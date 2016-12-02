沃顿集团获邀参加“2016中国创新资本年会”

广州2016年12月2日电 /美通社/ -- 2016年12月1日，“2016中国创新资本年会”在北京 JW 万豪酒店隆重举行。年会由21世纪经济报道主办，至今已连续6年成功举办，在业内具有极高的影响力和权威性。

本次年会以“创新价值发现与重塑”为主题，根据年度市场热点设置“未来中国经济走向与中国股权投资行业趋势”、“资本寒冬下投资新动力”，“中国股权投资市场机遇与投资策略”、“对战资产荒，寻找新风口”、“产业整合与并购新趋势”等多场主题演讲和专题论坛。

年会得到了中国股权投资基金协会、中华股权投资协会等机构的大力支持，并邀请政府机构、行业学术研究单位以及多家知名股权投资机构、资产管理机构，共同探索中国资本运作的周期律。

中财沃顿资本管理有限公司董事长、沃顿集团荣誉董事长、广东省海上丝绸之路商会荣誉会长罗蔚获邀出席了此次盛会，并以《金融助推实业发展的商业营运模式探讨》为题发表了主题演讲。罗蔚从沃顿团队上世纪80年代起开始在美国各大交易所作为造市商谈起，分享了对百年世界经济对数图背后规律的研究心得，以不同角度揭示了未来中国新三板市场的投资价值。

年会启发投资者对中国创新资本市场的冷静思考，系统总结中国创新资本的成长路径，深度探索中国股权投资领域的成长逻辑。鼎晖投资、中科招商、君联资本、广发信德、小村资本、盛世投资、硅谷天堂、真格基金等众多著名机构同时获邀参会。