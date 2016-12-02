海航酒店集团斩获“金蜜蜂2016年度首发社会责任报告奖”

北京2016年12月2日电 /美通社/ -- 2016年12月1日，金蜜蜂2016优秀企业社会责任报告榜单于“第九届中国企业社会责任报告国际研讨会”上发布，《海航酒店集团2015企业社会责任报告》在众多首次发布的报告中脱颖而出，荣获首发社会责任报告奖。



首发社会责任报告奖牌

海航酒店集团在成立之初起，就秉承“为社会做点事，为他人做点事”的海航精神，注重履行企业社会责任。根据 ISO26000 的“组织治理”、“劳工实践”、“公平运营”、“环境”、“消费者问题”、“社区参与和发展”六个核心主题内容，将社会责任提升到企业发展的战略高度，补充组织架构、制定具体工作举措等，逐步完善企业社会责任工作。在行业发展、企业运营、产业链等方面积极发力，推动酒店业的健康、繁荣与可持续发展。同时关注环境保护，积极宣传环保理念，致力于打造绿色低碳酒店。重视员工自身成长，提供多层面的培训平台，实现员工职业的可持续发展。搭建爱心平台，助力改善贫困地区孩子学习及生活条件等。海航酒店集团用实际行动证明，企业在发展过程中一直不断努力回馈社会。

2016年，为更系统地梳理和持续提升社会责任工作，海航酒店集团厚积薄发，编制发布了首份社会责任报告。发布企业社会责任报告是许多国际知名酒店集团的年度重点工作，但国内酒店行业发布报告者甚少，海航酒店集团可以说是国内酒店行业发布社会责任报告的先行者。在报告编制前期，海航酒店集团对行业聚焦点、相关利益方关注问题等进行了深入分析，并结合国内行业和自身的情况，挑选并确定关键议题和内容。在报告编制过程中，海航酒店集团着重于访谈调研，获得了更为深入的材料，并关注到酒店所处的时代背景、挑战和机遇，以及海航酒店集团的优势。报告同时重视案例和数据的真实性，通过多渠道严格确认，确保发布内容的准确性。报告在内容和设计中以多案例图示为主，以增加报告的可读性，并以案例集形式展现了旗下民族高端酒店品牌-唐拉雅秀酒店的社会责任工作。

最终，报告从客户服务与运营、产业链与行业、环境保护与可持续发展、员工培养和社区服务等方面详细展示了海航酒店集团2015年的业务活动对经济、社会和环境等诸多方面所产生的积极影响。报告完成后，在公司外出访问、行业活动中进行展示，获得了来自各方的好评。这也是自1997年成立以来，海航酒店集团主动全面的披露社会责任工作，向整个行业及社会展示了良好的企业形象，并为海航酒店集团的国际化步伐奠定了良好的基础。

此次报告奖项的评估依据《WTO经济导刊》国内首创“金蜜蜂中国企业社会责任报告评估体系2016”（简称“GBEE-CRAS2016”），从结构完整性、可信性、可读性、可比性、创新性和内容实质性等方面，对中国大陆地区2016年前十个月发布的1328份企业社会责任报告进行系统分析和评估，其中首次发布的报告为294份。金蜜蜂中国企业社会责任报告榜已经连续发布9届，是中国大陆在社会责任报告方面最权威最重要的榜单之一，此奖项也是对海航酒店集团社会责任工作的重要认可，体现了公司的履责特色与进展，树立了中国酒店行业的责任新标杆。