您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

沃顿集团获邀参加“2016中国创新资本年会”

2016年12月02日 14:30 编辑： 经理人网编辑
0

广州2016年12月2日电 /美通社/ -- 2016年12月1日，“2016中国创新资本年会”在北京 JW 万豪酒店隆重举行。年会由21世纪经济报道主办，至今已连续6年成功举办，在业内具有极高的影响力和权威性。

沃顿集团获邀参加“2016中国创新资本年会”
沃顿集团获邀参加“2016中国创新资本年会”

本次年会以“创新价值发现与重塑”为主题，根据年度市场热点设置“未来中国经济走向与中国股权投资行业趋势”、“资本寒冬下投资新动力”，“中国股权投资市场机遇与投资策略”、“对战资产荒，寻找新风口”、“产业整合与并购新趋势”等多场主题演讲和专题论坛。

年会得到了中国股权投资基金协会、中华股权投资协会等机构的大力支持，并邀请政府机构、行业学术研究单位以及多家知名股权投资机构、资产管理机构，共同探索中国资本运作的周期律。

沃顿集团获邀参加“2016中国创新资本年会”
沃顿集团获邀参加“2016中国创新资本年会”

中财沃顿资本管理有限公司董事长、沃顿集团荣誉董事长、广东省海上丝绸之路商会荣誉会长罗蔚获邀出席了此次盛会，并以《金融助推实业发展的商业营运模式探讨》为题发表了主题演讲。罗蔚从沃顿团队上世纪80年代起开始在美国各大交易所作为造市商谈起，分享了对百年世界经济对数图背后规律的研究心得，以不同角度揭示了未来中国新三板市场的投资价值。

沃顿集团获邀参加“2016中国创新资本年会”
沃顿集团获邀参加“2016中国创新资本年会”

年会启发投资者对中国创新资本市场的冷静思考，系统总结中国创新资本的成长路径，深度探索中国股权投资领域的成长逻辑。鼎晖投资、中科招商、君联资本、广发信德、小村资本、盛世投资、硅谷天堂、真格基金等众多著名机构同时获邀参会。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/34007.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号