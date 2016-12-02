TUV莱茵新推广告片“测试的艺术”

广州2016年12月2日电 /美通社/ -- 时隔3年，德国莱茵TUV大中华区（以下简称：TUV莱茵）于日前正式发布了全新广告片 -- 《测试的艺术》，带领观众走进检测认证行业的常态，发现独一无二的测试之美。

TUV莱茵是全球领先的检验、检测及认证的独立第三方机构。自1872年成立以来，通过2500多种服务为人类生活的方方面面把关安全与质量。在日用品、工业、能源、交通、铁路领域，测试工程师的身影无处不在。基于对用户、企业和环境持之以恒的责任心，专业团队在每日的测试中以“精准、专业、执着”为准绳，对标准、数值抱有近乎苛刻的严格，只为一个目的：让世界更安全。

“精准、专业、执着”既是TUV莱茵测试工程师的品格，也是每个追求突破的艺术家所不能缺的坚持。此次推出的广告片，以管弦乐队为引子，贯穿全片，与每个测试画面交相辉映，艺术家与测试工程师交织一起，奏响了一曲讴歌测试的华美乐章。

（欲浏览完整多媒体新闻稿，请点击：http://www.prnasia.com/mnr/tuv_20161129.shtml）

精准、专业、执着，将测试当成艺术来打磨

每一份证书和报告，是对用户和消费者的安全承诺。所以，严格考究着每一个数据，与每一项标准要求一一比对，最终才在报告上郑重签下TUV莱茵工程师的名字。

25,000转摩擦测试：验证牛仔裤的面料是否足够牢固耐磨

60,000次扶手耐久测试：为了让椅子的主人“坐”享其成

300MHz-1000MHz 空间辐射测试：考验人类日益依赖的电子仪器是否能够互不干扰，各司其职

攀登上80米高的风机塔：去检验每个部件的安全性和可靠性，收获稳定的风力发电

深夜-20℃的隐裂测试：因光伏组件隐裂的数据只有在日落后才能探测得到

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TUV莱茵这样诠释“测试的艺术”：从100多年前的第一项检测开始，公司就将“精准、专业、执着”奉为自己的准则，正如公司的三角标识所代表的，TUV莱茵致力于实现人类、技术和环境之间的平衡与可持续发展。因为苛求卓越，TUV莱茵在实验室、在工厂、在发电站，精心守护着安全底线，为客户的产品、流程、供应链达到最优而努力，从而也在全球消费者和企业心中赢得了“安全与质量”代名词的美誉。因为TUV莱茵的每一名工程师饱含着对人类福祉不懈追求的责任之心，测试已不仅仅只是一门科学，更是充满着人文关怀的艺术。