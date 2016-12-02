Club Med北大壶度假村盛大开幕 引领中国冰雪度假新风尚

北大壶2016年12月2日电 /美通社/ -- 2016年11月28日，享誉全球的度假连锁集团 -- Club Med（地中海俱乐部）正式将其独一无二的“精致一价全包”度假理念推向中国冰雪度假胜地北大壶。复星集团副总裁暨旅游及商业集团总裁钱建农先生，Club Med 全球总裁 Henri Giscard d’Estaing 先生及 Club Med 大中华区首席执行官 Gino Andreetta 先生莅临参与 Club Med 北大壶度假村全球开幕盛典，在盛大而隆重的典礼中，与全球媒体共同见证这一个国际滑雪胜地的震撼开幕。这也意味着 Club Med（地中海俱乐部）在中国市场又滑出了新的一步。Club Med 全球总裁 Henri 表示，“从冰雪亚布力、山水桂林、明珠东澳，到魅力三亚、魔力北大壶，它们完美诠释了 Club Med（地中海俱乐部）入驻中国度假市场的坚定步伐。”



Club Med北大壶度假村全景

【Club Med北大壶度假村打造世界级滑雪胜地】

中国大众冰雪运动的开展如火如荼。而在这关键之际，Club Med（地中海俱乐部）用其“精致一价全包”的欢乐缔造模式，在中国冬季运动发源地 -- 北大壶打造了一座全新的冰雪度假村。北大壶距蜚声国际的“北国春城”长春仅1.5小时车程。坐拥山坡平缓、少崖乏壁的地理优势，Club Med 北大壶度假村拥有了全亚洲最顶尖的19条专业雪道，以及自由式滑雪跳台和野生雪道等。它们不仅均以高弹性的粉雪为雪质，而且以入门级、中级、高级和魔毯等级区分，令不同基础的滑雪爱好者甚至专业选手都能寻觅到驰骋雪道、雪中冲浪的刺激与欢愉。

与世界顶尖的滑雪机构 -- 法国国立滑雪学校 ESF (Ecole Ski du France)长期独家的合作伙伴关系，让Club Med（地中海俱乐部）能够为入住宾客带来国际标准的滑雪课程。无论是步履蹒跚的零起点初学者，还是驾轻就熟的雪上达人，无论是儿童还是父母，在专业教练精心打造的国际化教学中，都能尽情享受自由休闲的欢乐冰雪假期。免费滑雪通行证的重磅推出更是让宾客可以在入住期间不限次数地飞驰雪道，尽享 ESF 分等级的专业教学，省力省心地拥抱冰雪之旅。表现出色的儿童更是可以获得全球认证的 ESF 徽章和滑雪护照，这一高质的认可让孩子得以在未来的滑雪之路上稳步提升。而在装备上，Club Med 北大壶度假村精选法国知名高山、雪板与极地装备品牌 Rossignol 滑雪器材，提供租赁服务，让宾客无忧地飞驰在这高山景致中。



Club Med北大壶度假村房间内部 温暖精致

【雪后休闲活动精彩纷呈充盈别样冰雪体验】

作为全球领先的山林冰雪假期专家，Club Med（地中海俱乐部）的行业领导力，绝不仅仅在于滑雪本身。运动之余，Club Med 北大壶度假村为宾客准备了丰富的晚间活动。每当夜幕降临，白天专业贴心的G.O摇身一变，在极富渲染力的音乐空间点燃全民热舞大派对。热气氤氲的火锅等国际化饕餮更是让宾客尽享冰雪风情与热血味蕾的曼妙交织。与意大利知名有机SPA品牌合作的“COMFORT ZONE”舒适地带，让每一位客人在SPA中褪去全身的倦惫，享受身心放松。

自然风光与电影文化交相辉映的设计灵感，诠释出 Club Med 北大壶度假村时尚典雅的独特气质。在度假村中，每一扇窗外都会是绝美的雪山景色，晶莹的雾松如玉树琼花，而内饰则由一幕幕中外电影的镜头交织，整个度假村宛若一个大的电影梦工厂，充满梦幻魔力。

除此之外，中国首家专为青少年服务的 PASSWORLD 也塑造了 Club Med 北大壶度假村的独特亮点。从影音剪辑到视频游戏，从空气曲棍球到滑雪模拟机，世界一流的高科技设备激发了青少年的创造力，让他们在肆意狂欢中体验现代摩登艺术的精髓。而在儿童俱乐部，适合儿童游戏的冰雪花园和滑雪学校，让每一个小朋友都能变身“小小滑雪运动员”。热情而贴心的 G.O 更是全程用国际化的专业服务为宾客贴身打造独特的法式度假体验。他们还为孩子们准备了音乐坊、游戏工厂等，让父母彻底放下生活的压力，再享两人世界的浓情蜜意。



宾客们驰骋雪道 尽享滑雪欢愉

【创新度假理念翻开北大壶新篇章】

作为全球连锁度假集团领导品牌 -- Club Med创立于1950年，经过半个多世纪的努力，已经将其醒目的海神戟标志插遍全世界各个美丽的角落，在全球五大洲的26个国家建立了近70个度假村，吸引了大批来自世界各地的游客。而中国作为其全球第二大市场，自2003年 Club Med 进军中国以来，已经在亚布力、三亚、桂林和东澳岛四地均开设了度假村。Club Med 北大壶度假村作为中国第五家 Club Med 度假村、第二家冰雪度假村，与其他四家齐力在全国范围形成度假布局。为了与中国本土特色更好的融合，Club Med 成为复星集团成员之一，在复星集团快乐时尚投资板块中占有重要位置。借助复星集团的强大实力，Club Med 开拓了更广阔的中国市场，这必会给中国的旅游事业注入一股前所未有的度假新风尚，将法式艺术生活及“精致一价全包”的度假理念带到更多国人的身边。

而随着北京联合张家口成功申办2022年冬奥会，做出“带着3亿人上冰雪”的承诺，中国冬季体育产业发展方兴未艾。在这黄金时期，北大壶作为资深滑雪爱好者心目中的胜地，在 Club Med（地中海俱乐部）的精心打造下焕然一新。这势必将进一步培养中国青少年对滑雪运动的热情，提高民众整体滑雪水平，从而扩大中国冰雪运动惠及人群，引导其成为一种精致的生活方式。

正如 Club Med 大中华区的首席执行官 Gino Andreetta 先生所说，“骄傲于中国市场的发展，我们希望将 Club Med（地中海俱乐部）创始人比利时的人类学者 Gérard Blitz 的快乐理念‘生活的最终目的是幸福，去获得幸福的时间就是当下，而获得幸福的地点就是这里’带给世界上最伟大的民族和人民。”这次 Club Med 入驻北大壶，不仅仅开拓了更广阔的中国市场，而且进一步推动了中国冬季运动从寒冬期迈向黄金期，为其平民化、全民化注入全新的助燃剂。随着滑雪风尚逐渐加热冬季山林度假市场，这一前所未有的欢乐法式生活艺术，必将把风靡欧洲的冬季滑雪旅行新风尚带到更多国人的身边。