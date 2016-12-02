不只有王健林贾跃亭，2016领袖年会已确认170位分享嘉宾

北京2016年12月2日电 /美通社/ --
对于明年的经济形势，“首富”王健林又会爆出什么金句？
面对近期围绕乐视的种种争议，贾跃亭将如何回应？
同样遭遇“野蛮人”围堵，王石和董明珠的应对之道有何不同？
面对国内经济形势，柳传志、刘永好、陈东升等大佬又有何解读？
2016年（第十五届）中国企业领袖年会，由《中国企业家》杂志社主办，届时王健林、柳传志、王石、董明珠、陈东升、刘永好、贾跃亭、沈南鹏、周鸿祎等一众中国企业家领袖代表将出席年会，同时还有超百位行业领军企业领导人及专家学者来到年会，共同探讨与分享，关于领袖年会的各种猜想，是否成真，欢迎到现场见证。
会议时间：12月10-11日
举办地点：北京 · 中国大饭店
年会主题：主场中国——解码未来商业方案
在全球经济复苏乏力的当下，作为世界第二大经济体，中国正借助“互联网+”的东风，成为全球经济发展的下一个主场，当全世界都在期待“中国方案”之时，我们将为未来商业发展提供怎样的方案？中国企业将如何引领全球商业的新一轮变革？
简要日程
12月10日
08:00-09:00 签到 · 注册
09:00-09:30 开幕致辞
09:30-11:00 开幕主题演讲
11:00-12:20【主题论坛】供给侧改革下的企业家精神
11:00-11:40【导师私享会】
13:40-15:00【木兰说】走在人迹稀少的路上
13:40-15:00【尖峰论坛】共享经济要迈哪些坎
13:40-15:00【尖峰论坛】大健康产业：创新与趋势
13:40-15:00【尖峰论坛】投资人眼中的未来
15:10-16:30【公司改变中国•直播论坛】体育产业鏖战布局
15:10-16:30【尖峰论坛】金融的新未来
15:10-16:30【尖峰论坛】人工智能开启智慧革命
15:10-16:30【尖峰论坛】文旅产业大爆发
16:40-18:00【公司改变中国•直播论坛】解码“中国制造2025”
16:40-18:00【陈春花私董会】百亿公司的新命题（限特邀嘉宾）
16:40-18:00【尖峰论坛】走进直播时代
16:40-18:00【尖峰论坛】新一轮消费升级红利
19:00-20:30【木兰夜话】
12月11日
08:00-09:00 签到 · 注册
09:00-10:40 青年领袖时间
10:40-12:00【视频辩论会】武大VS浙大：谁执校际商帮牛耳
10:40-12:00【尖峰论坛】传统产业转型突围战
13:30-14:50【公司改变中国•直播论坛】创业者如何找到自己的春天
13:30-14:50【尖峰论坛】商业力量照亮可持续公益
13:30-15:30【未来之星成长圆桌】未来领袖：熬出来的伟大
14:50-15:50【闭幕论坛】商业变革下的未来图景
15:50-16:00 中国企业家健康报告发布
15:20-16:00【导师私享会】
16:00-18:00【闭幕演讲】
19:30-21:00 2016年度最具影响力的25位企业领袖暨中国公益领袖颁奖典礼
部分年会嘉宾
参会咨询
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