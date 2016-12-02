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第三届深圳旅游展今日盛大开幕

2016年12月02日 14:00 编辑： 经理人网编辑
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深圳2016年12月2日电 /美通社/ -- 历经三年磨炼，由深圳市旅游协会主办，毅鹏会展承办的第三届深圳旅游展12月2-4日，在深圳会展中心隆重举行来自全球30多个国家和地区及国内40多个城市旅游机构近400家企业参展。大会第一天为专业观众日，最后天向公众开放，市民须提前预先登记或现场关注大会二维码后，免费入场参观和采购

本届展会展览面积超过2万平米，汇集了众多国内外旅游机构及知名企业，不仅有英国、韩国、日本、突尼斯、伊朗、希腊等组团参展还包括国内北京-昌平、长沙、贵州、海南、福建将乐、韶关、惠州、增城等地区组团参展。作为深圳旅游业盛会，本届展会吸引了包含华侨城、同程旅游、中国国旅、新景界、广东中旅、康辉、歌诗达游轮、海南航空、火狐狸等众多知名企业参加。

据主办方介绍，经过一年的精心筹备，本届旅游展将呈现出不一样的亮点和特色给大家。作为目前国内旅游业唯一全市场化运作的展会，深圳旅游展以粤港澳为基础，重点整合国内高铁沿线旅游目的地和旅游资源，并在展会期间成立高铁联盟，现场启动和销售国内首条高铁旅游专列（深圳-贵州、深圳-福建将乐）

展会现场大刮“惠民风”旅游产品优惠大促销活动将在上届的基础上加大力度和组织更多、更好、更优惠的线路和产品呈现给市民，想买到有品质保证、价格又实惠的产品，此等机会不容错过。除了特惠产品外，此次展会还邀请了国际顶级旅游达人和网红“零距离”接触和现场交流互动。连续三天，组委会每天为前5000名入场观众准备了精美定制礼品和每天幸运大抽奖

深圳旅游展改变传统展会的运营模式，使展会更具活力和参展实效性更高，并推行多赢的捆绑营销和宣传推广模式，以“会”带“展”，提升展会含金量，同期举办各类旅游推介会、高峰论坛、旅游小姐大赛等30多场活动，尤其在今年新增国内顶级论坛活动多场，其中永久落户深圳旅游展的-华南旅游分销峰会亮点十足，参会嘉宾超过千人，参会人员主要为国内旅游机构官员、知名企业及行业大咖。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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