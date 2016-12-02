强生启动“心灵花语”创新公益试点项目

合聚众力，为精神障碍患者创造重返社会途径

北京2016年12月2日电 /美通社/ -- 在今天举办的第九届“健康中国”论坛上，强生与北京大学护理学院等多家机构的代表共同出席精神卫生社区康复与创新公益的主题论坛，并启动“心灵花语”创新公益试点项目。该项目旨在合聚众力，有效联动，共创价值，探索建立社区康复机制，通过线上公益模式为精神障碍患者重拾社会功能、得到社会及家庭的接纳与关怀，助力健康中国的建设。本届“健康中国”论坛由人民网与健康时报社联合主办。



西安杨森制药有限公司总裁Asgar Rangoonwala致辞

权威研究报告显示，不同程度的各类精神障碍患病率高达17.5%[1]，其中，情感障碍（包括抑郁症在内的情感疾病）的患病率为6.1%。许多患者以及照料他们的家属甚至也因此失去了参与学习和职业发展的机会。如何通过创新公益模式，帮助患者重返社会，减轻疾病对患者、家属、社区及社会的负担是精神卫生建设的重要议题之一。

西安杨森制药有限公司总裁Asgar Rangoonwala表示，强生始终把改善民众的健康，通过创新，让人们活得更健康、更快乐、更长寿作为我们孜孜以求的目标。过去30多年，我们一直致力于支持精神卫生的建设，助力健康中国的发展。通过此次创新公益项目，我们希望能联动社会各界力量，共同耕耘爱的土壤，帮助精神障碍患者实现重返社会的愿景。

北京大学第六医院院长助理原岩波主任从临床角度进行了分析，目前精神障碍患者的社区康复模式需要社会的多方面支持和投入，切实帮助精神障碍患者获得职业技能，从医院回到家庭，进而回归社区，获取适当的劳动认可。而这恰恰是“心灵花语”公益项目重要的创新之处，因为能够依靠职业技能获取相应的认可，将有效帮助很多精神障碍患者消除病耻感，回归正常社会生活。这很有可能成为将来探索社区康复模式的一种突破。

北京大学护理学院院长尚少梅教授指出，精神卫生健康的护理，特别是在社区层面正处于起步阶段，还远远不能满足患者的需求。我们目前正在开展精神卫生社区康复文献调研项目，以便能将有效的精神卫生社区护理管理模式引进，搭建由护士、社工等多学科参与的示范性精神卫生社区康复平台。我们期待该项目将致力于改善精神病患的社区康复工作、提高病患和家属的生活质量，为完善精神类疾病的社区护理手段提供参考，同时提升相关医护人员的职业认同，共同推动精神卫生健康工作的发展。

广州馨和社会工作服务中心理事长赵娟女士表示，通过他们近两年来的实践经验，社区康复者在积极配合疾病医疗管理的基础上，是可以通过参与社区康复活动享有和大家一样的社会互动机会，建立友谊的。这不仅可以帮助社区康复者重拾社会功能，同时能通过手工花艺让其情绪趋于平稳，在逐渐提升技能后获得工作机会，并由此取得一定的回报，肯定社区康复者的劳动价值。我们很高兴在广州公益市集的类似经验，可以参与到目前线上公益模式的探索。

北京和众泽益公益发展中心副主任魏晨鹏先生认为，建立方便广大社会参与并支持公益活动是我们一直积极探索的工作。此次“心灵花语”公益项目的创新点在于借用社交媒体的众筹平台，发挥公益机构的作用，将精神障碍患者的手工花艺作品市场化，让公益项目可以更有效地联动社会力量，这将给予每个人成为关爱先行者的机会。

作为强生践行“因爱而生”理念的企业公民项目之一，“心灵花语”创新公益试点项目为由护士、社工、公益机构组成的社区康复模式与线上公益平台架起一座桥梁，联合医院、大学、公益慈善机构和社交媒体，建立从社区护理、病患职业技能培训到创造价值的社区康复公益链模式，让有爱心的人有机会奉献爱心，帮助精神障碍患者自食其力，呼吁消除社会歧视，帮助他们如愿重返社会。

项目将经由线上公益平台，实现传统公益模式无法企及的公众参与度，实现社会爱心呈现几何倍数增长；互联网社交媒体义卖募捐为精神障碍患者换取劳动价值，赋予他们正常的社会角色分工，让精神障碍患者感到自我价值。强生将在已筹集的目标善款的基础上，匹配相应的额度，并通过北京联益慈善基金会统一捐赠至目前已经有成功运营模式的广州市越秀区馨和社工服务中心，用于帮助更多精神障碍患者及其家庭减轻负担。