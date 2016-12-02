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不只有王健林贾跃亭，2016领袖年会已确认170位分享嘉宾

2016年12月02日 13:00 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月2日电 /美通社/ --

对于明年的经济形势，“首富”王健林又会爆出什么金句？
面对近期围绕乐视的种种争议，贾跃亭将如何回应？
同样遭遇“野蛮人”围堵，王石和董明珠的应对之道有何不同？
面对国内经济形势，柳传志、刘永好、陈东升等大佬又有何解读？

中国企业领袖年会
中国企业领袖年会

2016年（第十五届）中国企业领袖年会，由《中国企业家》杂志社主办，届时王健林、柳传志、王石、董明珠、陈东升、刘永好、贾跃亭、沈南鹏、周鸿祎等一众中国企业家领袖代表将出席年会，同时还有超百位行业领军企业领导人及专家学者来到年会，共同探讨与分享，关于领袖年会的各种猜想，是否成真，欢迎到现场见证。

会议时间：12月10-11日

举办地点：北京 · 中国大饭店

年会主题：主场中国——解码未来商业方案

在全球经济复苏乏力的当下，作为世界第二大经济体，中国正借助“互联网+”的东风，成为全球经济发展的下一个主场，当全世界都在期待“中国方案”之时，我们将为未来商业发展提供怎样的方案？中国企业将如何引领全球商业的新一轮变革？

简要日程

12月10日

08:00-09:00  签到 · 注册
09:00-09:30  开幕致辞
09:30-11:00  开幕主题演讲
11:00-12:20【主题论坛】供给侧改革下的企业家精神
11:00-11:40【导师私享会】
13:40-15:00【木兰说】走在人迹稀少的路上
13:40-15:00【尖峰论坛】共享经济要迈哪些坎
13:40-15:00【尖峰论坛】大健康产业：创新与趋势
13:40-15:00【尖峰论坛】投资人眼中的未来
15:10-16:30【公司改变中国•直播论坛】体育产业鏖战布局
15:10-16:30【尖峰论坛】金融的新未来
15:10-16:30【尖峰论坛】人工智能开启智慧革命
15:10-16:30【尖峰论坛】文旅产业大爆发
16:40-18:00【公司改变中国•直播论坛】解码“中国制造2025”
16:40-18:00【陈春花私董会】百亿公司的新命题（限特邀嘉宾）
16:40-18:00【尖峰论坛】走进直播时代
16:40-18:00【尖峰论坛】新一轮消费升级红利
19:00-20:30【木兰夜话】

12月11日

08:00-09:00  签到 · 注册
09:00-10:40  青年领袖时间
10:40-12:00【视频辩论会】武大VS浙大：谁执校际商帮牛耳
10:40-12:00【尖峰论坛】传统产业转型突围战
13:30-14:50【公司改变中国•直播论坛】创业者如何找到自己的春天
13:30-14:50【尖峰论坛】商业力量照亮可持续公益
13:30-15:30【未来之星成长圆桌】未来领袖：熬出来的伟大
14:50-15:50【闭幕论坛】商业变革下的未来图景
15:50-16:00   中国企业家健康报告发布
15:20-16:00【导师私享会】
16:00-18:00【闭幕演讲】
19:30-21:00   2016年度最具影响力的25位企业领袖暨中国公益领袖颁奖典礼

部分年会嘉宾

  • 王健林  大连万达集团股份有限公司董事长
  • 柳传志  联想控股董事长、联想集团创始人
  • 王    石  万科集团董事局主席
  • 董明珠  格力电器董事长
  • 贾跃亭  乐视控股创始人、董事长、CEO
  • 刘永好  新希望集团董事长
  • 陈东升  泰康保险集团董事长兼CEO
  • 王玉锁  新奥集团董事局主席
  • 李东生  TCL集团董事长兼CEO
  • 周鸿祎  360公司创始人、董事长
  • 沈南鹏  红杉资本中国基金全球执行合伙人
  • 陈春花  北京大学国家发展研究院教授
  • 王一新  山西省人民政府副省长
  • 黎瑞刚  华人文化产业投资基金、华人文化控股集团董事长
  • 艾路明  武汉当代科技产业集团股份有限公司董事长  
  • 何巧女  东方园林投资股份有限公司董事长
  • 王潮歌  著名导演
  • 周    源  知乎创始人、CEO
  • 俞    熔  美年大健康产业控股股份有限公司董事长
  • 赵依芳  华策影视集团总裁
  • 毛振华  中诚信集团创始人、董事长
  • 哈继铭  高盛私人财富管理中国区副主席暨首席投资策略师
  • 王小兰  时代集团总裁
  • 孙明波  青岛啤酒股份有限公司董事长
  • 薛向东  东华软件股份公司董事长
  • 周旭洲  宇业集团董事局主席   
  • 左    晖  链家董事长
  • 张泉灵  紫牛基金创始管理合伙人
  • 杨浩涌  瓜子二手车直卖网CEO
  • 杜    鹃  国美控股集团
  • 汪静波  诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO
  • 韩小红  慈铭健康体检管理集团创始人、慈记网络科技董事长
  • 王树彤  敦煌网创始人、总裁
  • 夏    华  依文集团董事长
  • 张荣耀  e袋洗创始人兼董事长
  • 朱明跃  猪八戒网董事长
  • 周    航  易到创始人、CEO
  • 陈向东  跟谁学创始人、董事长兼CEO
  • 王晓峰  摩拜单车联合创始人、CEO
  • 刘挺军  泰康保险集团副总裁兼泰康之家投资有限公司首席执行官
  • 张黎刚  爱康国宾董事长兼CEO
  • 赵    涛  步长药业董事长
  • 郭家学  西安东盛集团董事长兼总裁
  • 尹    烨  深圳华大基因股份有限公司执行总裁
  • 林玉明  和美医疗控股董事长  
  • 邹其芳  瑞尔集团董事长
  • 杨    志  BVCF董事长及创始合伙人
  • 陈    宏  汉能投资集团董事长兼CEO
  • 朱啸虎  金沙江创投董事总经理
  • 周    炜  凯鹏华盈主管合伙人
  • 陶    闯  知卓资本创始人、CEO
  • 李    丰  峰瑞资本创始合伙人
  • 吴庆斌  中泰信托有限责任公司董事长
  • 孙    刚  高维资本创始人
  • 雷振剑  乐视体育创始人兼CEO
  • 徐志豪  华人文化控股集团总裁
  • 任    文  智美体育集团董事局主席
  • 杜    平  中国银河金融控股有限责任公司总经理
  • 祝献忠  华融证券股份有限公司董事长
  • 黄秀虹  鹏润控股集团董事长  
  • 黄金老  苏宁云商集团副总裁
  • 李伏安  渤海银行股份有限公司董事长
  • 杨冀川  惠金所总经理
  • 李英睿  碳云智能首席科学家
  • 俞志晨  图灵机器人CEO
  • 刘    维  联想之星合伙人、CometLabs董事长
  • 黄    伟  北京云知声信息技术有限公司CEO
  • 吴晨光  一点资讯总编辑
  • 于    冬  博纳影业集团总裁
  • 王    勇  陕西文化产业投资控股（集团）有限公司董事长、西部电影集团有限公司党委书记
  • 吴志祥  同程旅游创始人、CEO
  • 张    晨  北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司创始人
  • 耿聃皓  北京爱奇艺科技有限公司高级副总裁
  • 王    兵  北新集团建材股份有限公司董事长、党委书记
  • 司海健  汉能薄膜发电集团CEO
  • 张伟祥  建龙集团董事长
  • 胡    弘  秦川机床工具集团股份公司总裁
  • 姚吉庆  慕思寝室用品有限公司总裁
  • 李建辉  北京北斗星通导航技术股份有限公司副董事长
  • 陈少杰  斗鱼直播创始人、CEO
  • 张宏涛  来疯直播总裁
  • 林彦廷  微吼直播CEO
  • 宿华快手CEO
  • 张剑秋  内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁
  • 赵迎光  韩都衣舍电子商务集团股份有限公司董事长兼CEO
  • 贾    锋  华耐家居投资集团有限公司董事长
  • 那    昕  什么值得买CEO
  • 张雨柏  苏酒集团董事局主席
  • 刘京京  嘉和一品企业管理有限公司创始人、董事长
  • 陈作涛  天壕节能科技有限公司董事长
  • 赵术开  华讯方舟科技有限公司总裁
  • 赵华锋  杭州铭师堂教育董事长
  • 黄    峥  拼好货、拼多多CEO
  • 江永雄  台湾皇冠集团董事长
  • 邱淦清  中和珍贝科技有限公司董事长
  • 雷文勇  四川铁骑力士实业有限公司董事长
  • 郑炳旭  广东宏大爆破股份有限公司董事长、总经理
  • 虞涤新  上海果睿投资管理有限公司董事长
  • 李怀宇  微鲸科技联合创始人及CEO   
  • 贺寅宇  乐居CEO
  • 浦晓燕  红杉资本中国基金合伙人
  • 翟美卿  香江集团总裁
  • 王琳达  怡海集团董事局主席
  • 林重成  银盛金融集团董事局主席
  • 赵    普  中国手艺发展研究中心主任
  • 杨华山  深圳市国康健康管理服务有限公司创始人、董事长兼CEO
  • 柏   煜   康复之家健康产业集团董事长
  • 赵   嘉   永嘉集团董事长
  • 杨义华  千里马机械供应链股份有限公司董事长
  • 梁耀铭  广州金域医学检验集团股份有限公司董事长兼CEO
  • 杨一夫  人人贷商务顾问（北京）有限公司联合创始人
  • 李保华  天津贝塔科技有限公司创始人兼CEO
  • 季   成   北京卡拉丁汽车技术服务有限公司董事长
  • 戴   晨   养车魔方（北京）科技有限公司董事长
  • 李兆林  禾亚生态CEO
  • 张凯峰  北京萤火虫科技有限公司CEO
  • 张可帅  岗岭集团副总裁，B2C事业群联合CEO
  • 孙立平  新疆和田皮雅曼石榴庄园有限公司董事长
  • 张永琪  北京鲨鱼公园教育科技有限公司董事长兼CEO
  • 傅昊祯  山东丰运经贸有限公司董事
  • 印小伟  展银投资董事长、创始人
  • 王庆彪  河北中泰仁达化工有限公司董事长
  • 李献坤  上海评驾网络科技有限公司董事长兼CEO
  • 沈康麒  车音网创始人
  • 唐    彬  易宝支付CEO及共同创始人
  • 蔺    华  森纵教育（小牛学堂）CEO
  • 秦南方  广州市美酷贸易有限公司董事长
  • 董利波  珠海数联科技有限公司CEO

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