直击黑五第一线：亚马逊中美英仓库备战高峰

北京2016年12月2日电 /美通社/ -- 双十一过后又迎来黑五，“剁手党”们再次披挂上阵。今年黑五不一样的是，2016年11月前后，亚马逊先后为海外购用户带来双重利好 -- 在中国推出Prime会员服务，针对单笔订单满200元的Prime商品提供全年无限次海外购免邮；亚马逊英国上线亚马逊海外购。这两大重磅举措让中国消费者的抢购热潮不断外延，通过亚马逊海外购“零时差”享受黑五全球购物的狂欢。中国消费者下单后，商品从亚马逊美国、英国运营中心直接发出，全程空运抵达中国。为了保障黑五期间消费者的跨境物流体验，亚马逊物流+团队今年备战黑五的物流运力较去年高峰季翻了近一番，从系统、设备、人员等多个方面全力部署。11月25日黑五当日下单的部分Prime跨境包裹已于11月29日通过亚马逊中国物流体系完成投递，送达40多个城市的消费者手中。

亚马逊在全球建立了快速响应的仓储物流运输网络，其遍布全球的149个运营中心基于强大的智能系统和云技术，可以实现全球库存的实时共享，可跨国配送至180多个国家和地区。随着业务的扩张和出货量的增加，亚马逊仓储能力每年都在不断提升。下面一组亚马逊中美英三国运营中心备战高峰的图片曝光，从中可以直击这场全球狂欢背后的物流准备。



亚马逊中美英三国运营中心备战高峰

下图中工作人员用扫描枪扫描拣货框上的二维码，这样系统可以精准记录所拣商品的位置，同时这样简单的一个动作也让系统清晰地记录着员工的每一步操作，当发现错误时系统能够及时进行纠正。

跨境包裹完成清关后进入亚马逊中国运营中心。在这里，亚马逊Prime会员的跨境包裹会进行单独交接和快速处理，并会优先发往各地的亚马逊配送站点，马不停蹄送达消费者手中，让82个城市的亚马逊Prime会员在享受跨境免邮的同时，还可享受5-9个工作日的加速配送服务。



跨境包裹在亚马逊中国运营中心快速处理

“黑五”购物节的高峰将一直持续到圣诞节，这也是亚马逊仓库每年最繁忙的季节。随着中国消费者海外购热潮的升级，这场全球狂欢的背后实际是一场跨境物流的持久战以及跨国界的接力站。亚马逊凭借过去二十多年的深度积累，在全球仓库建立了统一的智能化系统和标准化的库内运营操作，中美之间无缝链接的跨境物流体系可以进行快速复制，迅速打通中国与英国、乃至欧洲之间的网络，实现了物流、信息流在全球的实时同步，为中国消费者尽享全球购物狂欢提供稳定的物流保障。