不只有王健林贾跃亭，2016领袖年会已确认170位分享嘉宾

北京2016年12月2日电 /美通社/ --

对于明年的经济形势，“首富”王健林又会爆出什么金句？

面对近期围绕乐视的种种争议，贾跃亭将如何回应？

同样遭遇“野蛮人”围堵，王石和董明珠的应对之道有何不同？

面对国内经济形势，柳传志、刘永好、陈东升等大佬又有何解读？



中国企业领袖年会

2016年（第十五届）中国企业领袖年会，由《中国企业家》杂志社主办，届时王健林、柳传志、王石、董明珠、陈东升、刘永好、贾跃亭、沈南鹏、周鸿祎等一众中国企业家领袖代表将出席年会，同时还有超百位行业领军企业领导人及专家学者来到年会，共同探讨与分享，关于领袖年会的各种猜想，是否成真，欢迎到现场见证。

会议时间：12月10-11日

举办地点：北京 · 中国大饭店

年会主题：主场中国——解码未来商业方案

在全球经济复苏乏力的当下，作为世界第二大经济体，中国正借助“互联网+”的东风，成为全球经济发展的下一个主场，当全世界都在期待“中国方案”之时，我们将为未来商业发展提供怎样的方案？中国企业将如何引领全球商业的新一轮变革？

简要日程

12月10日

08:00-09:00 签到 · 注册

09:00-09:30 开幕致辞

09:30-11:00 开幕主题演讲

11:00-12:20【主题论坛】供给侧改革下的企业家精神

11:00-11:40【导师私享会】

13:40-15:00【木兰说】走在人迹稀少的路上

13:40-15:00【尖峰论坛】共享经济要迈哪些坎

13:40-15:00【尖峰论坛】大健康产业：创新与趋势

13:40-15:00【尖峰论坛】投资人眼中的未来

15:10-16:30【公司改变中国•直播论坛】体育产业鏖战布局

15:10-16:30【尖峰论坛】金融的新未来

15:10-16:30【尖峰论坛】人工智能开启智慧革命

15:10-16:30【尖峰论坛】文旅产业大爆发

16:40-18:00【公司改变中国•直播论坛】解码“中国制造2025”

16:40-18:00【陈春花私董会】百亿公司的新命题（限特邀嘉宾）

16:40-18:00【尖峰论坛】走进直播时代

16:40-18:00【尖峰论坛】新一轮消费升级红利

19:00-20:30【木兰夜话】

12月11日

08:00-09:00 签到 · 注册

09:00-10:40 青年领袖时间

10:40-12:00【视频辩论会】武大VS浙大：谁执校际商帮牛耳

10:40-12:00【尖峰论坛】传统产业转型突围战

13:30-14:50【公司改变中国•直播论坛】创业者如何找到自己的春天

13:30-14:50【尖峰论坛】商业力量照亮可持续公益

13:30-15:30【未来之星成长圆桌】未来领袖：熬出来的伟大

14:50-15:50【闭幕论坛】商业变革下的未来图景

15:50-16:00 中国企业家健康报告发布

15:20-16:00【导师私享会】

16:00-18:00【闭幕演讲】

19:30-21:00 2016年度最具影响力的25位企业领袖暨中国公益领袖颁奖典礼

部分年会嘉宾

王健林 大连万达集团股份有限公司董事长

柳传志 联想控股董事长、联想集团创始人

王 石 万科集团董事局主席

董明珠 格力电器董事长

贾跃亭 乐视控股创始人、董事长、CEO

刘永好 新希望集团董事长

陈东升 泰康保险集团董事长兼CEO

王玉锁 新奥集团董事局主席

李东生 TCL集团董事长兼CEO

周鸿祎 360公司创始人、董事长

沈南鹏 红杉资本中国基金全球执行合伙人

陈春花 北京大学国家发展研究院教授

王一新 山西省人民政府副省长

黎瑞刚 华人文化产业投资基金、华人文化控股集团董事长

艾路明 武汉当代科技产业集团股份有限公司董事长

何巧女 东方园林投资股份有限公司董事长

王潮歌 著名导演

周 源 知乎创始人、CEO

俞 熔 美年大健康产业控股股份有限公司董事长

赵依芳 华策影视集团总裁

毛振华 中诚信集团创始人、董事长

哈继铭 高盛私人财富管理中国区副主席暨首席投资策略师

王小兰 时代集团总裁

孙明波 青岛啤酒股份有限公司董事长

薛向东 东华软件股份公司董事长

周旭洲 宇业集团董事局主席

左 晖 链家董事长

张泉灵 紫牛基金创始管理合伙人

杨浩涌 瓜子二手车直卖网CEO

杜 鹃 国美控股集团

汪静波 诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO

韩小红 慈铭健康体检管理集团创始人、慈记网络科技董事长

王树彤 敦煌网创始人、总裁

夏 华 依文集团董事长

张荣耀 e袋洗创始人兼董事长

朱明跃 猪八戒网董事长

周 航 易到创始人、CEO

陈向东 跟谁学创始人、董事长兼CEO

王晓峰 摩拜单车联合创始人、CEO

刘挺军 泰康保险集团副总裁兼泰康之家投资有限公司首席执行官

张黎刚 爱康国宾董事长兼CEO

赵 涛 步长药业董事长

郭家学 西安东盛集团董事长兼总裁

尹 烨 深圳华大基因股份有限公司执行总裁

林玉明 和美医疗控股董事长

邹其芳 瑞尔集团董事长

杨 志 BVCF董事长及创始合伙人

陈 宏 汉能投资集团董事长兼CEO

朱啸虎 金沙江创投董事总经理

周 炜 凯鹏华盈主管合伙人

陶 闯 知卓资本创始人、CEO

李 丰 峰瑞资本创始合伙人

吴庆斌 中泰信托有限责任公司董事长

孙 刚 高维资本创始人

雷振剑 乐视体育创始人兼CEO

徐志豪 华人文化控股集团总裁

任 文 智美体育集团董事局主席

杜 平 中国银河金融控股有限责任公司总经理

祝献忠 华融证券股份有限公司董事长

黄秀虹 鹏润控股集团董事长

黄金老 苏宁云商集团副总裁

李伏安 渤海银行股份有限公司董事长

杨冀川 惠金所总经理

李英睿 碳云智能首席科学家

俞志晨 图灵机器人CEO

刘 维 联想之星合伙人、CometLabs董事长

黄 伟 北京云知声信息技术有限公司CEO

吴晨光 一点资讯总编辑

于 冬 博纳影业集团总裁

王 勇 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司董事长、西部电影集团有限公司党委书记

吴志祥 同程旅游创始人、CEO

张 晨 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司创始人

耿聃皓 北京爱奇艺科技有限公司高级副总裁

王 兵 北新集团建材股份有限公司董事长、党委书记

司海健 汉能薄膜发电集团CEO

张伟祥 建龙集团董事长

胡 弘 秦川机床工具集团股份公司总裁

姚吉庆 慕思寝室用品有限公司总裁

李建辉 北京北斗星通导航技术股份有限公司副董事长

陈少杰 斗鱼直播创始人、CEO

张宏涛 来疯直播总裁

林彦廷 微吼直播CEO

宿华快手CEO

张剑秋 内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁

赵迎光 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司董事长兼CEO

贾 锋 华耐家居投资集团有限公司董事长

那 昕 什么值得买CEO

张雨柏 苏酒集团董事局主席

刘京京 嘉和一品企业管理有限公司创始人、董事长

陈作涛 天壕节能科技有限公司董事长

赵术开 华讯方舟科技有限公司总裁

赵华锋 杭州铭师堂教育董事长

黄 峥 拼好货、拼多多CEO

江永雄 台湾皇冠集团董事长

邱淦清 中和珍贝科技有限公司董事长

雷文勇 四川铁骑力士实业有限公司董事长

郑炳旭 广东宏大爆破股份有限公司董事长、总经理

虞涤新 上海果睿投资管理有限公司董事长

李怀宇 微鲸科技联合创始人及CEO

贺寅宇 乐居CEO

浦晓燕 红杉资本中国基金合伙人

翟美卿 香江集团总裁

王琳达 怡海集团董事局主席

林重成 银盛金融集团董事局主席

赵 普 中国手艺发展研究中心主任

杨华山 深圳市国康健康管理服务有限公司创始人、董事长兼CEO

柏 煜 康复之家健康产业集团董事长

赵 嘉 永嘉集团董事长

杨义华 千里马机械供应链股份有限公司董事长

梁耀铭 广州金域医学检验集团股份有限公司董事长兼CEO

杨一夫 人人贷商务顾问（北京）有限公司联合创始人

李保华 天津贝塔科技有限公司创始人兼CEO

季 成 北京卡拉丁汽车技术服务有限公司董事长

戴 晨 养车魔方（北京）科技有限公司董事长

李兆林 禾亚生态CEO

张凯峰 北京萤火虫科技有限公司CEO

张可帅 岗岭集团副总裁，B2C事业群联合CEO

孙立平 新疆和田皮雅曼石榴庄园有限公司董事长

张永琪 北京鲨鱼公园教育科技有限公司董事长兼CEO

傅昊祯 山东丰运经贸有限公司董事

印小伟 展银投资董事长、创始人

王庆彪 河北中泰仁达化工有限公司董事长

李献坤 上海评驾网络科技有限公司董事长兼CEO

沈康麒 车音网创始人

唐 彬 易宝支付CEO及共同创始人

蔺 华 森纵教育（小牛学堂）CEO

秦南方 广州市美酷贸易有限公司董事长

董利波 珠海数联科技有限公司CEO

参会咨询

请点击链接报名http://2016reg.iceo.com.cn

填写准确有效的个人信息，经过审核，我们将会有专属的工作人员与您联系。