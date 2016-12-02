家有常备药可救命！2016年中国家庭常备药品评选活动开启

广州2016年12月2日电 /美通社/ -- 10月25日，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，这个《规划纲要》提出：“共建共享、全民健康是建设健康中国的战略主题，全民健康是建设健康中国的根本目的。”而家庭正是国民的基本组成单位，所以家庭的健康对于全民健康的重要性不言而喻。一般来说，为了保障家庭成员的健康，很多家庭都会备有一些常用药品，比如可用以治疗如头痛、感冒、咳嗽、肠胃不适等简单常见疾病的药物，若家中有老人，心脑血管药、外用止痛药更是必不可少。虽然家庭常备药品也渐渐成为人们关注的重点，但是仍然有很多人并不清楚家庭常备药品的重要性，也不知道家里需要准备一些什么样的药品，一旦发生突然发事件，而家中又缺少常备药的话，后果会相当的严重。



2016年中国家庭常备药品排行榜

家庭常备药品可救命 “未雨绸缪”很关键！

近日，广州一位患有“三高”的刘老先生突然心梗病发作，好在其儿媳早就意识到三高的老人易得心梗病或诱发其他心脑血管疾病，在家中备好了常规的预防心脑血管病的药物，马上让老人含服硝酸甘油和阿司匹林且让老人平躺，并立即拨打了120。辗转去到医院后，医生说明，幸好家人有这样的急救意识，不然就晚了一步了。而也正因急救药物使用及时，老人的治疗手术比较顺利，很快就出院了。

可另一位浙江的李阿姨却不那么幸运了，年过六旬的李阿姨夜里突发性脑溢血，家人手足无措打电话急救，医生让病人先口服控制血压、保护心脏或预防心脑血管病的药物控制一下病情，不料家中却并未备有诸如此类的药品，结果治疗不及时，现仍住在医院ICU观察。

由这两个例子可看出，家中常备药关键时刻不只能治病，还可救命！家庭常备药如此重要，而家庭用药的品牌与种类又特别繁多，我们该如何精准地在林林总总的药物中选择“大家最常用”的药品备在家中呢？

权威专家顾问团严密筛选药品候选名单现已出炉！

为了让群众更精准选择家庭“最常备药品”，中国最具品牌价值的健康新媒体家庭医生在线携手以订阅+搜索+推荐为核心的一点资讯移动新闻资讯客户端和国内专业的市场研究与商业数据公司新生代市场监测机构共同主办了“2016中国家庭常备药品排行榜”评选活动并正式推出！

三家颇具业界影响力的主办方在“公开、公正、透明、全面、完整”的原则下，在家庭医生在线数据库及一点资讯移动新闻资讯客户端大数据的基础上，结合新生代市场监测机构的专业调查统计，加上家庭医生在线医学委员会专家组成的专家顾问团通过多番专业、严谨、精密的筛选与评估下，“2016年中国家庭常备药品排行榜”评选名单现已正式出炉！

网友投票环节火热进行时家庭最常用药品等你来评选！

据悉，此次榜单中的药品具有细致、齐全、实用、高效等特质，无论是家庭生活中最为常见的感冒药、肠胃药，还是针对特定人群的常用药品如隐形眼镜护理液、妇科用药等，连同较为严重性的心血管病常备药品等共涵盖15大类！有近200多种安全、可靠、在国内药品品牌具备相当影响力的家庭常用药品被列入榜单内，只为在活动最后为广大百姓送上一份更具真正意义的“家庭药箱指南”！

另外，此次评选活动已在12月1日正式启动网友投票模式（手机投票：m.familydoctor.com.cn/cby2016，电脑投票：http://cby2016.v.familydoctor.com.cn）为期一个月，每人每日可为喜欢的药品投票3次，将由您与家人、朋友和千万网友一起参与投票，评选出影响力大、口碑好、最受网友们欢迎的家庭常备药品！

活动旨在打造”家庭药箱”指南未来还将继续为全民健康服务！

这次2016年中国家庭常备药品评选很多方面在国内也是首创，首先是有家庭医生在线、一点资讯、新生代市场监测机构三家联合主办，兼具权威、覆盖大众和专业等多方面创新。其次是榜单评选的基础数据由新生代市场监测机构提供，新生代拥有中国最大且唯一，国际认可的消费者全景数据库，同时调研网络覆盖国内500多个城市，数据专业可靠。第三是覆盖面广，一点资讯平台的总用户量高达2.7亿、日活跃用户4800万、月活跃用户超1.5亿。而家庭医生在线的日访问量也超过千万，有效覆盖了国内关注健康的大众人群。第四，本次活动榜单较为全面，高达15个品类，有效覆盖了家庭所需要的药品，也得到了业内的高度重视与关注。

对此，活动发起人家庭医生在线副总裁麦延表示：“此次评选活动的顺利推出离不开一点资讯、新生代市场监测机构等联合主办方的鼎力支持，更离不开广大民众对活动的信任与肯定，我们旨在为国民打造一个‘家庭药箱’指南，希望未来大众可以通过这个榜单来选择家庭最常用的药品，为自己和家人的健康提供更多的保障。未来，家庭医生在线还将推出更多响应人民健康需求的药品评选活动，旨在树立药品行业的榜样力量，为国内家庭常备用药选择提供更专业的指引，为广大网民选择优质的家庭常备药提供权威的用药指南，实现‘做千家万户的家庭医生’的使命，以实际行动为全民健康服务！”