TSR联盟携手姚明呼吁多方协力共创更安全道路

大姚首款官方表情包发布 剑指十类交通违法行为

上海2016年12月2日电 /美通社/ -- 今天是国务院批准设立的第五个“全国交通安全日”，也是“携手创建更安全道路”国际联盟（Together for Safer Roads，简称TSR）在华启动一周年。由上海市道路交通安全工作联席会议办公室、上海市精神文明建设委员会办公室、上海市公安局、中共上海市委网络安全和信息化领导小组办公室、上海市教育委员会、上海市司法局、上海市交通委员会、上海市安全生产监督管理局、共青团上海市委员会、上海公民警校联合主办，上海市公安局交通警察队承办，百威英博、携手创建更安全道路联盟等公益单位支持的“社会协同治理安全文明出行”全国交通安全日系列主题活动今天在上海儿童艺术剧场正式启动。







百威英博亚太北区法律及企业事务副总裁王仁荣代表百威英博接受文明交通公益合作伙伴企业奖牌

作为TSR（“携手创建更安全道路”国际联盟）的发起方之一，百威英博始终积极参与并全力支持道路交通安全建设，9年来积极倡导酒后不开车，并关注更广泛范围内的上海道路交通安全建设。在此次全国交通安全日主题活动上，百威英博荣获上海市“文明交通公益合作伙伴”荣誉称号。

对此，百威英博亚太北区法律及企业事务副总裁王仁荣先生说道：“无论是百威英博，还是百威英博参与的‘携手创建更安全道路’国际联盟，都致力于在道路交通安全领域贡献一己之力。百威英博的梦想是‘携手你我，酿造更美好世界’。‘携手’一词与今年交通安全日主题中的‘社会协同’具有相同的含义。我们愿意携手政府、企业、社会各方有志人士一起，打造一个道路更安全的世界。”



TSR公益大使姚明倡导文明驾驶行为并发表个人官网首款交通安全主题表情包

姚明化身交通安全宣传大使 道路安全表情包萌翻全场

自去年被授予上海市道路交通安全大使暨TSR公益大使以来，姚明参与拍摄的《爱的代驾》公益微电影、以姚明形象为主题的道路交通违法行为大整治海报等交通安全宣传物料走进了上海的各大社区，将道路交通安全理念带入千家万户。这些宣传物料不仅在广大居民中拥有极高评价，甚至还获得了业内专家的赞赏和认可，其中主题海报获得了2016全国文明交通宣传作品海报二等奖。

今年，姚明不仅在活动现场谴责了路怒行为，还跟着“火眼金睛”的交警学习了如何辨别套牌，并与市政府及各相关部门领导一起为文明交通公益合作伙伴颁奖，更带来了姚明首款官方表情包。这款“千呼万唤始出来”的官方表情包，以姚明的形象为灵感、以十大交通违法行为为主题。姚明希望通过这种有趣、生动、喜闻乐见的方式，将交通安全知识普及给更多人。

姚明表示：“良好的道路交通环境，需要大家的共同努力和支持。唯有社会协同治理，才能为我们自己，为我们的朋友、家人和下一代创造更安全文明的出行环境。我希望大家表情包用的顺手，更希望每个人在出行中时刻警惕十大交通违法行为。”“每个人都应做交通文明出行的好市民，我可在你们手机的表情包里看着呢！”姚明开玩笑说道。

TSR试点项目有序开展 关注事故多发“路”与“营运车辆”

自2015年“携手创建更安全道路”国际联盟（TSR）在华启动后，TSR联盟成员、同济大学交通安全国际合作联合实验室以科学的方式、专业的方法，从事故多发道路安全改善和基于行为分析的营运驾驶员安全教育两方面出发，开展道路交通安全的改善研究与推广，一年来开展多项调研、研发项目，推进TSR试点项目的有序开展。



百威英博亚太北区法律及企业事务副总裁王仁荣发表文明交通公益合作伙伴获奖感言

由王雪松教授带领团队对事故多发的几条道路从空间、时间、事故类型以及事故致因等多方面进行深入分析，并对道路进行了详细的踏勘。在此基础上提出的道路安全改善方案，得到了相关部门的认可、采纳。部分路段已经在2016年进行了改善，收效良好。更多的改善方案将在未来逐步实施。

另外，“携手创建更安全道路”国际联盟（TSR）还将基于行为分析开展营运驾驶员安全教育。40台先进营运驾驶员行为分析数据采集设备K-Recorder将配置给集装箱运输、危化品运输、公交巴士、省际客运四类营运车辆，实现营运驾驶员的驾驶行为及道路交通场景的监控与采集，记录危险驾驶事件视频、事件地点及车辆运行特征等信息。在进行数据分析后，TSR会形成安全教育重点并结合企业管理模式定期对驾驶员进行持续安全教育。

王雪松教授表示：“TSR试点项目从路、车、人三方面着手，为企业、政府、科研机构如何协力改善交通安全提供合作、沟通的良好样本，从而助力提升道路交通安全。”

始于“酒后不驾车”，不终于携手创建更安全道路联盟。百威英博始终致力于“酿造更美好世界”，大力倡导酒后不开车，减少道路交通悲剧；携手志同道合的优秀企业，共同响应政府号召，参与社会协同治理；用其所有，尽自所能，为上海市道路交通安全建设添砖加瓦，共创更安全文明的道路交通环境！

关于百威英博

百威英博是一家上市公司（欧洲交易所代码：ABI），总部位于比利时鲁汶，在墨西哥和南非次级上市（墨西哥指数：ANB；约翰内斯堡证券交易所代码：ANH），并以美国存托凭证形式在纽约证券交易所第二上市（纽约证券交易所代码：BUD）。百威英博的梦想是“携手你我，酿造更美好世界”。啤酒，作为最初的社交网络，千百年来一直让人们紧密相连。百威英博致力于打造出能够经受岁月锤炼的优秀啤酒品牌并采用高质量的天然原料酿造出最好的啤酒。百威英博旗下经营的400多个啤酒品牌包括全球旗舰品牌百威啤酒、科罗娜啤酒和时代啤酒，跨国品牌贝克啤酒、城堡啤酒、Castle Lite、福佳啤酒和乐飞啤酒，以及本土明星品牌Aguila、Antarctica、Bud Light、Brahma、Cass、Chernigivske、Cristal、哈尔滨啤酒、Jupiler、Klinskoye、Michelob Ultra、ModeloEspecia、Quilmes、Victoria、雪津啤酒、SibirskayaKorona和Skol。百威英博的酿造传统可追溯至600多年前，横跨各大洲，并在一代代人中传承。从比利时鲁汶Den Hoorn 酒厂的欧洲起源，到美国圣路易斯市 Anheuser & Co 啤酒公司的开拓精神；从约翰内斯堡淘金热期间创建的南非城堡酿酒厂，到巴西首家酿酒厂Bohemia。公司业务遍及全球50个国家和地区，拥有员工约200,000名，多元化的业务版图和在成熟及新兴市场的均衡发展，使得百威英博得以发挥综合优势，不断取得骄人的成绩。根据2015年统计，百威英博总收入达555亿美元（不包括合资企业和关联企业）。更多信息请参考百威英博全球官方网站www.ab-inbev.com及百威英博中国官方网站http://www.ab-inbev.cn/。

关于“携手创建更安全道路”国际联盟

“携手创建更安全道路”国际联盟(Together For Safer Roads)是一个汇聚了全球领先企业的非盈利性公益联盟，于2014年11月在联合国正式成立。这个跨行业合作联盟支持联合国道路安全十年行动，专注于改善道路安全和减少由于道路交通事故而引起的伤亡，旨在实现“一个有着安全道路的世界”。TSR联盟的全球创始成员企业包括：百威英博、美国国际集团AIG、美国电话电报公司、雪佛龙公司、爱立信、国际商业机器公司IBM、脸书、iHeart媒体、百事可乐以及沃尔玛。此外，TSR联盟也邀请了由世界著名的安全道路专家组成的独立小组作为咨询顾问。这些专家来自于不同政府、教育机构、国际组织和非政府组织，为联盟的工作重点提供建设性意见。2015年12月2日，“携手创建更安全道路”国际联盟（Together for Safer Roads，简称TSR）正式在华启动。