上海闵行宝龙艾美酒店盛大开幕

揭秘上海第三家艾美酒店目的地

上海虹桥枢纽的全新地标酒店带来超乎想象的艾美专属体验

上海2016年12月2日电 /美通社/ -- 万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）旗下艾美酒店及度假酒店（Le Meridien Hotels & Resorts），今日宣布位于上海虹桥交通枢纽的上海闵行宝龙艾美酒店盛大开幕。这是上海第三家艾美酒店，也是万豪国际集团在快速扩张的上海版图中的第三十四家酒店。通过艾美品牌独有的三重滤镜聚焦美食、文化与艺术，宾客可在上海闵行宝龙艾美酒店享受超乎想象的目的地探索体验。



上海闵行宝龙艾美酒店外观效果图

“作为上海第三个艾美目的地，上海宝龙闵行艾美酒店的盛大开幕标志着艾美酒店近几年在中国的快速发展，与世界各地宾客、当地居民，以及业主和开发商们都保持着良好关系。”艾美酒店及度假酒店全球品牌领导人李博恩(Brian Povinelli)表示，“我们对于上海宝龙闵行艾美酒店的全新揭幕倍感激动，该酒店将为富有创意思维的环球商务休闲旅客提供全新选择，带来独一无二的探索之旅和难忘的入住体验。”

上海闵行宝龙艾美酒店拥有240间豪华客房及套房，每间均配有现代摩登设计及静谧的水流景观。酒店还拥有艾美品牌标志性的艾美创驿大堂（Le Meridien Hub™），将传统的酒店大堂全新诠释为社交聚会场所，供宾客畅谈交流、激发创意火花，进一步丰富了艾美品牌的抵达体验。宾客在抵达艾美创驿大堂（Le Meridien Hub™）的那一刻起，便沉浸在独特的感官环境之中：由法国新浪潮乐队为艾美品牌倾情打造24小时情境音乐为宾客奉上愉悦雅致的听觉享受；在此轻啜艾美咖啡大师亲手奉上的意利咖啡，品尝融合法式经典风情与上海特色口味的手指泡芙；夜晚还可畅饮不同配方及心情调制的艾美气泡酒，感受艾美的全新发现之旅。

酒店还设有四间创意餐厅及酒廊，以精心打造的用餐环境及特色美食满足食客的味蕾。宾客可在“新食谱”餐厅品味经典欧式美食和当地传统菜肴，以及具有国际风味的自助餐；在“乐美”中餐厅可享用优质食材的正宗粤菜；“北纬31”大堂酒廊作为充满活力的创意之所，日间为宾客提供独特的艾美咖啡文化体验，夜间则为宾客带来创意鸡尾酒和气泡饮品，尽享社交聚会的乐趣；“味美”西班牙餐厅提供诱人的西班牙餐前美食（tapas）、红酒及其它西班牙特色风味菜肴。

同时，上海闵行宝龙艾美酒店还拥有2,500平发米的多功能会议空间，包括面积达950平方米的宝龙宴会厅及810平方米的飞龙宴会厅。其中，位于酒店11层的飞龙宴会厅是闵行区最高的宴会厅，宾客可在此俯瞰七宝古镇的历史遗韵。而位于酒店大堂的Grab & Go 图书馆亦可作为休闲及商务会谈的理想之所。

除此之外，酒店还设有各类健身休闲设施，宾客可在器材齐全的健身中心、室内泳池及水疗中心度过悠闲时光。为了满足日益增长的家庭出游需求，上海闵行宝龙艾美酒店还推出艾美品牌特有的“艾美家庭计划”，满足各个年龄层宾客的特殊需求。包括多个室内活动中心的一系列设施和活动重新定义了儿童俱乐部的概念，让小宾客们在全新的儿童俱乐部尽情享受探索的乐趣，亦或者在宝龙商城中开阔的室内操场欢度精彩时光。

揭秘上海虹桥：传统与现代交融

作为中国的商业之都，上海摩登的现代建筑与独具特色的传统遗产和谐并存。作为综合商业区的一部分，上海闵行宝龙艾美酒店将丰富多彩的历史文化元素与当代设计融合，精心打造的入住体验为本地文化注入鲜活生命力。酒店距离上海虹桥火车站和上海虹桥国际机场（SHA）仅需十分钟车程；距离浦东国际机场也仅需一个小时车程。

对乐于探索当地风情的宾客而言，从酒店出发乘坐水上巴士便可快速到达古老的七宝古镇，参观诸多中国传统建筑及博物馆，宾客可在此体验包括皮影戏和斗蟋蟀在内的传统娱乐项目；也可步行前往闵行文化公园享受静谧时刻，或至闵行高端购物中心如七宝宝龙城市广场尽享购物之乐；此外，还可到上海外滩、著名的新天地步行街、兼具历史意义和时尚气息的法租界、充满艺术氛围的田子坊以及其它等待宾客探索的目的地。

新开业的上海闵行宝龙艾美酒店丰富了艾美在中国的版图。目前品牌在大中华区拥有12家酒店，包括上海世茂皇家艾美酒店等，同时艾美酒店计划在未来新开15家酒店，目的地包括广州、杭州、沈阳、乐山和厦门等。

如需预定或了解更多信息请访问官网www.lemeridien.com/shanghaiminhang.

关于艾美酒店及度假酒店

艾美酒店在全球拥有100多家酒店，达到品牌历史中最为强劲、最为多元化的全球酒店分布。作为一个源于巴黎的酒店品牌，艾美酒店为创意思维的宾客在其全球目的地打造非凡生动的旅行体验。“探索世界、揭秘目的地”是艾美酒店的品牌承诺，通过与意利咖啡、强尼·伊兹英、格雷·马林和新浪潮乐队等不同领域艺术家的全球合作，艾美酒店将这些元素转换为全方位的宾客体验。未来5年，艾美酒店将着重于美国和亚太市场的发展，进一步在全球热门目的地拓展酒店布局。更多信息，请访问www.lemeridien.com/cn ，或关注品牌官方微博：@艾美酒店及度假村LeMeridien。

关于万豪国际集团

万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）是全球最大的酒店集团，总部位于美国马里兰州贝塞斯达市，在全球110多个国家和地区拥有逾5,700家物业。万豪国际集团运营并特许经营多家酒店及分时度假酒店。集团旗下30个领先酒店品牌包括：宝格丽酒店及度假酒店，丽思卡尔顿酒店及丽思卡尔顿隐世精品度假酒店，瑞吉酒店，W 酒店，艾迪逊酒店，JW 万豪酒店，豪华精选酒店，万豪酒店，威斯汀酒店，艾美酒店，万丽酒店，喜来登酒店，万豪SM Delta酒店，万豪行政公寓，万豪度假会，傲途格精选酒店，Tribute PortfolioTM，Design HotelsTM，盖洛德酒店，万怡酒店，福朋喜来登酒店，SpringHill Suites 酒店，万枫酒店，Residence Inn 酒店，TownePlaceSuites 酒店，万豪AC酒店，雅乐轩酒店，源宿酒店，Moxy酒店，以及万豪Protea酒店。集团旗下也拥有屡获殊荣的常客计划：万豪礼赏SM计划（含丽思卡尔顿礼赏计划）和SPG俱乐部。如需了解更多信息，请访问我们的网站 www.marriott.com.cn，了解公司最新新闻请访问news.marriott.com.cn和关注@MarriottIntl。