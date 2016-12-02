ONE FINE LOVE关爱.由微开始 STOKKE慈善拍卖温暖启动

上海2016年12月2日电 /美通社/ --

真正的爱，是由微开始。

不动声色的着想，无微不至的关怀，一点一滴，一生一世。

对孩子的爱，就是从出世开始，逐分逐寸为他付出。

父母的爱，莫过于此。

来自北欧的高端婴童品牌Stokke®联合张梓琳、李丹妮、孙莉、大S、林志颖、郑希怡、Ana.R等七位来自中国大陆、台湾、香港三地的明星发起了一场名为“ONE FINE LOVE 关爱·由微开始”的慈善拍卖活动。七位明星身体力行为慈善助力，由他们亲手绘制的Tripp Trapp® 成长椅会从11月下旬开始在指定门店进行展示，并于12月底拍卖，所筹得的全部善款届时将全部捐助给台湾红十字会用于儿童慈善事业。

Tripp Trapp® 成长椅自1972 年从挪威设计师 Peter Opsvik 手中面世后，产量已达1000万把，陪伴了成百上千万儿童成长，是挪威家喻户晓的儿童家居产品。Tripp Trapp® 成长椅是可以和孩子一起成长并陪伴孩子一生的座椅，初生婴儿即可开始使用。自Stokke®的产品进入中国市场后，也收获了广泛中国消费者的喜爱，更是许多明星爸妈的选择。Stokke®的设计专注于从孩子的需要出发，致力于把最好的给予孩子，蕴涵了对孩子无微不至的爱。

Stokke®慈善活动最早于2012年成长椅于挪威诞生40周年时启动，品牌总公司捐出数十万欧元予联合国儿童基金会的“Africa Project”，随后Stokke®于荷兰及丹麦等地亦举办相关活动，把品牌对小孩无微不至、给予更好的承诺发扬及延续，邀请各地知名人士及艺术家于成长椅上添加个人创作，表达对孩子们的祝福和关爱。今年Stokke®在去年活动获得成功的基础上，再次举办慈善拍卖计划，希望可以为有需要的孩子们筹得更多善款，将爱心和善意继续传递下去

张梓琳 X 《雨后童话》 Tripp Trapp® 成长椅



张梓琳

当了妈妈后的张梓琳气质愈发温婉，她所绘制的椅子也如同她一样，让人如沐春风。张梓琳非常喜欢波点图案，经她特别调和的颜色清新柔和却不单调。说起成长椅绘制的灵感来源，张梓琳表示这来自于她对于孩子们美好的期望，她将春笋这一元素抽象化后绘制在椅背上，寓意小朋友们会像雨后春笋一般茁壮成长，她更表示希望大家都能参与到这次活动中来，关心孩子们的成长。

李丹妮 X 《怒放青春》 Tripp Trapp® 成长椅



李丹妮

这次已经是超模李丹妮第二次参与到Stokke“ONE FINE LOVE”的公益活动中来了，因为李丹妮的女儿多多非常喜欢红色，于是她将椅子全部刷成了红色并延续去年的创作灵感，随性挥洒的笔触和明亮饱满的黄色自然落在椅子各处，一如她洒脱爽朗又积极向上的性格，给人感觉自信而快乐。

孙莉、黄多多（黄忆慈） X 《少女梦幻》 Tripp Trapp® 成长椅

孙莉和黄多多成长椅的绘制过程主要由多多主导，椅子上的小细节处处体现着多多的少女心。多多在椅背和座椅上描绘了她眼中的时尚，从香水、公主裙到高跟鞋一应俱全。最为特别的是，一向贴心的多在座椅踏板处画上了一双漂亮的鞋子，因为她觉得“坐在这个椅子上的小朋友的脚丫正好可以搁在这个位置，画上鞋子既温暖又漂亮”，暖心善良之举和Stokke®所倡导的公益理念不谋而合。

大S X 《不羁童年》Tripp Trapp成长椅



大S

大S怀着浓浓的母爱，和宝贝女儿小玥儿一起完成了成长椅的绘制。在小玥儿甜美的外表下隐藏着随性不羁的灵魂，而一向尊重女儿想法的大S则全程辅助着小玥儿一起用喷枪在椅子上随心喷洒，撞色的红绿色线条和小玥儿童稚的签名呼应成趣，使椅子分外特别又极具个性。

林志颖 X 《皮卡丘的梦》 Tripp Trapp® 成长椅



林志颖

林志颖和儿子Kimi共同绘制的Tripp Trapp成长椅上布满了Kimi最爱的卡通《口袋妖怪》的元素，椅背采用了神奇宝贝精灵球的红黑配色，座椅和踏板则选用黄色为底色，并绘有大大小小的精灵球和皮卡丘的头像，十分童趣可爱。林志颖的教育理念是让孩子自由成长，并鼓励儿子开心创作描绘他所喜爱的事物，所以虽然整个成长椅的设计和绘制都由Kimi主导，却是父子俩共同的亲密体验。

郑希怡 X 《纯真国度》 Tripp Trapp® 成长椅



郑希怡

独具时尚触觉的香港歌手郑希怡，荣升人母后的生活总是以女儿为先。小宝宝最爱的形状成为她的灵感泉源。郑希怡表示女儿特别钟情于圆形的东西，每当看到都会哈哈大笑，于是她便在成长椅绘制了小孩子看到就快乐大笑的形状。别具酷气、对比鲜明的黑白色组合，于她而言却是简单纯洁的表征。她眼中的小孩子们心灵纯真，也希望他们随着椅子长大以后，遇到任何事情都能够保持这份简单纯洁的心灵，永恒拥有天真无邪的快乐。

Ana.R X 《粉红印象》 Tripp Trapp® 成长椅



Ana

香港超模Ana.R也是第二次参与Stokke “ONE FINE LOVE”绘制成长椅的公益活动中来了，今年她的设计充满粉红色彩。女儿Maya的出生让Ana.R前所未有的爱上了粉红色。她提取了女儿日常穿着的主要配色，将粉色融于其中，绘制成了这一把独一无二的Tripp Trapp成长椅。“作为一个女孩的母亲，粉色就像时尚界中的黑色一样是百搭色。”Ana.R说道，在她眼中，“粉红色不只是可爱甜美，而且具备优雅、柔美、鲜明的风格。”

除此之外，明星们在Tripp Trapp® 成长椅上所绘制的图案也将被印刷在限量包袋上，通过众多线上线下的精彩活动邀请普通消费者也参与到这场公益活动中。无论是社交媒体上主题为#onefinelove的暖意互动，还是店铺内精彩纷呈的主题活动，都收获了各方网友和Stokke®粉丝们的积极响应，接力奉献自己的爱心，共同分享这一份冬日的暖意。

这七把由明星亲手绘制的特别版Tripp Trapp® 成长椅将从11月下旬开始在中国大陆、台湾、香港三地的Stokke® 指定门店巡展，届时，中国大陆地区消费者将可以在新天地湖滨道STOKKE旗舰店及上海静安嘉里中心的Mother’s Work一睹这些明星手绘版成长椅的风采。小小善举可以把这个冬天变得更加温暖，Stokke®愿继续和大家一起身体力行支持儿童公益事业。

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