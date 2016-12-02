您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

乔-泰勒获得晋升，担任国际部高级董事总经理的新职务

2016年12月02日 14:30 编辑： 经理人网编辑
0

乔-泰勒致力于建立全球战略与业务

多伦多2016年12月2日电 /美通社/ -- 安大略省教师退休基金会 (Ontario Teachers' Pension Plan) 首席投资官比亚内-格雷文-拉尔森 (Bjarne Graven Larsen) 今天宣布，乔-泰勒 (Jo Taylor) 已经被晋升为国际部高级董事总经理，该晋升从2017年1月1日起生效。

generated by system

泰勒先生于2012年加入了安大略省教师退休基金会，目前担任欧洲、中东和非洲地区董事总经理，在伦敦办事处开展工作，并将继续领导该地区的工作。在新任职务上，他将负责监督安大略省教师退休基金会在伦敦和香港的国际业务。他将继续向格雷文-拉尔森先生汇报工作。

泰勒先生将成为各类资产承销委员会（负责在所有地区正在考虑的各项投资）的正式成员。

现任亚太地区董事总经理穆妮歌 (Nicole Musicco) 将于2017年1月1日从香港回到多伦多，领导公共股权部；而泰勒先生则将临时负责亚太地区业务。泰勒先生将领导目前正在进行的香港地区新任董事总经理招募工作，后者将向其汇报工作。在香港地区董事总经理人选确定之后，泰勒先生会将其时间分别用于伦敦和香港办事处。

格雷文-拉尔森先生表示：“乔非常适合这个工作岗位。他对建立关系和当今投资环境的全球性具有天生的理解能力。他通过创造价值，赢得了我们全球合作伙伴的尊重，并且致力于建立我们的全球战略与业务。”

泰勒先生目前参与安大略省教师退休基金会旗下多家投资组合公司的管理工作。他现在担任 Camelot（柯莱特）主席，以及 SGN、Helly Hansen（哈雷-汉森）和 Burton's Biscuits（波顿饼干）非执行董事。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/34005.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号