视会展产业发展，成立成都市博览局，加大力度推进会展业发展，出台配套政策，对于重大会展项目从资金、政府服务、宣传推广等方面给予支持；在吸引国际活动方面，发挥联动机制，联合成都重点大学院校等加强与国际会议相关组织机构的沟通，吸引符合城市功能定位的国际会议落地，成都会展业渐入佳境。

“十三五”期间，成都西部国际会议展览中心将逐步弥补大型展览举办地的不足，形成大型展览与中小型展览并存，正式开启成都“两馆时代”，并驾齐驱，加快会展快车道的运行。