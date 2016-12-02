食药监总局批准将斯耐瑞用于耐多药肺结核的治疗

北京2016年12月2日电 /美通社/ -- 西安杨森制药有限公司于今日宣布，中国国家食品药品监督管理总局已于近日批准将斯耐瑞®（富马酸贝达喹啉片）作为联合治疗的一部分，用于成人（大于等于18岁）耐多药肺结核的治疗。

耐多药结核病是指对结核病治疗一线药物中两个最有效药物 -- 异烟肼和利福平产生耐药的结核病形式[1]。因此，耐多药结核病患者的治疗选择更为有限。

“耐多药结核病的发生是因为患者感染了具有耐药性的结核杆菌菌株，或由于此前失败的治疗方案而引发，”北京胸科医院结核科主任初乃惠教授说。“耐多药结核病对于患者来说是沉重的负担，对于中国而言，是一个更为显著的问题。中国每年新发耐多药结核病患者数量约占全球的15%[2]。贝达喹啉具有创新的作用机制，将为中国的耐多药肺结核患者带来福音。”

结核病，尤其是耐多药结核病，是当今世界最重大的公共卫生问题之一。这一疾病给中国带来沉重的负担和巨大的威胁。据世界卫生组织统计，中国每年新发结核病患者数量多达100万，其中包括70000例耐多药结核病患者[3]。

仅2015年，全球约有1040万新发结核病患者，其中140万人因罹患这一疾病而失去了生命[4]。预计到2050年，耐多药结核病将给世界各国政府带来高达16万亿美元的经济损失[5]，成为全球公共卫生领域的重大威胁。

当前用于结核病治疗的药物多为20世纪60年代之前获批，针对耐多药结核病的治疗选择则更加有限。

西安杨森制药有限公司医学事务部副总裁Avery Ince博士表示：“在各界同仁的通力合作下，我们有信心确保贝达喹啉在中国的合理应用，帮助攻克耐多药肺结核病。”

与此同时，贝达喹啉标志着“解决细菌对抗生素耐药”这一全球公共卫生重要议题取得了重要的进展。在最近召开的联合国抗生素耐药性高层会议上，各国领导呼吁进行多部门合作以解决这一难题[6]。西安杨森一直致力于促进公共卫生领域的发展，贝达喹啉这一创新药物的研发再次印证了西安杨森通过提供创新性药物来应对重大公共卫生挑战的承诺。

贝达喹啉的合理使用对于攻克耐多药结核病至关重要。为此，西安杨森正与合作伙伴及结核病防治领域的一线医务工作者共同建立一套完善的药品管理及使用机制，从而确保中国患者能够正确、合理地使用贝达喹啉，并减少新型耐药性结核菌出现的可能性。

“西安杨森了解中国在耐多药结核病治疗领域的医疗卫生需求和所面临的诸多挑战。我们将一如既往地与多方合作伙伴共同推进斯耐瑞®的引进，并提高这一创新治疗方案的可及性。”西安杨森制药有限公司总裁Asgar Rangoonwala表示，“确保药物的合理使用是引进新药品和治疗方案过程中不可或缺的一部分，西安杨森对此非常重视，并将全力以赴确保斯耐瑞®得到合理、有效的使用，为中国的耐多药肺结核患者带来福音和希望。”