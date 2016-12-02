OneCoin通过全球性加密货币为所有人提供数字货币

保加利亚索非亚2016年12月2日电 /美通社/ -- 全球首款也是唯一一款将客户身份认证(KYC)文件储存在其区块链中的加密货币企业OneCoin已制定了一个具有挑战性的目标：成为主流用户首选的全球性虚拟货币。

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如今，全球已有700多种加密货币（或虚拟货币），但却很少有人听说过它们或知道如何使用。随着斯堪的纳维亚国家计划停用纸币，OneCoin有望成为全球首款大众化加密货币。

加密货币现象

总体来说，加密货币有可能给经济与社会带来显著变化，但最受益的还是主流用户。加密货币独立于中央银行，这意味着它们的价值不受金融市场波动或通货膨胀的影响。它们的有限数量及其基于密码学的事实使虚拟货币难以仿造。

国际资金转账是加密货币最常见的用途之一。通过使用加密货币，用户可以更快的进行转账，无需通过昂贵的中介机构，所以费用更低。因此，加密货币可被视为银行以及西联汇款(Western Union)、速汇金(MoneyGram)和Currencies Direct等企业的竞争对手。每种加密货币的价值取决于其可用性和供需因素。OneCoin拥有270多万用户，是全球用户规模最大的加密货币之一。

OneCoin及加密货币的未来

OneCoin在仅两年的时间里发展成为市场上最重要的虚拟货币之一，其目标是成为全球首款主流加密货币。除了打造符合所有监管规定的稳定货币之外，OneCoin还围绕其货币创建了一个生态系统，旨在增强其可用性。

OneCoin 2016年推出了其新的区块链，这是实现该公司战略计划的重要一步。这一举措使OneCoin能够扩大其用户群和创建强大的商户网络。安全的源代码确保更高的安全性，显著减少了困扰其它加密货币的安全隐患。区块链是这项数字支付变革的核心所在。举例来说，据路透社报道，新加坡央行计划与该国的证券交易所以及八家本土和海外银行合作推出一项试点区块链项目。

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