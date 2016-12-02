乔-泰勒获得晋升，担任国际部高级董事总经理的新职务

乔-泰勒致力于建立全球战略与业务

多伦多2016年12月2日电 /美通社/ -- 安大略省教师退休基金会 (Ontario Teachers' Pension Plan) 首席投资官比亚内-格雷文-拉尔森 (Bjarne Graven Larsen) 今天宣布，乔-泰勒 (Jo Taylor) 已经被晋升为国际部高级董事总经理，该晋升从2017年1月1日起生效。

泰勒先生于2012年加入了安大略省教师退休基金会，目前担任欧洲、中东和非洲地区董事总经理，在伦敦办事处开展工作，并将继续领导该地区的工作。在新任职务上，他将负责监督安大略省教师退休基金会在伦敦和香港的国际业务。他将继续向格雷文-拉尔森先生汇报工作。

泰勒先生将成为各类资产承销委员会（负责在所有地区正在考虑的各项投资）的正式成员。

现任亚太地区董事总经理穆妮歌 (Nicole Musicco) 将于2017年1月1日从香港回到多伦多，领导公共股权部；而泰勒先生则将临时负责亚太地区业务。泰勒先生将领导目前正在进行的香港地区新任董事总经理招募工作，后者将向其汇报工作。在香港地区董事总经理人选确定之后，泰勒先生会将其时间分别用于伦敦和香港办事处。

格雷文-拉尔森先生表示：“乔非常适合这个工作岗位。他对建立关系和当今投资环境的全球性具有天生的理解能力。他通过创造价值，赢得了我们全球合作伙伴的尊重，并且致力于建立我们的全球战略与业务。”

泰勒先生目前参与安大略省教师退休基金会旗下多家投资组合公司的管理工作。他现在担任 Camelot（柯莱特）主席，以及 SGN、Helly Hansen（哈雷-汉森）和 Burton's Biscuits（波顿饼干）非执行董事。