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“光伏电站检测与评估联合研究中心”在粤成立

2016年12月02日 18:34 编辑： 经理人网编辑
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TUV莱茵与顺德中山大学太阳能研究院展开战略合作

佛山2016年12月2日电 /美通社/ -- 2016年11月29日，顺德中山大学太阳能研究院内，德国莱茵 TUV 集团（以下简称：TUV 莱茵）与顺德中山大学太阳能研究院在此举行了隆重的战略合作签约仪式，双方将在友好互利的基础上，加强业务交流，开展广泛而深入的合作。签约仪式现场，双方宣布携手共建“光伏电站检测与评估联合研究中心”并正式挂牌成立。

TUV莱茵广东公司首席运营官姜宏女士与中山大学太阳能系统研究所所长/顺德中山大学太阳能研究院院长沈辉教授共同主持揭牌仪式
TUV莱茵广东公司首席运营官姜宏女士与中山大学太阳能系统研究所所长/顺德中山大学太阳能研究院院长沈辉教授共同主持揭牌仪式

 

TUV莱茵大中华区太阳能及燃料电池技术服务副总裁邹驰骋与中山大学太阳能系统研究所所长/顺德中山大学太阳能研究院院长沈辉教授作为合作双方代表签署战略合作协议
TUV莱茵大中华区太阳能及燃料电池技术服务副总裁邹驰骋与中山大学太阳能系统研究所所长/顺德中山大学太阳能研究院院长沈辉教授作为合作双方代表签署战略合作协议

 

参加本次战略合作签约仪式的领导嘉宾包括：佛山中德工业服务区（佛山新城）管理委员会招商局赵松顺副局长，中山大学科学研究院孟翠杨副处长，中山大学太阳能系统研究所所长/顺德中山大学太阳能研究院院长沈辉教授， TUV 莱茵广东公司首席运营官姜宏女士，TUV 莱茵大中华区太阳能及燃料电池技术服务副总裁邹驰骋。

在签约仪式致辞时，中山大学科学研究院副处长孟翠杨女士表示：“此次 TUV 莱茵与顺德中山大学太阳能研究院结成战略伙伴关系，标志着双方的合作迈向新的台阶，我们会在认证、检测、评估等方面开展合作，为光伏行业提供全方位高品质服务。”她强调，未来在战略合作框架下，双方还会广泛开展多领域多维度的合作，开启检测认证机构与研发机构战略合作的新篇章。

中山大学太阳能系统研究所所长顺德中山大学太阳能研究院院长沈辉教授介绍了其研究院科研和学术资源，拥有国内一流的光伏科学与技术的研究平台和专业强大的研究团队。他表示：顺德中山大学太阳能研究院科研优势、团队实力和行业影响力与 TUV 莱茵在全球光伏检测认证的经验优势互补，强强联合，共同推动中国光伏产业可持续发展。

根据协议，TUV 莱茵与顺德中山大学太阳能研究院将在光伏新能源领域，联合推动双方从技术、研发、商业、人才培养、创新等多方面展开广泛深入的合作，内容包括：光伏电池、光伏组件、光伏系统检测认证方面的技术合作、光伏电站评价体系方面的基础性技术研发工作、光伏电站现场检测技术方面的研发与商业合作、光伏领域的人才培养、光伏标准领域的技术研讨和创新、行业研讨会及重大行业活动中的信息交流和资源共享等。

“面对巨大的光伏应用市场和容量市场，我们可以看到将会有相当多的检测、认证和安全评估需求来自系统端，并需要大量的专业技术支持。今天，我们与顺德中山大学太阳能研究院达成战略合作，我们期待着双方未来在光伏领域共享资源、进一步巩固双方在该领域的领先地位，把握市场商机；同时也为全球各个地区光伏产品制造商提供快速、便捷、专业的一站式本地化认证服务。”TUV 莱茵大中华区太阳能及燃料电池技术服务副总裁邹驰骋表示。

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